¿Existe alguna herramienta de IA para generar poemas?

Hay múltiples herramientas de IA disponibles para generar poemas.

La inteligencia artificial puede escribir poemas en segundos. Comprende el tono, el estilo y la emoción mediante patrones lingüísticos y modelos creativos.

Muchas herramientas de IA se dedican específicamente a la escritura de poemas. Estas herramientas ayudan a los usuarios a convertir una idea, tema o sentimiento en un poema estructurado. Pueden crear versos con rima, verso libre o poesía temática en diferentes idiomas.

Desde versos sencillos hasta estrofas complejas, la IA hace que la generación de poesía sea rápida y accesible. Entre las muchas herramientas disponibles, he seleccionado tres de las más fiables y eficaces, que analizaré en detalle a continuación.

Creador de poemas de Editpad

El primero de mi lista es el Creador de Poemas de Editpad. Esta herramienta usa IA para convertir tus ideas en hermosas letras poéticas. Genera estrofas alegres y llenas de emoción. La herramienta puede crear múltiples tipos de poemas únicos y también es compatible con varios idiomas, como inglés, portugués, español, francés e italiano.

Enlace de la herramienta: https://www.editpad.org/tool/es/creador-de-poema

¿Cómo usarlo?

El Creador de Poemas de Editpad tiene una interfaz sencilla. Para usarlo, introduce tus ideas o el tema en el campo de entrada de la herramienta. Selecciona si quieres que el poema sea corto, mediano o largo. También puedes elegir el estilo que prefieras, como verso libre, haiku, soneto, etc. Haz clic en el botón «Generar Poema» y la herramienta creará rápidamente un poema según tus instrucciones. También puedes generar más de un poema sobre el mismo tema o idea.

Características

De uso gratuito (puede tener ciertos límites)

13 estilos de escritura diferentes

Soporte multilingüe

Ajuste de longitud del poema

Puede generar 3 poemas únicos sobre el mismo tema.

Creador de Poemas de Parafraseartextos.net

El Creador de Poemas de ParafrasearTextos es otra herramienta de IA que genera automáticamente poemas con rimas, bien estructurados y atractivos. Produce resultados personalizados según el tema que proporciones. Puede escribir poemas en 10 estilos diferentes y también permite ajustar la longitud. Esta herramienta está dedicada a la escritura de poemas en español.

Enlace de la herramienta: https://www.parafraseartextos.net/creador-de-poemas

¿Cómo usarlo?

El Creador de Poemas de Parafrasear Textos es muy fácil de usar. Solo introduce el título de tu poema, selecciona la extensión y el estilo que desees. Haz clic en el botón «Crear Poemas» y la herramienta generará un poema único en segundos. Puedes elegir entre estilos acróstico, épico, limerick y otros. Al igual que el Creador de Poemas de Editpad, puedes generar hasta tres poemas diferentes sobre el mismo tema.

Características

De uso gratuito

10 modos de escritura diferentes

Permite el ajuste de longitud

Admite solo el idioma español

Crea 3 poemas que riman para el mismo título.

Generador de Poesía AI de Musely

La última herramienta de la lista es el Generador de Poesía de Musely. Crea poemas únicos con rima y personalización avanzada. No solo convierte tus ideas o palabras clave en versos encantadores, sino que también te permite ajustarlos según tus necesidades. Ofrece múltiples opciones, como estilo poético, tono, número de versos o cualquier instrucción personalizada. Esta herramienta es compatible con varios idiomas, como español, portugués, francés, inglés y más.

Enlace de la herramienta: https://musely.ai/es/tools/poetry-generator-ai

¿Cómo usarlo?

El Generador de Poesía AI de Musely tiene una interfaz bastante compleja; sin embargo, cuenta con diversas opciones que nos brindan mayor control. Para usarlo, proporcione una explicación del título o la idea en la sección «Tema/Tópico». Seleccione un estilo poético como soneto, balada, tanka, etc. Elija el tono deseado (romántico, nostálgico u otros) y el número de versos que desea generar. Además, consulte otras funciones opcionales y proporcione instrucciones personalizadas si es necesario. Finalmente, elija el idioma y la cantidad de poemas antes de hacer clic en el botón «Generar».

Características

De uso gratuito

15 estilos de poesía diferentes

Escribe en 15 tonos diferentes.

Admite varios idiomas

Puede generar varios poemas a la vez

Reflexiones finales

Con estas herramientas de IA, puedes transformar tus ideas en poemas encantadores sin tener que esforzarte por encontrar las palabras adecuadas. Para obtener los mejores resultados, proporciona siempre instrucciones claras a la herramienta y selecciona un estilo que se adapte perfectamente a las emociones que quieres transmitir. Prueba diferentes longitudes y tonos hasta obtener los resultados deseados.

Como todas las herramientas proporcionadas son capaces de generar múltiples poemas sobre el mismo tema, ¡pruebe cada una de ellas, compare sus resultados y luego elija la que mejor se adapte a su estilo!