Del control al deseo: la nueva era de Apple después de Tim Cook

Apple no está cambiando únicamente de CEO. Está cambiando de problema. Durante quince años, Tim Cook demostró que la compañía podía sobrevivir a Steve Jobs, disciplinar su escala global y convertir el ecosistema en una forma de poder cotidiano. Ahora, con John Ternus al frente, Apple tendrá que responder una pregunta menos financiera y más cultural: si todavía puede hacer que un objeto tecnológico parezca inevitable.

La transición ya tiene fecha y nombre. Apple anunció que Tim Cook pasará a ser presidente ejecutivo de la junta directiva y que John Ternus asumirá como CEO el 1 de septiembre de 2026. No es una salida abrupta ni una ruptura escandalosa: la compañía la presenta como resultado de una sucesión largamente planeada. Pero las sucesiones, incluso cuando parecen impecables, revelan mucho más que organigramas. Revelan qué cree una empresa que debe proteger, qué está dispuesta a arriesgar y qué tipo de futuro quiere volver a representar.

En el caso de Apple, el relevo no sólo marca el final de una administración. Marca el agotamiento de una pregunta. Cook respondió durante década y media si Apple podía seguir siendo Apple después de Jobs. La respuesta fue sí: más grande, más rica, más estable, más integrada a la vida diaria de millones de personas. Ternus tendrá que responder algo distinto: si Apple puede volver a producir una forma de deseo tecnológico que no dependa de la nostalgia por su propio pasado.

Anuncio clásico de Apple de la iMac G3 Bondi Blue translúcida con el eslogan ‘Chic. Not geek.’, ilustrando el estándar de fetiche de hardware

Tim Cook y la era del control

El error más fácil sería reducir a Tim Cook a la figura del administrador correcto, el operador frío que heredó una casa de diseño y la convirtió en máquina financiera. Esa lectura es cómoda, pero insuficiente. Cook no apagó Apple: la volvió administrable, repetible, global. Su genio no estuvo en teatralizar el futuro, sino en convertirlo en una operación sostenida.

Steve Jobs hizo de Apple una empresa de revelaciones. Cook hizo algo menos fotogénico, pero igual de decisivo: transformó esas revelaciones en infraestructura. Bajo su mando, Apple dejó de depender sólo del lanzamiento como acontecimiento y empezó a funcionar como un sistema de permanencia. El iPhone ya no era únicamente un objeto de deseo; era la puerta de entrada a una red de servicios, accesorios, pagos, almacenamiento, música, entretenimiento, salud, privacidad y hábito.

Ahí está el verdadero legado de Cook: no en haber intentado superar el mito de Jobs, sino en haberlo estabilizado. Antes de él, Apple vivía con la presión de parecer siempre visionaria. Con él, aprendió a parecer inevitable. El usuario no sólo compraba un dispositivo; se instalaba dentro de una arquitectura. Una vez dentro, salir era cada vez menos práctico, menos cómodo, menos deseable.

Por eso su etapa no debe leerse como una pausa, sino como una mutación. Apple pasó de vender momentos de futuro a vender continuidad. Y en términos empresariales, esa continuidad fue extraordinaria. La compañía se volvió una de las entidades más valiosas del planeta, elevó su escala, expandió sus servicios y convirtió el ecosistema en una de las formas más sofisticadas de fidelidad del capitalismo tecnológico contemporáneo.

Cook entendió algo que muchas marcas todavía no logran procesar: la innovación no siempre consiste en romper la mesa. A veces consiste en hacer que la mesa nunca tiemble.

La eficiencia también tiene un costo cultural

Pero toda forma de poder cobra una factura. La eficiencia, cuando se vuelve perfecta, también puede volverse invisible. Y lo invisible, tarde o temprano, deja de generar asombro.

La paradoja de la era Cook es que su mayor virtud también abrió el problema de la siguiente etapa: Apple se volvió demasiado buena administrando continuidad. Pero una compañía que alguna vez convirtió computadoras, reproductores de música y teléfonos en objetos culturales no puede vivir sólo de que todo funcione bien. Apple ya no necesita sólo funcionar: necesita volver a desearse.

Ahí está la grieta. Apple sigue siendo poderosa, rentable, aspiracional. Sus productos siguen marcando estándares de experiencia, acabado y ecosistema. Pero la autoridad cultural no se conserva únicamente con satisfacción de usuario. Una marca como Apple no vive sólo de entregar dispositivos competentes; vive de convencer al mundo de que su próxima forma de tecnología será también una próxima forma de vida.

Durante años, Apple educó el gusto tecnológico del siglo XXI. Enseñó que una computadora podía ser objeto de deseo doméstico, que un reproductor musical podía transformar la relación con la cultura pop, que un teléfono podía absorber la cámara, el mapa, la libreta, el banco, el álbum familiar y la agenda íntima. Su triunfo fue tan profundo que terminó por volverse lenguaje común.

Y ese es precisamente el problema. La industria aprendió a parecer Apple. El minimalismo ya no es una rareza. El aluminio, la pantalla brillante, la cámara prominente, el ecosistema cerrado, el diseño limpio, el empaque premium y la promesa de integración ya no pertenecen sólo a Cupertino. Samsung, Google y los fabricantes asiáticos no compiten desde la imitación torpe de otro tiempo; compiten con productos visualmente sofisticados, técnicamente ambiciosos y cada vez más agresivos en áreas donde Apple ya no parece tener la última palabra.

El éxito histórico de Apple fue convertir la tecnología en gusto. Su dilema actual es que ese gusto ya no le pertenece por completo.

MacBook dorada sobre un pedestal, ilustrando la mística y el fetiche de hardware que Apple debe recuperar frente a la competencia.

John Ternus y el regreso del objeto de deseo

Por eso importa que el relevo sea John Ternus. No porque su llegada garantice una revolución, ni porque deba cargarse sobre él la fantasía perezosa del “nuevo Steve Jobs”. Ternus no llega a restaurar a Jobs. Llega a enfrentar una pregunta más difícil: si Apple puede producir una nueva mística sin depender del fantasma de Jobs.

Su perfil tiene una carga simbólica evidente. Ternus viene de Hardware Engineering. Reuters documenta que se incorporó al equipo de diseño de producto de Apple en 2001, fue nombrado vicepresidente de hardware engineering en 2013 y entró al equipo ejecutivo en 2021 como vicepresidente sénior de Hardware Engineering. También ha supervisado equipos relacionados con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y AirPods. Es decir: no llega desde finanzas, servicios, retail o marketing. Llega desde el objeto.

Esa palabra importa. Objeto. En una época donde casi toda la conversación tecnológica parece disolverse en nubes, modelos, asistentes, suscripciones y automatizaciones invisibles, Apple está poniendo al frente a alguien cuyo lenguaje profesional viene del cuerpo físico de la tecnología: materiales, arquitectura interna, sensores, pantallas, chips, peso, temperatura, batería, cámara, durabilidad, ergonomía.

Eso no significa que Apple vaya a abandonar los servicios. Sería absurdo pensarlo. El ecosistema seguirá siendo su gran máquina de retención. Pero el ecosistema necesita algo que lo alimente emocionalmente. Necesita dispositivos que no sólo mantengan dentro al usuario, sino que vuelvan a justificar su permanencia. Necesita que el hardware no sea un simple contenedor de funciones, sino el lugar donde la promesa de Apple vuelve a hacerse visible.

La propia reorganización ejecutiva refuerza esa lectura. The Verge reportó que, junto con el relevo de Cook por Ternus, Apple nombró a Johny Srouji como chief hardware officer, con un rol ampliado sobre Hardware Engineering y Hardware Technologies. En una empresa que rara vez mueve piezas sin cuidar el mensaje, ese énfasis no parece accidental: Apple está reordenando su relato alrededor del hardware, el silicio y la ingeniería.

La pregunta es si ese regreso al objeto será suficiente.

Si todos aprendieron a parecer Apple, ¿qué le queda a Apple?

El desafío de Ternus no será hacer productos bonitos. Eso ya no alcanza. En una industria donde casi todos los dispositivos premium se ven bien, el diseño dejó de ser una ventaja suficiente. El deseo tendrá que venir de otra parte: de la arquitectura, del chip, de la experiencia, del riesgo.

Durante años, Apple funcionó como árbitro del gusto tecnológico. No sólo vendía dispositivos; definía cómo debía sentirse el futuro en la mano. Un iPod no era únicamente un reproductor; era una forma limpia, blanca, portátil y silenciosamente aspiracional de habitar la música. Un iPhone no era sólo un teléfono inteligente; era una reorganización cultural de la vida cotidiana. Una Mac no era sólo una herramienta; era una declaración de pertenencia estética, creativa y profesional.

Hoy esa autoridad está más disputada. La industria ya no espera a que Apple nombre el futuro para perseguirlo. Los teléfonos plegables exploran otros formatos. La fotografía computacional se volvió campo de batalla. Los asistentes inteligentes, con todos sus tropiezos, están redefiniendo expectativas. Los wearables prometen salud, contexto y acompañamiento. Las gafas, los anillos, los audífonos y los dispositivos para el hogar buscan extender la tecnología más allá de la pantalla rectangular.

En ese panorama, Apple no puede conformarse con refinar lo que ya existe. Tampoco puede limitarse a estirar cada producto con mejoras graduales de cámara, batería o procesador. Esa estrategia puede sostener ventas, pero no necesariamente produce mito.

El reto de Ternus será recuperar una dimensión que Apple dominó mejor que nadie: la sensación de que un producto no sólo mejora una categoría, sino que la vuelve culturalmente inevitable. El deseo no nace únicamente de la utilidad. Nace cuando una tecnología parece resolver algo que el usuario todavía no sabía nombrar.

Ahí está la diferencia entre un producto correcto y un objeto cultural. El primero funciona. El segundo reorganiza expectativas.

La IA como herida secundaria del relato Apple

La inteligencia artificial no debe comerse esta historia, pero sería ingenuo dejarla fuera. La transición Cook-Ternus ocurre en un momento en que la conversación tecnológica se ha desplazado hacia modelos generativos, asistentes conversacionales, automatización y nuevas formas de interfaz. Y, en esa conversación, Apple no está completamente ausente, pero tampoco está dictando el ritmo cultural.

Ese matiz importa. Decir que Apple “perdió” la IA sería demasiado simple. La compañía tiene chips, dispositivos, una base de usuarios gigantesca, control de sistema operativo y una narrativa histórica de privacidad que puede volverse estratégica. Pero también es cierto que la imaginación pública de la IA se ha escrito con más fuerza alrededor de OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Samsung y otros actores que han ocupado el centro del escenario.

AP señala que Apple ha tenido un arranque difícil en IA y que recurrió a Google para ayudar a convertir Siri en un asistente más conversacional y versátil. Esa información no debe leerse como derrota definitiva, sino como síntoma narrativo: por primera vez en mucho tiempo, una parte central del futuro tecnológico no parece estar siendo contada desde Cupertino.

Para Apple, la IA no puede ser sólo una función pegada al sistema. Si la integra como todos, llega tarde. Si la convierte en espectáculo, traiciona parte de su lenguaje. Su oportunidad está en otra zona: hacer que la inteligencia se sienta diseñada, discreta, útil, privada, materializada en la experiencia. Que esté en la cámara, en el audio, en la salud, en la accesibilidad, en la batería, en los gestos, en el contexto. Que no parezca una aplicación nueva, sino una capa natural del objeto.

Por eso la IA importa aquí como herida secundaria, no como eje central. No porque Ternus deba convertir Apple en una empresa de modelos, sino porque tendrá que demostrar que el hardware todavía puede ser el lugar donde la inteligencia adquiere forma.

Del control al deseo

Cook deja una Apple poderosa. Ternus recibe una Apple exigida. La diferencia es crucial.

La era Cook resolvió el problema de la supervivencia posterior a Jobs. Demostró que Apple podía crecer sin depender de la presencia escénica de su fundador. Demostró que la cadena de suministro, los servicios, los wearables, el ecosistema y la disciplina operativa podían convertir una compañía de productos deseados en una infraestructura cotidiana. Fue una era de control: del margen, de la escala, de la experiencia, de la dependencia emocional y funcional del usuario.

Pero la nueva etapa no se medirá sólo por control. Se medirá por deseo.

No se trata de volver a 2007. Apple no necesita repetir el iPhone ni reconstruir artificialmente el teatro de Jobs. Esa nostalgia sería una trampa. El desafío es más complejo: definir qué significa innovación después del smartphone maduro, después del minimalismo generalizado, después de que la industria entera aprendió a fabricar objetos que parecen premium.

El futuro de Apple no dependerá únicamente de si Ternus lanza mejores dispositivos. Dependerá de si logra que esos dispositivos vuelvan a sentirse necesarios en un sentido cultural. No necesarios porque el usuario ya tenga fotos, archivos, contactos y suscripciones atrapadas en el ecosistema, sino necesarios porque abran una relación distinta con la tecnología.

Ese es el paso del control al deseo. Del ecosistema como jaula cómoda al objeto como promesa renovada. De la eficiencia perfecta a la posibilidad de volver a sorprender. De la administración del presente a la fabricación de un futuro tangible.

Cook hizo que Apple sobreviviera al mito. Ternus tendrá que demostrar si Apple todavía puede fabricar uno nuevo.