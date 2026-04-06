Cómo elegir una profesión con futuro: el auge del análisis de datos en México

Elegir una profesión con futuro ya no consiste solo en preguntarse qué carrera suena bien o cuál parece más estable en abstracto. Para muchas personas jóvenes en México, la decisión empieza a pasar por otra lógica: entender hacia dónde se mueve el mercado y qué habilidades están ganando valor de verdad. Ese cambio tiene sentido en un país cada vez más digital. En 2024, México registró 100.2 millones de personas usuarias de internet, equivalentes al 83.1% de la población de 6 años y más. Entre quienes tienen de 18 a 24 años, el uso llegó a 97.0%, y además fue el grupo que más horas reportó usar internet al día, con un promedio de 5.7.

Cuando una generación vive, estudia, compara opciones y consume servicios dentro de entornos digitales, también empieza a ver con otros ojos las carreras relacionadas con tecnología, información y análisis. En ese contexto, el análisis de datos ha dejado de parecer una especialidad lejana para convertirse en una de las rutas que más sentido tienen para quienes quieren elegir profesión a partir de señales reales del mercado, y no solo por intuición. Esa lectura se apoya en el peso creciente del acceso digital en México y en cómo las empresas están reordenando sus prioridades de talento.

Elegir bien hoy implica mirar tendencias, no solo títulos

Durante mucho tiempo, elegir carrera se entendía como escoger un título universitario y confiar en que ese nombre bastaría para abrir puertas durante años. Hoy la lógica es distinta. El mercado laboral se mueve más rápido, las herramientas cambian, la automatización avanza y las empresas valoran cada vez más habilidades aplicables. En México, el IMCO resume que 95% de las empresas planea adoptar herramientas de inteligencia artificial en los próximos cinco años, 63% anticipa un mayor uso de la robótica y 82% quiere acelerar la automatización de procesos y tareas.

Eso cambia la pregunta de fondo. Ya no se trata solo de “qué quiero estudiar”, sino de “qué camino me prepara mejor para un mercado que ya está cambiando”. Y cuando se mira el panorama desde ese ángulo, aparecen con más claridad las profesiones ligadas a datos, IA, automatización y alfabetización tecnológica. En México, además, el propio Foro Económico Mundial identifica a los especialistas en big data entre los roles de crecimiento más acelerado en el país.

Por qué el análisis de datos está ganando tanto terreno

El auge del análisis de datos no viene de una moda aislada. Responde a un cambio mucho más amplio: las empresas generan y reciben más información que nunca, pero esa información solo tiene valor cuando alguien sabe leerla, ordenarla e interpretarla. A medida que crecen el comercio digital, las plataformas, los registros en línea, la analítica de marketing, los dashboards y los productos conectados, también crece la necesidad de personas que puedan convertir datos en decisiones. Esa relación es una inferencia razonable apoyada por la digitalización del entorno y por la creciente demanda empresarial de habilidades de IA y big data.

El mercado mexicano ya está dando señales claras en esa dirección. El IMCO señala que 93% de los empleadores en el país valorará más las habilidades relacionadas con inteligencia artificial y big data. Además, 85% planea mejorar las habilidades de su fuerza laboral mediante estrategias de upskilling, lo que indica que las empresas no están esperando a que aparezca el talento perfecto: están intentando formarlo porque lo necesitan.

Una carrera con futuro suele estar donde crece la necesidad empresarial

Cuando alguien intenta elegir una profesión con proyección, conviene mirar no solo qué carreras son populares, sino qué problemas están tratando de resolver hoy las empresas. Y ahí el análisis de datos aparece muy bien posicionado. Según el Foro Económico Mundial, en América Latina y el Caribe ocho de cada diez empresas esperan que el desarrollo de talento mejore entre sus trabajadores en los próximos cinco años, mientras que poco más de un tercio ve señales claras de mejora en la disponibilidad de talento en el mercado abierto. Además, el organismo advierte que, especialmente en México, la IA, el big data y habilidades como liderazgo, creatividad y resiliencia estarán en alta demanda.

Eso ayuda a entender por qué análisis de datos llama tanto la atención: no es solo una carrera digital, sino una carrera que se ubica justo donde hoy se cruza la necesidad empresarial con la falta de talento disponible. Esa intersección suele ser una señal fuerte de futuro, porque indica que el mercado no solo valora ese perfil, sino que además tiene dificultades para cubrirlo.

El caso de México: la escasez de talento también empuja esta elección

La conversación se vuelve todavía más concreta cuando se miran los datos de escasez de talento. En México, 70% de los empleadores reporta dificultades para cubrir vacantes, según ManpowerGroup. Dentro de los puestos más difíciles de cubrir en el país aparecen en cuarto lugar los de TI y análisis de datos. Además, los sectores con más problemas para encontrar talento incluyen tecnologías de la información, con 77%, y finanzas y bienes raíces, con 76%.

Para una persona que está tratando de elegir profesión con criterio, este tipo de señales importa mucho. No garantizan éxito automático, pero sí muestran algo muy concreto: hay una necesidad real por perfiles que puedan trabajar con información, herramientas digitales y lógica analítica. En otras palabras, el auge del análisis de datos no se explica solo porque “suena moderno”, sino porque coincide con una escasez visible de talento en áreas relacionadas.

Por qué esta ruta resulta tan atractiva para estudiantes

Desde la perspectiva estudiantil, análisis de datos tiene varias ventajas claras. La primera es que conecta con cómo funciona el mundo actual. La nueva generación ya convive a diario con recomendaciones, métricas, plataformas, embudos digitales y decisiones basadas en información. Eso no reemplaza la formación, pero sí hace que la profesión resulte más comprensible y cercana que hace algunos años. En una población joven donde el uso de internet alcanza 97.0% y supera las 5 horas diarias en promedio, el trabajo con datos se percibe menos como algo abstracto y más como una extensión lógica del mundo digital cotidiano.

La segunda ventaja es que el análisis de datos no se limita a una sola industria. Cuando una habilidad sirve para marketing, producto, ventas, operaciones, fintech, ecommerce, educación o servicios, la percepción de futuro cambia. El propio Foro Económico Mundial muestra que los perfiles vinculados con big data aparecen entre los roles en crecimiento tanto a nivel país como en distintos sectores, lo que refuerza la idea de que no se trata de una necesidad aislada.

La tercera es que esta ruta combina algo que hoy pesa mucho al elegir carrera: estabilidad relativa y crecimiento. Cuando el mercado habla al mismo tiempo de automatización, inteligencia artificial y escasez de talento, muchas personas buscan posiciones que no queden fuera de juego con facilidad. En ese escenario, el análisis de datos se percibe como una profesión que puede crecer junto con la transformación digital, no a pesar de ella. Esta conclusión es una inferencia apoyada por el avance esperado de la IA y la automatización en México, junto con la mayor demanda empresarial de habilidades en big data.

Elegir por tendencia no significa seguir una moda

También conviene hacer una distinción importante. Elegir una carrera por tendencia no debería significar perseguir lo que está “de moda” esta semana. Más bien significa identificar cambios estructurales del mercado y preguntarse qué profesiones tienen sentido dentro de ese nuevo entorno. El análisis de datos encaja bien en esa lógica porque responde a varias transformaciones al mismo tiempo: más digitalización, más automatización, más uso empresarial de IA y más necesidad de interpretar información con rapidez y criterio.

Por eso, para muchos estudiantes, esta ruta no aparece como una decisión impulsiva, sino como una apuesta bastante racional. Tiene relación con habilidades en crecimiento, con problemas reales que las empresas intentan resolver y con un ecosistema donde el talento aún no alcanza para cubrir toda la demanda.

Entonces, ¿cómo elegir una profesión con futuro?

Una forma bastante sensata es esta: observar dónde se están moviendo las empresas, qué habilidades están subiendo de valor y qué perfiles muestran señales claras de crecimiento sostenido. Cuando se aplica ese filtro al mercado mexicano, el análisis de datos aparece como una de las rutas más lógicas para quienes quieren tomar una decisión conectada con la realidad laboral del país. El avance de la IA, la automatización, la escasez de talento en TI y análisis, y el auge de las capacidades en big data hacen que esta profesión destaque como una opción con proyección para la nueva generación.

En esa conversación, propuestas de formación enfocadas en habilidades aplicadas y en el trabajo real con datos, como la ruta de analista de datos de TripleTen México, entran de forma natural para quienes quieren explorar una profesión alineada con una de las tendencias más visibles del mercado actual.