Keith Haring: todo sobre la nueva serie que explora la vida y legado del artista pop

La vida del icónico artista estadounidense Keith Haring, un faro de la cultura pop y el activismo en la década de 1980. Está a punto de ser inmortalizada en una nueva serie de televisión. Working Title Television está desarrollando un proyecto que promete capturar el impacto de uno de los artistas más influyentes de su generación.

El aclamado cineasta Andrew Haigh, conocido por su trabajo en la película All of Us Strangers de 2023. Ha sido elegido para desarrollar y producir la serie. El guion se basará en la biografía de 2024 de Brad Gooch, Radiant: The Life and Line of Keith Haring. Un texto que Haigh describe como «una alegre llamada a la acción, una celebración de la vida incluso en medio de la adversidad». Para Haigh, la historia de Keith Haring es «una pulsación con la creencia inquebrantable de que el arte puede cambiar el mundo«, una visión que busca honrar con este proyecto.

Un viaje a través de la vida de Keith Harin: pionero en el pop art

Keith Haring emergió de la subcultura del grafiti de Nueva York en los años 80. Para convertirse en un pionero del movimiento pop art. Su obra, reconocible al instante por sus figuras animadas, líneas dinámicas y temas de activismo social. Adornó paredes y trenes, pero también prestigiosas galerías como el Whitney Biennial y MoMA PS1.

A través de su arte, Haring abordó temas urgentes en la sociedad. Especialmente como activista abiertamente gay que abogaba por el sexo seguro y la conciencia sobre el VIH/SIDA. Su legado, aunque truncado por su muerte por complicaciones de la enfermedad en 1990 a los 31 años, sigue resonando profundamente. Haigh subraya la atemporalidad del trabajo de Haring, afirmando que «su atrevida línea definió un momento en el tiempo, sin embargo, su arte resuena tan poderosamente hoy como lo hizo en la década de 1980».

La serie como colaboración clave con la Fundación Keith Haring

El proyecto cuenta con una colaboración crucial: la Fundación Keith Haring, establecida por el propio artista en 1989. La fundación actuará como productora ejecutiva, junto a Haigh y Gooch, garantizando que la serie se mantenga fiel a la visión y el espíritu del artista. Tim Bevan, Eric Fellner y Katy Rozelle también serán productores ejecutivos a través de Working Title Television.

Bevan expresó su honor al asociarse con la fundación para «llevar a la pantalla la brillante historia de la vida de Keith». Esta unión promete un retrato auténtico y respetuoso, que no solo explorará la obra de Haring, sino también su activismo inquebrantable, su espíritu de celebración y la profunda humanidad que definió su breve pero brillante existencia. La serie está en sus primeras etapas de desarrollo y aún no se ha anunciado una fecha de estreno.