Colectivos culturales de Tepito que mantienen viva la memoria del barrio

Tepito suele aparecer en las noticias por el comercio informal, los operativos policiacos o los conflictos relacionados con mercancía apócrifa. En marzo de 2026, por ejemplo, El País reportó un cateo en locales y bodegas del barrio por mercancía vinculada al Mundial. Este hecho volvió a poner el foco mediático en la zona comercial. Pero esa no es la única historia del barrio. Tepito también tiene una larga tradición de arte público, oficios, cine comunitario, talleres, gráfica, memoria histórica y organización vecinal.

Esa otra historia no empezó ayer. Desde los años setenta, artistas, vecinos y promotores culturales han usado muros, talleres, funciones, recorridos y publicaciones para contar el barrio desde dentro. La Gaceta UNAM recuerda que en 1973 Daniel Manrique, Francisco Zenteno, Gustavo Bernal, Julián Ceballos, Francisco Marmata y el escritor Armando Ramírez organizaron la exposición Conozca México, visite Tepito en la Galería José María Velasco. Esto fue un antecedente directo de Tepito Arte Acá.

Hoy, varios proyectos continúan esa línea desde distintos frentes: pintura mural, cine, talleres de oficios, gráfica, memoria comunitaria, arte para niñas y niños, y actividades en espacios públicos. No todos trabajan igual ni tienen el mismo alcance. Sin embargo, juntos muestran que Tepito no solo se vende, se compra o se vigila: también se narra, se pinta, se filma y se aprende.

Fotografía que muestra al pintor y muralista Daniel Manrique Arias posando frente a una pieza de gran formato perteneciente al movimiento Tepito Arte Acá. Fundado en la década de los 70, este colectivo multidisciplinario revolucionó la escena artística mexicana al proponer un «arte sociológico». Este arte retrata los oficios, las vecindades y la vida cotidiana del Barrio Bravo. La obra expuesta plasma la fuerza, la iconografía urbana y el orgullo comunitario. Estos elementos sirven hasta hoy como escudo cultural y territorial frente a los cambios inmobiliarios y la gentrificación en la Ciudad de México.

Una presentación de teatro y títeres en el Foro Martes de Arte, un espacio autogestivo que reactiva la vida interna y cultural del barrio para sus vecinos.

Tepito Arte Acá: el punto de partida

Para hablar de colectivos culturales en Tepito hay que empezar por Tepito Arte Acá. El movimiento se formó en 1974 por iniciativa del artista Daniel Manrique y buscó representar la vida cotidiana del barrio desde sus calles, vecindades, oficios y personajes. Un estudio de la UAM-Azcapotzalco señala que Tepito Arte Acá trabajó con murales, audiovisuales, textos, conferencias, exposiciones y proyectos urbanos. Además, intervino calles y espacios del barrio.

Daniel Manrique, nacido en Tepito en 1939, estudió en La Esmeralda y desarrolló una obra ligada a la cultura popular, los oficios y la vida barrial. El INBAL ha señalado que su trabajo resaltó la relación entre arte y oficios. Esta idea es visible en muchos de sus murales y en su forma de entender la cultura del barrio.

El legado de Tepito Arte Acá sigue siendo importante porque abrió una pregunta que continúa vigente: ¿quién tiene derecho a contar un barrio? En el caso de Tepito, Manrique y sus compañeros respondieron desde los muros, con imágenes y textos hechos para quienes vivían ahí. No solo para museos o visitantes.

Cinema Tepito: ver cine desde el barrio

Cinema Tepito es un proyecto reciente dedicado a llevar funciones de cine al barrio. El INBAL lo presentó en 2024 como un espacio de exhibición cinematográfica impulsado desde la Galería José María Velasco. Además, tiene ciclos temáticos para la población de la zona.

La propuesta es sencilla pero importante: abrir un espacio para ver películas, conversar y acercar el cine a públicos que muchas veces tienen menos acceso a salas, festivales o circuitos culturales formales. En sus redes, Cinema Tepito se presenta con funciones gratuitas y una idea clara: traer cine mexicano al barrio. Así reúne a la comunidad alrededor de la pantalla.

El proyecto también ayuda a cambiar la mirada sobre Tepito. En vez de que el barrio aparezca solo como escenario de reportajes policiacos, aquí el cine funciona como punto de encuentro y como forma de conversación.

Una función gratuita de Cinema Tepito, una iniciativa dedicada a descentralizar los circuitos de exhibición y acercar el cine mexicano al corazón del barrio.

Consejo de Guardianes del Barrio Originario de Tepito-Amaxac

El Consejo de Guardianes del Barrio Originario de Tepito-Amaxac trabaja alrededor de la memoria histórica y el reconocimiento del barrio como territorio con raíces antiguas. En 2022, la Galería José María Velasco del INBAL realizó la jornada Raíces ancestrales y patrimonio cultural del barrio de Tepito en colaboración con este consejo.

Esa memoria se relaciona con un punto clave del barrio: la parroquia de La Concepción Tequipeuhcan, ubicada en Tenochtitlán y Constancia. La Secretaría de Cultura de la CDMX registró en 2025 una conmemoración por el 504 aniversario del 13 de agosto de 1521 en el lugar donde fue apresado Cuauhtémoc, último tlatoani mexica. En ese evento participó el Consejo de Guardianes del Barrio de Tepito-Amaxac y otros grupos.

La presencia de este consejo permite entender Tepito más allá de su fama comercial. También recuerda que el barrio forma parte de una historia larga, vinculada con la caída de México-Tenochtitlan, la vida colonial, los oficios, las vecindades y las formas de organización barrial.

Casa Barrio Tepito: artes y oficios

Casa Barrio Tepito es otro proyecto importante para entender la cultura actual del barrio. Su sitio oficial lo define como un proyecto sociocultural dedicado a recuperar las artes y los oficios de Tepito. Entre sus actividades se mencionan talleres, trabajo comunitario y acciones ligadas a oficios como el zapato, la escultura, la pintura o el trabajo manual.

La importancia de Casa Barrio Tepito está en que no separa cultura y trabajo. En un barrio donde los oficios han sido parte de la vida diaria durante generaciones, aprender a hacer, reparar, pintar, cortar, coser o construir también es una forma de mantener conocimiento local.

Jornada comunitaria y talleres de oficios prácticos en Casa Barrio Tepito, un espacio dedicado a la formación vecinal y la recuperación de saberes locales en el barrio.

Ser de Tepito es Bendito: orgullo barrial y presencia pública

Ser de Tepito es Bendito funciona como una frase de pertenencia y también como proyecto activo en redes y actividades locales. Su cuenta pública se presenta como colectivo activo en Tepito, con gestión cultural, artistas, murales, activaciones, indumentaria y semillero de talento del barrio.

Su importancia está en una idea simple: cambiar la manera en que se nombra Tepito. Frente a los discursos que reducen el barrio a peligro o comercio ilegal, este tipo de proyectos trabaja con orgullo barrial, imágenes, ropa, murales y mensajes que circulan dentro y fuera de la zona.

Aquí conviene no exagerar. No se trata de decir que una marca o una frase cambian por sí solas la realidad del barrio. Su valor está en que ayudan a disputar la imagen pública de Tepito y a recordar que también hay familias, artistas, comerciantes, deportistas, oficios y proyectos culturales.

Tepito Nueva Tenochtitlán: gráfica y talleres

Tepito Nueva Tenochtitlán, también conocido como TNT, trabaja desde la gráfica, el estampado, la serigrafía y los talleres. En registros públicos de actividades culturales aparece junto con otros colectivos compartiendo procesos y técnicas de serigrafía, estampado y grabado.

Este tipo de trabajo es importante porque la gráfica permite producir imágenes de forma accesible: carteles, playeras, grabados, impresos y piezas que pueden circular en el barrio. En Tepito, donde la calle ha sido históricamente un espacio de venta, encuentro y comunicación, la gráfica funciona como una herramienta directa para compartir mensajes, memoria e identidad local.

TNT también aparece vinculado con actividades comunitarias y culturales recientes en espacios como el Centro Cultural La Pirámide y proyectos de gráfica sonidera.

Jóvenes e infancias participando en un taller nómada de grabado y técnicas de impresión coordinado por el colectivo Tepito Nueva Tenochtitlán (TNT).

Tepi Arte All Star: arte hecho con la comunidad

Tepi Arte All Star aparece en el texto original como un colectivo dedicado al dibujo, la pintura y el trabajo directo con habitantes del barrio. La información pública disponible es más limitada que en otros casos, por lo que conviene presentarlo con cuidado y sin atribuirle datos que no puedan verificarse con claridad.

Dentro del artículo, su lugar puede mantenerse como parte de una red más amplia de proyectos barriales que usan pintura, dibujo, talleres y actividades públicas para acercar el arte a vecinos, niñas, niños y jóvenes. Este punto es importante: en Tepito, muchas iniciativas culturales no funcionan como instituciones formales con comunicados o archivos; a veces viven en talleres, redes sociales, murales, convocatorias y trabajo directo en la calle.

Tepito en 2026: cultura, comercio y presión urbana

Tepito vive entre muchas tensiones: comercio informal, operativos, renta de suelo, turismo, estigmas mediáticos, seguridad, memoria histórica y vida vecinal. Reducirlo a un solo tema empobrece la lectura del barrio. En 2025, la Galería José María Velasco presentó Desde el corazón del barrio: Tepito, raíces profundas, voces que resuenan, una exposición con más de 20 artistas vinculados con la comunidad a través de pintura, escultura, fotografía, gráfica y arte objeto.

Esa exposición confirma algo que los colectivos del barrio llevan años diciendo con sus actividades: Tepito no solo es un punto de comercio. También es un lugar donde se producen imágenes, relatos, memoria y conocimiento barrial.

Los colectivos culturales de Tepito importan porque sostienen una conversación que no siempre entra en las notas de coyuntura. Hablan de historia, oficios, cine, arte, vecindades, raíces antiguas, juventud y pertenencia. Y lo hacen desde el barrio, con herramientas propias y con una idea sencilla: Tepito no puede contarse solo desde fuera.