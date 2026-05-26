Mira las pinturas que hizo Kurt Cobain antes y durante Nirvana

Publicado originalmente el 23 de abril de 2019. Actualizado el 26 de mayo de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Kurt Cobain no solo escribía canciones. También dibujaba, pintaba, hacía collages y llenaba cuadernos con bocetos, caricaturas e imágenes perturbadoras. Esa faceta visual no fue una rareza póstuma ni un adorno construido después de su muerte: formaba parte de su proceso creativo desde antes y durante Nirvana. UTA Artist Space ha señalado que el archivo de Cobain conserva pinturas, dibujos, esculturas y diarios con materiales visuales. Además, esto ayuda a entender mejor su mundo creativo demasiado.

La obra visual de Cobain volvió a circular con fuerza en 2017, cuando UTA Artist Space presentó dos pinturas suyas en la Seattle Art Fair. Entre ellas estaba la pieza usada para la portada de Incesticide, la compilación de Nirvana publicada en 1992. La exhibición fue importante porque esas pinturas no habían sido mostradas públicamente de esa forma. También lo fue porque colocó el trabajo visual de Cobain junto al de artistas como Raymond Pettibon, Mike Kelley, Dash Snow y Elizabeth Peyton.

Un joven Kurt Cobain a los 8 años de edad utilizando el cómic «Giant-Size Werewolf» de 1975 como referencia para un dibujo.

La portada de Incesticide: Cobain entre Munch, Bacon y el cuerpo dañado

Una de sus piezas más conocidas como artista visual es la pintura usada para la portada del álbum Incesticide conocido como «recopilatorio de rarezas», con lados b y otras grabaciones de estudio lanzado por Nirvana el 14 de diciembre de 1992 en Europa y al día siguiente en Estados Unidos, por medio de Geffen Records en colaboración con Sub Pop. La imagen muestra una figura pálida, alargada y casi esquelética, acompañada por una figura infantil y unas flores rojas. Su fuerza no está en el acabado limpio, sino en la incomodidad de la escena: el cuerpo parece frágil, torcido, enfermo, pero también extrañamente tierno. El arte de portada fue pintado por el músico. Además, él aparece acreditado como Kurt Kobain en los créditos del álbum, enfermedad, ternura y extrañeza.

La referencia artística más sólida para leer esta pieza no es Francis Bacon como influencia directa, sino Edvard Munch. La nota de Jori Finkel para The New York Times, republicada por UTA Artist Space, describió las pinturas de Cobain exhibidas en Seattle como figuras expresionistas y distorsionadas con ecos de Munch. Esa comparación ayuda a ubicar la portada de Incesticide dentro de una tradición visual. En esa tradición el cuerpo expresa ansiedad, vulnerabilidad y malestar sin necesidad de explicarlo de forma literal.

Kurt Cobain – Intesticise

Aunque los medios de comunicación suelen comparar el arte de Kurt Cobain con el de Francis Bacon debido a la deformación de los cuerpos en sus piezas, esta asociación no es del todo precisa. Limitar su análisis a un solo autor deja de lado su evidente conexión con la figuración existencial. Esto corresponde a una corriente de la posguerra del siglo XX que surgió como respuesta a la ansiedad de la era atómica y al colapso de los valores tradicionales. Este movimiento utilizaba la representación del cuerpo humano expuesto para visibilizar los traumas, miedos y dilemas de la condición humana. Por ello, lo correcto sería señalar que la obra de Cobain ha sido leída en relación con Bacon. Sin embargo, no significa que el músico lo citara directamente o que su patrimonio lo presente de esa manera.

En conclusión, Cobain no era un pintor académico intentando entrar en la historia del arte por la puerta grande. Era un músico que también pensaba con imágenes. Tanto en Incesticide como en otras obras, el cuerpo no aparece idealizado ni heroico. Al contrario, aparece dañado, infantil, raro, casi como una extensión visual del humor negro. Por otro lado, tiene también la incomodidad emocional que atravesaban muchas canciones de Nirvana.

Kurt Cobain – Crack babies

Crack Babies y la incomodidad como imagen

Otra obra documentada es Crack Babies, una pintura con crayón que muestra a un feto deformado fumando una pipa de crack. Además, tiene la palabra “NIRVANA” en la parte superior izquierda y “Crack Babies” en la parte inferior derecha. Estos trabajos nunca antes vistos finalmente salieron a la luz gracias a la edición americana de Rolling Stone. La revista publicó en sus páginas algunos de los trabajos que hizo el cantante en su vida.

La obra visual de Cobain puede dialogar con lenguajes como el arte outsider, el cómic underground o ciertas zonas del surrealismo pop, pero no conviene encerrarla en una etiqueta. No hay suficiente base para afirmar que pertenecía formalmente al Art Brut, al Surrealismo pop o a la figuración existencial. Lo más riguroso es decir que su trabajo comparte con esos lenguajes una preferencia por lo crudo, lo deforme y lo incómodo. Así mismo, tiene lo hecho fuera del acabado académico.

La obra plástica de Kurt Cobain permaneció fuera del escrutinio público durante casi un cuarto de siglo, bajo el resguardo de su familia. Hoy, estas pinturas se analizan como documentos históricos de la estética grunge y como testimonios de un artista que encontraba en el pigmento una salida para su sensibilidad herida. La crudeza de sus lienzos es un recordatorio de que Cobain era, ante todo, un comunicador visual que utilizaba la plástica para explorar los rincones más oscuros de la experiencia humana.

Kurt Cobain – Yg Man

Anatomía, muñecas y fetos: imágenes que también llegaron a In Utero

El interés de Cobain por cuerpos abiertos, fetos, muñecas, modelos anatómicos y flores no aparece solo en sus pinturas. También forma parte del imaginario visual de In Utero (1993), el tercer y último álbum de estudio de Nirvana. La dirección artística del disco estuvo a cargo de Robert Fisher en colaboración con Cobain; la portada muestra un maniquí anatómico transparente con alas, mientras que la contraportada fue un collage creado por Cobain con modelos de fetos, partes del cuerpo, orquídeas y lirios, fotografiado por Charles Peterson.

Ese dato ayuda a leer mejor las pinturas sin forzar conclusiones. Cobain volvía una y otra vez al cuerpo: cuerpos infantiles, cuerpos deformados, cuerpos médicos, cuerpos mezclados con flores o símbolos religiosos. Lo importante es que esas figuras aparecen una y otra vez en su trabajo visual y en el diseño de Nirvana.

En In Utero, esa obsesión visual coincidió con un disco más áspero y menos complaciente que Nevermind. Nirvana grabó el álbum con Steve Albini, buscando un sonido más crudo y menos pulido que el de su éxito anterior. La música y el diseño del disco comparten algo: ambos evitan verse demasiado limpios.

Kurt Cobain/SEA

Cuadernos, dibujos y esculturas: el archivo visual de Cobain

La obra visual de Kurt Cobain no se reduce a dos pinturas. Si no que su patrimonio conserva docenas de obras, incluidas pinturas, dibujos y esculturas. Además, sus diarios y cuadernos muestran una práctica constante de dibujo, escritura y composición visual.

Krist Novoselic, bajista de Nirvana, también ha hablado de esa faceta. En una cita recuperada por uDiscover Music, el músico recordó que Cobain siempre estaba escribiendo canciones, dibujando, pintando o haciendo esculturas. Esa frase permite entender que su arte visual no fue una curiosidad aislada, sino parte de una misma energía creativa.

El sitio, Live Nirvana ha reunido un archivo amplio de pinturas, dibujos, fotografías, collages sonoros y otros materiales atribuidos a Cobain. El propio sitio advierte que existen muchas falsificaciones y materiales mal atribuidos alrededor de Nirvana, por lo que conviene revisar siempre la procedencia de cada pieza antes de presentarla como obra auténtica.

Kurt Cobain/SEA

Por qué importan las pinturas de Kurt Cobain

Las pinturas y dibujos de Cobain importan porque amplían la forma en que se entiende su obra. No lo convierten automáticamente en un gran pintor ni necesitan competir con la importancia musical de Nirvana. Su valor está en mostrar cómo pensaba visualmente: con cuerpos torcidos, criaturas infantiles, flores, muñecas, anatomía, humor negro y materiales que parecían venir del margen.

La portada de Incesticide, Crack Babies, los collages de In Utero y sus cuadernos permiten ver una continuidad entre imagen y sonido. En ambos casos, Cobain trabajaba con algo incómodo: lo vulnerable, lo enfermo, lo ridículo, lo sucio, lo infantil y lo sentimental podían aparecer juntos, sin una explicación limpia.

Vistas hoy, estas piezas funcionan como documentos de un archivo creativo más amplio. No se trata de separar a Cobain de Nirvana para venderlo como “artista plástico secreto”, sino de entender que sus canciones, portadas, diarios, dibujos y objetos formaban parte de una misma manera de mirar.

Sus pinturas funcionan porque muestran, con pocos filtros, el mismo mundo que atravesaba su música: cuerpos incómodos, ternura rota, enfermedad, humor negro y una sensibilidad visual que no buscaba verse correcta. La portada de Incesticide sigue siendo el mejor ejemplo: una imagen hecha por Cobain que puede leerse junto a Munch, compararse con Bacon y, al mismo tiempo, entenderse como algo profundamente suyo.