Nirvana, Metallica y Beach Boys: ¿Cómo eligieron sus nombres?

En ocasiones lo pasamos por alto pero, en realidad los nombres de las bandas son muy importantes. Ya que es su primera impresión y la que perdurará en el tiempo. Es la marca con la que se les identifica, se les diferencia y la que probablemente los acompañará a lo largo de toda su trayectoria. Es entonces que surge la pregunta, ¿Cómo eligen los músicos el nombre de su banda?



Es posible que lleven un proceso creativo y tomen la inspiración de situaciones significativas. Pero también sus mismos managers pueden ser quienes los aconsejen e incluso dejarse llevar por la casualidad. A continuación te decimos porqué algunas agrupaciones se llaman así.

Pearl Jam

Durante mucho tiempo se creyó que el nombre hacía referencia a una supuesta mermelada de peyote que la bisabuela de Eddie Vedder, el vocalista, preparaba. Sin embargo, esta historia resultó ser un mito. La verdadera historia se remonta a un concierto de Neil Young al que asistieron los miembros de la banda. Durante el concierto, Young realizó unas improvisaciones que impresionaron mucho a Jeff Ament, el bajista. Fue él quien sugirió por primera vez el nombre «Pearl» y “jam” se le agregó para evocar la espontaneidad.

Nirvana

Nirvana, es sin duda una de las más influyentes del grunge. El nombre fue elegido por su vocalista y líder, Kurt Cobain. Kurt buscaba un nombre que contrastará con la energía y el ruido característico del grunge. Por lo que decidió por algo que evocara tranquilidad y paz.

Metallica

Metallica tiene un origen curioso y un poco más complejo. Ya que la Banda de Lars Ulrich destacó directamente su estilo musical. De acuerdo a los músicos, todo comenzó cuando Ron Quintana estaba buscando un nombre para un nuevo fanzine de metal y tenía varias opciones en mente, entre ellas «Metallica» y «Metal Mania». Finalmente, eligió «Metal Mania» para su fanzine.

Sex Pistols

El nombre tiene sus raíces en una tienda de ropa llamada SEX, propiedad de Malcolm McLaren y Vivienne Westwood, quienes fueron los mánagers de la banda. Esta tienda era famosa por vender ropa diferente, provocativa y por ser un punto de encuentro para jóvenes rebeldes. «Pistols» se refiere a las pistolas, un símbolo de violencia y peligro. Combinado con «Sex», lograron encapsular perfectamente la actitud anarquista del movimiento punk.

The Beach Boys

The Beach Boys, por ejemplo, tiene un caso distinto. Los músicos buscaron evocar imágenes de playas soleadas, olas y diversión. Ya que sus canciones hablan sobre la vida a la orilla del mar y el surf. Fue entonces que Regan sugirió “The Beach Boys” que significa “Los chicos de la playa”.

No Doubt

La música de No Doubt se caracteriza por su mezcla de géneros, que incluye ska, punk, pop y reggae. El nombre «No Doubt» refleja esta variedad y la voluntad de la banda de experimentar con diferentes estilos musicales.

Korn

Según el vocalista Jonathan Davis, la inspiración para el nombre surgió de una historia que escuchó en una fiesta. La historia involucraba a dos hombres en una situación muy desagradable que involucraba maíz (corn en inglés). La imagen mental que esta historia generó en Davis fue tan impactante que decidió utilizar la palabra «Korn» como nombre para su banda.

Jane’s Addiction

Una de las teorías propone que que «Jane» fue una compañera de Perry Farrell, el vocalista de la banda. La joven era adicta a la heroína y las experiencia que vivió con su novio narcotraficante inspiraron el tema de 1988 “Jane Says”.

My Chemical Romance

El hermano menor de Gerard, Mikey Way, quien también forma parte de la banda, sugirió el nombre. Se inspiró en el libro «Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance» del escritor escocés Irvine Welsh. El título de este libro, con su combinación de emociones intensas y elementos químicos, resonó con la banda y capturó la esencia de la música que querían crear.

Radiohead

El nombre «Radiohead» se inspiró de una canción del mismo título que pertenece al álbum «True Stories» de Talking Heads.