Músicos que abandonaron sus bandas antes de ser exitosas

Existen muchos ejemplos de músicos que abandonaron sus bandas antes de que estas fueran exitosas. Algunos las dejaron por preferir otras opciones. Otros los corrieron por el bien de la banda. Sea cual sea la razón no podemos dejar de pensar que al ver el éxito de su banda debieron cuestionarse sus decisiones.

Eric Stefani – No Doubt

Como pueden adivinar por el nombre, Eric Stefani es el hermano de Gwen Stefani. Durante los primeros años de la banda, Eric era el encargado de la composición además de fungir como líder de No Doubt. Sin embargo, antes de entrar al estudio a grabar su tercer disco decidió abandonar la agrupación.

Tan sólo unos meses después No Doubt explotaría gracias a los sencillos «Just A Girl» y «Don’t Speak». ¿Será que se arrepiente de abandonar a su banda?

En este video podemos aún ver a Eric en los teclados de No Doubt:

Scott Raynor – Blink 182

Scott Raynor es uno de los tantos músicos que abandonaron su banda justo en el momento previo a ser exitosa.

Scott se desempeñó como baterista de Blink 182 los primeros años de la banda. Grabó los primeros demos y los dos primeros discos. Sin embargo, las giras lo agotaron y decidió abandonar la banda dejando su lugar a Travis Barker, el resto es historia. El siguiente disco de Blink los convirtió en estrellas y líderes del movimiento pop-punk en el mundo, dejando la pregunta: ¿fue buena la decisión de Scott de abandonar la banda?

Jay de la Cueva – Molotov

Este caso es un poco distinto, ya que a diferencia de los otros dos podemos decir que a la larga este músico tomó la decisión correcta.

Resulta que Jay de la Cueva fundó junto a sus amigos una banda llamada Molotov. A pesar de pasar por un buen momento y estar cerca de firmar un contrato decidió abandonar la banda y aceptar la oferta de convertirse en el baterista de Fobia, que para ese entonces ya gozaba de bastante fama.

Aquí pasa algo interesante porque la decisión pasa de buena a mala depende del pasar de los años. Al principio parecía una gran idea, sin embargo al poco tiempo Fobia se separó y Molotov explotó. Sin embargo, unos años después Jay de la Cueva fundó Moderatto y el éxito fue tal que opacó al de Molotov. Así que, podemos decir que se fue una buena decisión.

Pete Best – The Beatles

Baterista de la primera etapa de The Beatles. Este caso es distinto al resto ya que la decisión de abandonar la banda no fue de él sino del productor George Martin que le dijo al resto del grupo que no los grabaría con Pete en la batería.

Esto produjo la inclusión de Ringo Starr que le terminó por dar forma al cuarteto de Liverpool. Sin duda la decisión de la banda fue la acertada pero nos deja con la pregunta ¿Cómo se habrá sentido Pete Best al ver el éxito de The Beatles?

Dave Mustaine – Metallica

Este caso es similar aunque podemos decir que tuvo un final feliz.

Durante los primeros años de Metallica, Dave Mustaine fungió como guitarrista principal. Desgraciadamente su abuso con el alcohol provocó que la banda tomara la decisión de correrlo sin previo aviso.

Mustaine se enojó tanto con sus ex compañeros que en el autobus de regreso a su casa diseñó un plan para acabar con ellos: formar otra banda más dura, más pesada y mejor en todos los aspectos. Esta banda se llamaría: Megadeth, el resto es historia.

Extra: Siddartha – Zoe

Ponemos esta como extra ya que Siddartha no abandonó a Zoé antes de se volviera exitosa la banda. No, en este caso el baterista pudo probar las mieles del éxito y simplemente abandonó al grupo para buscar desarrollarse independiente a la banda.

En este caso sentimos que fue lo mejor, tanto para él como para la banda, ya que ambos prosperaron y cosecharon sus propios éxitos.

