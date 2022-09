Café y psilocibina: el viaje perfecto

¿A quién no le gusta un buen café? ¿Y qué me dicen de un buen viaje con psilocibina? Genia, ¿no? Ahora, ¿qué me dirían si les digo que en Denver crearon la mezcla perfecta entre café y psilocibina. ¿Raro o un sueño vuelto realidad?

¿Qué es la psilocibina?

A grandes rasgos la psilocibina es la sustancia activa alojada en los hongos alucinógenos. Esta sustancia es la responsable de que cada que comas una «zeta mágica» se te «abra la mente», por así decirlo.

Gracias a la legalización en Denver de los hongos alucinógenos, científicos han podido estudiar más de cerca esta sustancia y aislarla para usarlo en otros productos. De ahí nace la cmbinación de café y psilocibina.

¿De qué va el café y la psilocibina?

Está bien, lo admitimos, lo del viaje con café fue algo exagerado. La realidad es que la dosis que se está manejando de psilocibina es mínima por lo que los síntomas alucinógenos no se sienten. Sin embargo sí puede ser usado para lidiar con el estrés o la ansiedad, al tratarse de un relajante y ansiolítico natural.

Este producto lleva ya un par de años en el mercado y fue creado por Strava, con el fin de acercar al público al consumo de productos naturales que le pueden ayudar a mejorar su día sin necesidad de medicinas.

Según el CEO de Strava este producto puede ayudar a ampliar la conversación acerca de la psilicibina: «Así como el cannabis ha sido mal entendido por décadas, la psilocibina en los hongos ha sido igual de polarizante. Aún así los que apoyan ambas dicen que cada una pueden ayudar de manera significativa a la experiencia humana», declaró Andrew Aamot, CEO de Strava.

Sin duda se trata de un producto innovador que se antoja probar.

¿Y a ustedes se les antoja un café desestresante?