Cortos de animación psicodélica: Un delirante viaje entre colores y la profundidad del ser

La animación es un medio que siempre ha jugado con la realidad, pero hay un subgénero que lleva este coqueteo a otro nivel: los cortos de animación psicodélica. Estas piezas no solo cuentan una historia, sino que se convierten en una experiencia sensorial completa. Desde sus orígenes en los movimientos artísticos del siglo XX, la animación ha servido como un lienzo ideal para explorar la mente humana y los estados alterados de conciencia. Este legado se solidificó en los años 60 y 70, época dorada del género, cuando artistas desafiaron las convenciones narrativas para sumergir a los espectadores en viajes oníricos, a menudo sin diálogos, donde la lógica se disolvía por completo.

Los cortos de animación psicodélica son más que simples experimentos visuales; son una ventana a la imaginación sin filtros. En estas joyas cinematográficas, los personajes se transforman en paisajes, los colores pulsan al ritmo de la música y las formas abstractas cobran vida, invitando al espectador a una danza hipnótica entre el caos y la belleza. Este género ha evolucionado con la tecnología, pero su esencia permanece: un deseo inquebrantable de explorar los límites del medio y de la mente, llevando al público a un viaje que desafía toda expectativa. Lo mejor de todo es que están de forma gratuita en Youtube.

Cosmohedron | Animated Short (2023) – Dirigida por Duncan Hatch

Un cortometraje moderno de animación que emprende un viaje surrealista a través de la interconexión de todas las cosas. Utiliza un estilo de animación denso y detallado, con constantes transformaciones visuales, para explorar temas de conciencia y existencia, manteniéndose fiel a la tradición del cine experimental psicodélico.

The Glass Harmonica (Стеклянная гармоника) (1968) – Dirigida por Andrei Khrzhanovsky (Unión Soviética)

Esta joya soviética es un tour de force visual que fue prohibida durante años en la URSS por su estilo surrealista y su crítica social subyacente. Sin diálogos, «The Glass Harmonica» teje una fábula sobre un artesano y su instrumento mágico en un pueblo gris dominado por un «diablo amarillo». Su animación, influenciada por artistas como Magritte, Bosch y Goya, es una explosión de simbolismo y transformaciones constantes que la convierten en una experiencia verdaderamente hipnótica y perturbadora, un pilar de la animación psicodélica.

Trippy Animation courtesy of Anthony Francisco Schepperd (2012)

Esta es una pieza contemporánea muy popular en YouTube que se ha convertido en un referente de los visuales abstractos y psicodélicos. Es un torrente ininterrumpido de formas orgánicas y geométricas que se mueven y mutan al ritmo de la música, creando una experiencia visual intensa y altamente saturada.

The Clinic (1993) – Dirigida por Alexander Bubnov (Ucrania/Rusia)

Este inquietante cortometraje es un ejemplo de la animación surrealista post-soviética. Se desarrolla en un ambiente médico opresivo y utiliza un estilo visual distorsionado y grotesco para explorar temas de locura, control y el absurdo de la burocracia. Sus imágenes oníricas y perturbadoras, llenas de simbolismo oscuro, lo colocan firmemente en el canon de la animación experimental y psicodélica.

Malice in Wonderland (1982) – Dirigida por Vince Collins (EE. UU.)

Si el cuento de Lewis Carroll ya era surrealista, Vince Collins lo lleva a un nivel completamente nuevo con esta reinterpretación experimental. «Malice in Wonderland» es una secuencia ininterrumpida de metamorfosis y formas abstractas, un torbellino visual y sonoro que puede ser tanto fascinante como inquietante. Con una estética que evoca directamente las alucinaciones, este corto se ha convertido en un referente de la animación psicodélica por su audacia y su exploración de la imaginación sin censura.

The Galaxy (1973) – Dirigida por Sabin Balasa (Rumania)

Este cortometraje de animación rumana, que dura aproximadamente siete minutos, es una impresionante obra de arte pictórico en movimiento. El artista Sabin Balasa, conocido por su estilo de «Romanticismo Cósmico», utiliza una técnica de animación rudimentaria para dar vida a sus pinturas, donde las formas y figuras mitológicas evolucionan y se transforman constantemente sobre un fondo oscuro.

The Phoenix Bird (Pasărea Phoenix) (1968) – Dirigida por Sabin Balasa (Rumania)

Este cortometraje es una cautivadora inmersión en la mitología, ejecutada con el distintivo estilo de «pintura animada» del artista rumano. A diferencia de la animación tradicional, «The Phoenix Bird» da vida a una secuencia de óleos en constante flujo y metamorfosis, donde la imagen del ave mítica se construye, consume y renace en un ciclo visual de muerte y resurrección. Con una duración de poco más de cinco minutos, la película es una obra de simbolismo puro y arte cinético, con el Fénix sirviendo como un poderoso arquetipo de la renovación eterna.

The Pink Panther in «Psychedelic Pink» (1967)

Este episodio clásico de la Pantera Rosa tiene una estética y ambientación completamente enfocada en la cultura psicodélica de los años 60. Aunque es una comedia animada, sus fondos vibrantes, patrones caleidoscópicos y colores intensos la convierten en un ejemplo pop y accesible de la estética trippy en la animación comercial.