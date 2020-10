ASÍ DE RÁPIDO LLEGAMOS A LA SEMANA 5 DE LA NFL

Esta semana 5 es la bye week o semana de descanso de los Green Bay Packers y los Detroit Lions.

La semana 4 fue duro de predecir, desafortunadamente el Covid 19 ha enrarecido el panorama derivado del positivo de los Titans la liga decidió enviar un memo a todos los equipos en el que se les advierte que si los jugadores rompen el protocolo de las reglas Covid 19 y derivado de eso hay casos positivos y contagios esto ocasionará que cualquier equipo quede suspendido por varios partidos.

Mis pronósticos desde el inicio de la temporada al momento van así:

Straight up Record: 38 aciertos 25 no acertados

Against the Spread: 27 aciertos 34 no acertados y 1 empate

Jueves por la Noche / Thursday Night Game

Tampa Bay (3-1) @ Chicago (3-1) – TB -6

Pronóstico: Tampa Bay gana y cubre la diferencia de puntos -6.

Un QB distinto para los Bears no cambio mucho las cosas, Nick Foles no tuvo un buen juego la semana pasada, aunque fue porque se enfrentó a una buena defensiva la de los Indianapolis Colts. Por su parte la defensa de los Bucs esta subestimada permitió poco más de 30 puntos de la débil ofensiva de los Chargers. En este juego la defensa de Chicago le dará un par de problemas a Tom Brady y no veo que la ofensiva de los Bears pueda anotar muchos puntos.

Domingo / Sunday Games

Carolina (2-2) @ Atlanta (0-3) – ATL 3.5

Pronóstico: Atlanta gana y Carolina cubre los puntos +3.5

Los Carolina Panthers lograron un triunfo contra los Arizona Cardinals la semana pasada llevan 2 juegos seguidos ganados. Atlanta por su parte decepciono en el MNF contra los Packers, no lograron anotar tantos puntos como se esperaba. Los Panthers están jugando un buen fútbol pero tal vez los Falcons logren esta semana su primer triunfo de la temporada.

Buffalo (4-0) @ Tennessee (3-0) – no hay favorito para este juego al cierre.

Prónostico: Buffalo gana.

Buffalo siguen jugando y no hay quien los derrote, aún no hay favorito para este juego la verdad es que no se sabe al momento si se va llevar a cabo o no por los jugadores contagiados de Covid. Si este juego se lleva a cabo es imposible saber si los Titans estarán enfocados en el juego o en el Covid 19.

Las Vegas (2-2) @ Kansas City (4-0)- KC 12.0

Pronóstico : Kansas City a ganar y Raiders para cubrir los +12 puntos.

Los Raiders aguantaron bien en su partido pasado contra Buffalo ahora se enfrentan a un contricante muy fuerte contra los poderosos Kansas City Chiefs. Este es un juego divisional así es que ambos equipos estarán preparados para dar lo mejor de sí.

Para los KCF es una semana corta, apenas jugaron el lunes pasado en Monday Night. La pregunta es ¿los Chiefs estarán más preocupados por su partido de la semana 6 contra los Bills?. Creo que este juego lo ganarán fácilmente los Chiefs , dadas las circunstancias en este partido escogeré para cubrir los 12 puntos los Raiders.

Arizona (2-2) @ NY Jets (0-4) – ARI 7.5

Pronóstico: Arizona gana y los Jets cubren los puntos +7.5

Estos Jets son un desastre y es difícil escogerlos en cualquier juego de esta temporada. Los Arizona Cardinals van mal y de malas con sus últimos dos juegos perdidos contra equipos que tenían que vencer. ¿Estarán fuera de ritmo en esta temporada? Honestamente no puedo escoger a los Jets así es que escogeré el menos malo los Cardinals a ganar.

Philadelphia (1-2-1) @ Pittsburgh (3-0) – PIT -7.0

Pronóstico: Pittsburgh gana y cubre diferencia de puntos -7.0.

Los Eagles están de regreso eso lo demostraron en su partido la semana pasada contra un lastimado San Francisco, que de lesiones tienen los 49ers. Al fin el QB de los Eagles Carson Wentz ¿encontró su ritmo en el juego y seguirá igual el resto de la temporada? Eso lo veremos en este juego no será fácil los Steelers están descansados ya que el juego contra los Titans se canceló la semana pasada, recordemos también que tienen una de las mejores defensas de la NFL.

LA Rams (3-1) @ Washington (1-3) – LA 9.0

Pronóstico: Rams gana y Washington cubre diferencia de puntos +9.0.

Estos Rams continúan sus juegos en contra de una débil NFC del Este , ahora van contra Washington. La ofensiva de Washington mostró que no está un poco viva la semana pasada cuando anoto 17 puntos en contra de los Ravens. En cambio los Rams lucharon para lograr tan solo 17 puntos en contra de los Gigantes. Este juego lo ganarán los Rams.

Cincinnati (1-2-1) @ Baltimore (3-1) – BAL 14.0

Pronóstico: Cincinnati gana y cubre puntos +14.

Cuando Baltimore ha ganado esta temporada lo ha hecho por mucha diferencia en puntos prácticamente les dio una paliza a los Browns, los Texans y a Washington. Por su parte los Bengals vienen de menos a más semana con semana, en la semana 3 hicieron 23 puntos y en la semana 4 hicieron 33 puntos.

Los Ravens deben de ganar este juego fácilmente pero creo que la ofensiva de los Bengals pueden anotar 14 puntos, así es que en este juego en particular tomare a Cincinnati en contra de todo pronóstico.

Jacksonville (1-3) @ Houston (0-4) – Hou 6.5

Pronóstico : Houston gana y Jacksonville cubre los puntos +6.5.

Jacksonville empezó bien la temporada pero últimamente esa buena racha se terminó perdió contra los Dolphins y contra los Bengals las últimas dos semanas. Los Texans por su parte no han tenido buena temporada en lo absoluto, realmente me decepcionó la semana pasada contra los Vikings, quienes corrían la pelota sin problema con la defensa de Houston.

Ojalá esta sea la primer victoria para Houston, pero creo que la diferencia de 6.5 puntos es demasiada así es que para cubrir los puntos escojo a los Jags.

Miami (1-3) @ San Francisco (2-2) – SF 8.5

Pronóstico: San Francisco gana y cubre puntos -8.5

La defensa de los Dolphins ha mostrado una mejora , pero su defensa es terrible, permiten a veces demasiados puntos. Los lesionados 49ers. perdieron contra los Eagles la semana pasada así es que estarán buscando el triunfo a como de lugar.

En teoría SF debe ganar este partido sin problema son excelentes en los pases y sin problema van a bloquear los pases que intente Miami. No veo a los Dolphins anotando más de 13 puntos en este juego, por su parte SF sin importar quien sea su QB esta semana podrá anotar contra Miami.

Indianapolis (3-1) @ Cleveland (3-1) IND -1.0

Pronóstico: Colts gana y cubre puntos -1.0

Ambos equipos tienen el mismo récord 3-1 , cuando comparo ambos equipos no puedo dejar de mencionar que los Colts son mejor equipo que los Browns. De hecho los Browns tuvieron partidos más fáciles en contra de Washington, Cincinnati y Dallas. Los Colts vienen de un triunfo contra los Bears. La cobertura de puntos es de solo 1 para los Colts , los tomo a ellos para ganar y cubrir la diferencia en puntos.

NY Giants (0-4) @ Dallas (1-3) – DAL 9.5

Pronóstico: Dallas gana y cubre puntos -9.5

Los Giants no han ganado ni un solo partido en lo que va de la temporada por su parte los Cowboys han tenido una actuación terrible. Ambos no tienen equipo para detener al otro al anotar puntos. La ofensiva de los Giants lo máximo que han anotado son 16 puntos en la semana 1, en las últimas dos semanas solo han logrado 9 puntos así de mal están.

En Dallas ya sabemos que su defensiva es horrible pero la ofensiva si logra anotar un poco más, en los últimos 3 juegos han anotado 30 puntos por juego. Creo que ganará Dallas y cubrirá los puntos.

Denver (1-3) @ New England (2-2) – NE 11.0

Pronóstico: New England gana y Denver para cubre puntos +11.0

New England viene de la derrota del MNF contra los Chiefs aparte de que su QB Cam Newton recientemente dio positivo al coronavirus. Sin Newton la ofensiva de los Patriots no se ve tan fuerte. Los Broncos también tienen problemas con su QB pero tienen un equipo que se defiende y parece que este juego será cerrado. Ganará seguramente New England pero en la cobertura creo que será mejor escoger a Denver con +11 puntos.

Minnesota (1-3) @ Seattle (4-0) – SEA 7.5

Pronóstico: Seattle gana y Minnesota cubre puntos +7.5

Los Vikings fueron a Houston en la semana 4 y regresaron con su primer triunfo de la temporada gracias a que supieron correr la pelota. Por su lado Seattle continúa asombrado a todos con su buena ofensiva y lo bien que su QB Rusell Wilson está jugando. Aunque defensivamente siguen permitiendo algunas veces muchos puntos. Creo que viene el 5-0 de los Seahawks, pero voy con Minnesota para la cobertura de puntos.

Lunes por la Noche / Monday Night Football

Pronóstico: New Orleans gana y cubre puntos -7.5

LA Chargers (1-3) @ New Orleans (2-2) – NO 7.5

Los Chargers llevan tres juegos perdidos el último contra los Tampa Bucs. Parecía que tenían ese juego en control ya para ganar hasta que su estrella el running back Austin Ekeler se lesionó seriamente en los músculos de la rodilla.

Los Saints por su parte hicieron lo suyo contra los Detroit Lions, aunque los Saints no están jugando su mejor fútbol en estos momentos, es el prime time Monday Night así que creo que seguirán demostrando al mundo quienes son y ganarán este partido cubriendo los 7.5 puntos.