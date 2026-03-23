¿Por qué no funcionó la Superliga de futbol?

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La marca global 1xBet recuerda lo ocurrido hace cinco años, cuando se intentó crear un nuevo torneo que prometía cambiar el panorama del futbol europeo: la Superliga.

La Champions League necesitaba cambios

A lo largo de más de 30 años, la Champions League ha modificado su formato en varias ocasiones. Antes de la temporada 2024–25, el torneo se dividía en una fase de grupos y una fase eliminatoria. En la primera, 32 equipos se repartían en 8 grupos.

Gracias al sistema de cabezas de serie, el nivel dentro de cada grupo era bastante equilibrado: normalmente había 2 favoritos, 1 equipo de media tabla y 1 outsider. Tras 6 jornadas, los resultados solían seguir el mismo patrón: los grandes avanzaban a octavos de final, los equipos intermedios bajaban a la Europa League y los más débiles quedaban eliminados.

Esto hacía que muchos partidos fueran previsibles. Clubes como Real Madrid o Manchester City se enfrentaban a rivales claramente inferiores, mientras que los duelos sin equipos grandes generaban poco interés. En otras palabras, la verdadera competencia comenzaba hasta los octavos de final, y la fase de grupos se percibía casi como un trámite.

El primer anuncio de la Superliga

El 18 de abril de 2021, justo antes de una reunión clave del Comité Ejecutivo de la UEFA donde se discutirían cambios en la Champions, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anunció la creación de la European Super League (ESL). El proyecto estaba pensado para arrancar al año siguiente. La idea fue respaldada por 12 clubes: 6 ingleses (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United y Manchester City), 3 españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid) y 3 italianos (Juventus, Inter y Milan).

¿En qué consistía la ESL? ¿Y por qué la empresa JP Morgan Chase planeaba invertir 5 mil millones de dólares en su desarrollo? La ESL contemplaba una liga de 20 equipos, de los cuales 15 tendrían participación garantizada cada temporada, mientras que los otros 5 clasificarían por méritos deportivos.

A primera vista, la propuesta parecía lógica: solo los mejores futbolistas en la cancha, una concentración de grandes nombres y partidos realmente atractivos, reduciendo al mínimo los encuentros menos interesantes. Naturalmente, una Superliga así habría desplazado por completo a la Champions League. El formato de la ESL recordaba a la Euroliga de baloncesto, incorporando además elementos propios de las ligas estadounidenses como la NBA y la NHL.

Entre los posibles integrantes del llamado “BIG 15” estarían los 12 clubes fundadores y, probablemente, equipos como Paris Saint-Germain, Bayern Munich y Borussia Dortmund, quienes desde el inicio rechazaron el proyecto.

Pero lo que funciona en el baloncesto desató una tormenta de indignación en el futbol. Aficionados, jugadores, entrenadores, políticos y organismos como la UEFA y la FIFA se unieron en contra de un torneo cerrado reservado para unos pocos. La mayoría de los organizadores no pudo resistir la presión. Tras dimensionar el alcance de las sanciones, que harían ver cualquier tipo de problemas con 1xBet como algo menor en comparación, representantes de 9 de los 12 clubes anunciaron de inmediato su salida de la Superliga.

Los dueños de Real Madrid, Barcelona y Juventus resistieron el golpe, pero quedaron en una minoría crítica. Con el paso del tiempo, tanto Juve como el Barça se fueron alejando del proyecto, que desde el inicio parecía condenado. Así, Florentino Pérez y el Real Madrid se quedaron prácticamente solos. La ESL surgió y se apagó como una chispa, una idea polémica que desapareció rápidamente. Sin embargo, el cierre legal de este episodio no llegó sino hasta febrero de 2026, cuando el Real Madrid alcanzó un acuerdo con la UEFA y anunció oficialmente el fin de la Superliga.