Del Baloncesto al Fútbol: Los Pronósticos Finales de la Copa 2025

Para el aficionado promedio de la NBA, tal vez no esté al tanto de este mini torneo muy al estilo fútbol llamado NBA CUP. La expectativa para eventos como Copa 2025 y la NBA CUP sigue creciendo. El torneo se divide en Este y Oeste en cada lado son 3 grupos, Grupo A, B, C que fueron seleccionados al azar, el Grupo C de la Conferencia Oeste es particularmente fuerte en comparación con los otros grupos. Cada equipo juega 4 partidos dentro de su fase de grupos, el equipo que termine con el mejor récord avanza a los playoffs, así es como se definen 6 equipos que participarán en los playoffs. Por otra parte 1 equipo de cada Conferencia con el mejor récord estará en los playoffs, así es como tendremos 8 equipos en los playoffs de la NBA en los Cuartos de Final.

La NBA CUP, es un torneo curioso que lo realiza la NBA para hacer más dinámico y menos aburrido el proceso rumbo a los playoffs, así también mantiene activos y motiva a los jugadores. Este torneo comenzó el viernes 31 de octubre. Los partidos del torneo se han jugado todos los viernes por la noche en noviembre con 2 excepciones, ya que algunos de los partidos se jugaron el martes 25 de noviembre y el miércoles 26 de noviembre.

Conferencia este:

Grupo A

Toronto Raptors 4-0

Atlanta Falcons 2-2

Cleveland Cavlaiers 2-2

Indiana Pacers 1-3

Washington Wizards 1-3

Grupo B

Orlando Magic 4-0

Boston Celtics 2-2

Pistones de Detroit 2-2

76ers de Filadelfia 1-3

Brooklyn gana 1-3

Grupo C

New York Knicks 3-1

Miami Heat 3-1

Milwaukee Bucks 2-2

Charlotte Hornets 1-3

Chicago Bulls 1-3

Conferencia Oeste:

Grupo A

OKC Thunder 4-0

Phoenix Suns 3-1

Minnesota Timberwolves 2-2

Utah Jazz 1-3

Sacramento Kings 0-4

Grupo B

Los Angeles Lakers 4-0

Memphis Grizzlies 3-1

Los Angeles Clippers 2-2

Dallas Mavericks 1-3

New Orleans Pelicans 0-4

Grupo C

San Antonio Spurs 3-1

Denver Nuggets 2-2

Portland Trailblazers 2-2

Golden State Warriors 1-3

Los partidos de las Semifinales de la NBA CUP comenzarán la próxima semana , tanto estos como los partidos Finales, se llevarán a cabo en Las Vegas, aquí las fechas:

Partidos de cuartos de final del Este:

Martes 9 de diciembre

4 Miami Heat contra 1 Orlando Magic

3 New York Knicks contra 2 Toronto Raptors

Picks: Heat y Knicks a ganar.

Partidos de cuartos de final del Oeste:

Miércoles 10 de diciembre

4 Phoenix Suns @ 1 OKC Thunder

3 San Antonio Spurs @ 2 Los Ángeles Lakers

Pick: Thunder y Lakers a ganar

Es un formato interesante donde cualquier cosa puede pasar en un torneo corto, ya que a menudo no gana el mejor equipo, sino el que mejor juega en ese momento. El OKC Thunder se ha consolidado como el mejor equipo de la NBA. ¿Ganarán la NBA Cup o podría un equipo como el Miami Heat, que quizá ni siquiera llegue a los playoffs, estar en su momento? ¿Quién te gusta o quién crees que tiene más posibilidades de ganar?

Hay algunos equipos realmente buenos que no llegaron a estar entre los finales 8 equipos, a pesar de tener buen éxito hasta ahora en esta temporada, hablamos específicamente de los: Pistons 17-4, Rockets 13-5, Nuggets 14-6

NFL SEMANA 14

Pronósticos

¿Qué tan loca ha sido esta temporada de la NFL? Tras la semana 13, los Patritots y Bears lideran sus divisiones, mientras que equipos como los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions se encuentran fuera de la contienda por los playoffs de cara a la semana 14.

Esta semana trae partidos excelentes, comenzando el jueves por la noche, cuando los Cowboys visitan a Detroit para enfrentarse a los Lions. También hay tres importantes partidos divisionales: los Bears vs Packers, los Steelers vs Ravens y los Colts vs Jaguars. Todos estos partidos tendrán un gran impacto en quiénes llegan a los playoffs y quiénes no. Esta semana es la última con descansos, ya : los Patriots, los 49ers, los Panthers y los Giants no jugarán esta semana y regresarán en la semana 15.

Mejores apuestas a cobertura puntos (ATS)

1. Colts -1.5

2. Bucs -6.0

3. Eagles -2.5

Jueves 4 de diciembre

Cowboys (6-5-1) @ Lions (7-5) – Lions -3.0

Un partido crucial para ambos equipos, Dallas lleva una racha de 3 victorias consecutivas con la esperanza de colarse en los playoffs, mientras que Detroit ha perdido 3 de sus últimos 5 partidos. Algo casi seguro es que este será un partido con muchos puntos, tienen buenas ofensivas, pero defensas por debajo del promedio. Detroit tiene un récord de 4-2 en casa esta temporada, comparado con el de Dallas, que solo tiene 2-4 como visitante.

Pick: Dallas a ganar y Lions a cubrir.

Domingo 7 de diciembre

Bengals (4-8) @ Bills (8-4) – Bills -5.5

Tenemos dos equipos de fútbol americano con muchas deficiencias, con mariscales de campo superestrellas como Joe Burrow y Josh Allen, respectivamente. Este es otro partido que podría ser de alta puntuación, ya que ambos equipos tienen defensas deficientes. La ventaja es para los Bills, ya que este partido es en Buffalo, solo han perdido una vez en toda la temporada.

Pick: Bills a ganar Bengals a cubrir.

Pittsburgh Steelers (6-6) @ Baltimore Ravens (6-6) – Ravens -6.0

Ambos equipos vienen de derrotas y actualmente están empatados en la División Norte de la AFC. El ganador probablemente será líder de división y el perdedor casi seguro se perderá los playoffs. Los Steelers llegan a este partido tras perder 3 de sus últimos 4 partidos. No veo a Baltimore perdiendo partidos en casa en semanas consecutivas.

Pick. Ravens a ganar y cubrir.

Seattle (9-3) @ Falcons (4-8) – Seattle- 7.0

Tenía grandes esperanzas en los Falcons al principio de la temporada, ya que pensaba que podrían llegar a los playoffs. Tras 13 semanas de temporada, solo llevan 4 victorias, creo que este equipo tiene jugadores que no han dado lo mejor de sí esta temporada. Su derrota ante los Jets el fin de semana pasado los dejó en el fondo. Ahora juegan en casa contra un muy buen equipo con una gran defensa. Seattle es el mejor equipo visitante de la NFL, con un récord de 5-1 en partidos directos y contra el spread.

Pick: Seattle a ganar y cubrir.

Titans (1-11) @ Browns (3-9) – Browns -4.0

Estos dos equipos tienen las dos ofensivas más débiles de la NFL. Si bien la defensa de los Titans es decente, no está al nivel de la de Myles Garrett y los Browns. De hecho, la defensa de Cleveland anotará más puntos que la ofensiva de Tennessee, así que apuesto a que Cleveland ganará y cubrirá en un partido en el que no espero muchos puntos.

Pick: Brown a ganar y cubrir.

Dolphins (5-7) @ Jets (3-9)- Dolphins -3.0

Ambos equipos ganaron sus partidos la semana pasada, pero me pregunto por qué. Ganar partidos para estos equipos a estas alturas solo perjudica su posición en el draft después de la temporada. Miami ha ganado 3 de sus últimos partidos, pero tiene un récord de 1-4 como visitante. Este es un equipo que no juega bien en condiciones de frío. Los Jets han jugado mejor durante el último mes, ganaron 3 de sus últimos 5 partidos.

Pick: Jets a ganar y cubrir.

Saints (2-8) @ Bucaners (7-5) – Bucs -6.0

Sé que son muchos puntos para un partido divisional, pero creo que Tampa Bay se encargará de todo. Primero, tienen a Carolina pisándole los talones por el liderato de la División, segundo, Nueva Orleans cubrió el marcador como visitantes en Miami el fin de semana pasado. ¿De verdad imaginan a los Saints cubriendo el margen en dos partidos consecutivos como visitantes? Simplemente no lo veo, los Bucs necesitan urgentemente esta victoria.

Pick: Bucs ganar y cubrir.

Colts (8-4) @ Jaguares (8-4) – Colts -1.5

Sé que ambos equipos tienen récords idénticos, pero no estoy seguro de que ni el aficionado más optimista de los Jaguars piense que su equipo está a la altura de Indianapolis. Obviamente, es un partido importante para ambos equipos, ya que ganar la división les dará la ventaja de local al menos en el primer partido de playoffs. Tengo que creer que Jonathan Taylor dominará a la defensa de Jacksonville.

Pick: Colts a ganar y cubrir

Commanders (3-8) @ Vikings (4-8) – Vikings -2.0

¿Son los Commanders favoritos como visitantes según los resultados del fin de semana pasado? Sí, ambos equipos perdieron, pero de forma diferente. Washington aguantó contra los Broncos y cubrió el margen. Minnesota jugó contra un fuerte Seattle y fue aplastado. Washington tiene un récord de solo 1-5 como visitante, mientras que Minnesota ha tenido un desempeño sorprendentemente malo en casa, con un récord de 1-4. Alguien tiene que ganar este partido tan malo, así que me quedo con los puntos del equipo local.

Pick: Vikings a ganar y cubrir.

Denver Broncos (10-2) @ Las Vegas Raiders (2-10) – Denver -7.5

Sé que este es un partido divisional, pero es un equipo con 10 victorias contra uno con 2, así que ¿por qué el margen es de solo 7.5? ¿Quizás porque los Broncos no cubrieron la semana pasada y juegan dos partidos consecutivos como visitantes? Lo siento, aficionados de los Raiders, pero su equipo es malo. La línea ofensiva de Las Vegas es la peor de la NFL.. La defensa de Denver es pésima y explotará esa debilidad.

Pick: Denver a ganar y cubrir.

Bears (9-3) @ Packers (8-3-1)- Packers -6.5

¿Son los Bears el peor equipo de fútbol americano con marca de 9-3 de la historia? Hay que reconocerle el mérito a su entrenador Ben Johnson. Ha preparado a su equipo para cada partido con una planificación brillante. Es una gran noticia para los aficionados de los Bears, que deben estar entusiasmados ante la posibilidad real de que su equipo llegue a la postemporada. Green Bay ha tenido un año con altibajos y ha decepcionado en muchos partidos esta temporada. Históricamente, los Packers han dominado a Chicago, lo que hace que este partido sea aún más intrigante.

Pick: Packers a ganar y cubrir.

Rams (9-3) @ Cardinals (3-9) – Rams -8.0

Ambos equipos perdieron el fin de semana pasado y eso es prácticamente lo único que tienen en común, ya que ambos van en direcciones opuestas. Los Cardinals tienen un récord de solo 1-5 en casa, comparado con los Rams, que tienen un récord de 4-2 como visitantes. Nunca es bueno para un equipo tener que enfrentarse a un muy buen equipo que viene de una derrota, porque sabes que se recuperarán para ganar con creces.

Pick: Rams a ganar y cubrir.

Texans (7-5) @ Chiefs (6-6) – -Chiefs -3.0

¿Se acabó la dinastía de los Kansas City Chiefs? Actualmente están fuera de los playoffs y, aunque cada semana los analistas insisten en que ganarán y volverán a la senda del triunfo, simplemente no está sucediendo. De hecho, los Chiefs han perdido 3 de sus últimos 4 partidos. Llegan los Texans, que llevan una racha de 4 victorias consecutivas y probablemente recuperarán a su mariscal de campo titular, CJ Stroud, tras una lesión. Lo único que favorece a Kansas City en este partido es que juegan en casa, tienen un récord de 5-1. Houston tiene un récord de 3-3 como visitante.

Pick: Chiefs a ganar , Texans a cubrir.

Lunes 8 de diciembre

Eagles (8-4) @ Chargers (8-4) – Eagles -2.5

Ambos equipos tienen récords idénticos y han tenido un rendimiento inferior al esperado, pero aun así se encuentran en posición de clasificar a los playoffs. Los Chargers vienen de una victoria fácil sobre los Raiders, mientras que los Eagles jugaron su peor partido de la temporada en su derrota ante los Bears. Los buenos equipos se recuperan creo que viajar a la costa oeste les ayudará a retomar el rumbo. También mejora las posibilidades de Filadelfia, ya que el mariscal de campo de los Chargers se sometió recientemente a una cirugía menor en la mano derecha, lo que podría afectar la capacidad de Justin Herbert para rendir a su alto nivel habitual.

Pick: Eagles a ganar y cubrir.