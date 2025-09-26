NFL Pronósticos Semana 4

Lamentablemente, no hubo pronósticos para éste periodo. Sin embargo, en la semana 3 vimos a 10 de los 16 favoritos cubrir los puntos. Dos de los 6 equipos que no cubrieron fueron los Packers con -8 y los Falcons con -6. Los Browns y los Panthers no solo cubrieron, sino que ganaron directamente a pesar de no ser favoritos, ganando sus primeros partidos de la temporada.

Ahora tenemos 5 equipos invictos y 6 equipos que aún buscan su primera victoria de la temporada. La semana 4 tiene dos partidos particularmente impresionantes para ver este fin de semana. Un equipo sufrirá su primera derrota cuando los Eagles viajen a Tampa para enfrentarse a los Bucs.

En otro partido imperdible, dos equipos de la AFC que se espera que ganen su división este año se enfrentarán en Kansas City cuando los Chiefs reciban a los Ravens. Con ambos equipos con un récord de solo 1-2, ninguno puede permitirse otra derrota a estas alturas de la temporada. Ambos partidos prometen ser muy entretenidos.

Récord de esta columna cobertura de puntos ATS: 13-19 , A ganar: 22-10 , Mejores apuestas: 5-1

Mejores apuestas para la semana 4:

1. Rams -3.5

2. Bucs +3.0

3. Raiders -1.0

Jueves 25 de septiembre por la noche

Seattle Seahawks (2-1) @ Arizona Cardinals (2-1) – Cardinals -1

¿Quién hubiera pensado que la división NFC Oeste sería la mejor en lo que va de la temporada, ya que los cuatro equipos de la división tienen un récord combinado de 9-3? Este podría ser uno de los partidos más difíciles de elegir esta semana, ya que ambos equipos están muy igualados. Arizona es un buen equipo local, pero desde la temporada pasada no hay mejor equipo visitante que los Seahawks. Históricamente, Seattle juega muy duro contra los Cardinals, así que los llevará a ganar y cubrir en lo que promete ser un partido muy reñido.

Pick: Seahawks a ganar y cubir puntos.

Domingo 28 de septiembre

Minnesota Vikings (2-1) @ Pittsburgh Steelers (2-1) – Vikings -1.5

Partido Internacional: Dublín, Irlanda

Minnesota es el favorito debido a que su defensa ha sido mucho mejor que la de los Steelers en lo que va de temporada. Otra tendencia preocupante para Pittsburgh es su línea ofensiva, ya que han tenido dificultades para proteger a su mariscal de campo Aaron Rodgers. Si Rodgers tiene tiempo para lanzar el balón, creo que puede destrozar la defensa de los Vikings. De lo contrario, Pittsburgh podría tener dificultades para anotar en ataque. Creo que los Steelers harán lo suficiente en este partido no solo para cubrir, sino para ganarlo definitivamente.

Pick: Steelers a ganar y cubrir.

Washington Commanders (2-1) @ Atlanta Falcons (1-2) – Commanders -2.5

La gran pregunta en este partido es quién jugará como mariscal de campo para los Commanders, ya que Jayden Daniels podría regresar de una lesión. De lo contrario, Marcus Marriota volverá a ser titular y jugará contra sus excompañeros de los Falcons. Atlanta viene de una vergonzosa derrota por los Panthers.

Pick: Atlanta a ganar y cubrir puntos.

Cleveland Browns (1-2) @ Detroit Lions (2-1) – Lions -10.5

La defensa de los Browns sigue dominando, como lo demuestra su victoria por baja puntuación sobre los Packers el fin de semana pasado. Los Lions regresan a casa con una semana de descanso más corta tras haber jugado y derrotado a los Ravens en Baltimore, lo cual no fue tarea fácil. Detroit tiene demasiadas armas en ataque y suele ser excelente jugando en casa frente a su afición. Los Browns simplemente no tienen la ofensiva suficiente para mantener el ritmo en el marcador en este enfrentamiento. Si va a haber una paliza este fin de semana, será este partido.

Pick: Lions a ganar y cubrir puntos.

Los Angeles Chargers (3-0) @ New York Giants (0-3) – Chargers -5.5

Este es uno de dos partidos entre un equipo sin victorias contra un equipo invicto. Es curioso que Los Ángeles sea favorito por solo 5.5 puntos. ¿Podrá la defensa de Nueva York, frente a su afición, perturbar al mariscal de campo Justin Herbert y a la ofensiva de los Chargers? Creo que los Giants tienen potencial para dar la sorpresa este fin de semana. ¿Creo que ganarán? No. Pero creo que algunos enfrentamientos favorecen a Nueva York, así que creo que eso puede cubrir la diferencia, pero en última instancia, creo que los Chargers lograrán la victoria con un gol de campo tardío.

Pick: Chargers a ganar , Giants a cubrir puntos.

Tennessee Titans (0-3) @ Houston Texans (0-3) – Texans -7

Uno de estos rivales de la AFC Sur está a punto de conseguir su primera victoria. Si bien no es sorprendente ver a los Titans sin victorias, ¿qué le ha pasado a Houston? El mariscal de campo CJ Stroud y la ofensiva de los Texans han estado terribles en lo que va de temporada. Históricamente, los Texans han ganado 3 de los últimos 4 enfrentamientos entre estos equipos, pero la victoria de los Titans fue el año pasado en Houston. La defensa de Tennessee es decente, así que no será fácil para Houston poner en marcha su ofensiva.

Pick: Texans ganar, Titans a cubrir puntos.

Carolina Panthers (1-2) @ New England Patriots (1-2) – Patriots -4

No se espera mucho éxito para ninguno de estos equipos, pero hay que reconocer que ambos llegan con una victoria a este partido. Un equipo joven como los Panthers probablemente juegue mejor en casa frente a su afición que de visitante. Los Patriots, si bien no son muy hábiles, son un equipo bien entrenado.

Pick: Patriots a ganar y Panthers a cubrir.

New Orleans Saints (0-3) @ Buffalo Bills (3-0) – Bills -17

No es de extrañar que esta sea la mayor diferencia de puntos de la semana y podría serlo de todo el año. La ofensiva de los Saints ha tenido dificultades y su defensa se considera promedio. Los Bills no necesitan dar un espectáculo aquí, solo necesitan una victoria y seguir adelante. Creo que Buffalo mantiene las cosas simples y optar por el juego terrestre a la ofensiva, lo que le quita mucho tiempo al reloj. Los Bills van a ganar este partido, pero 17 puntos son demasiados, así que apuesta por los Saints contra el spread.

Pick: Bills a ganar , Saints a cubrir.

Philadelphia Eagles (3-0) @ Tampa Bay Buccaneers (3-0) – Eagles -3

Se libra un duelo de titantes cuando estos dos equipos de élite de la NFC se enfrenten en Tampa. La línea al momento de escribir esto es -3 para los Eagles, pero podría cambiar .Philadelphia y su dominante juego terrestre están aplastando a sus oponentes, pero la defensa de los Bucs es buena por tierra. Los Bucs tienen un récord de 3-1 contra Hurts. Para vencer a la defensa de Filadelfia hay que lanzar profundo creo que Tampa y su ofensiva son un buen rival.

Pick: Tampa a ganar y cubrir.

Jacksonville Jaguars (2-1) @ San Francisco 49ers (3-0) – 49ers -3.5

Los 49ers se han visto diezmados por las lesiones, pero siguen encontrando la manera de ganar. Los Jaguars vienen de una gran victoria sobre sus rivales divisionales, los Texans, y esperan aprovechar el impulso. Creo que este partido se ganará con un gol de campo en el último segundo y creo que el equipo local se mantendrá invicto.

Pick: SF a ganar y Jags a cubrir.

Indianapolis Colts (3-0) @ Los Angeles Rams (2-1) – Rams -3.5

En lo que va de temporada, el mariscal de campo Daniel Jones ha dado un giro a su carrera, liderando a los Colts a una temporada perfecta de 3-0. Este será el segundo partido consecutivo de Indianápolis como visitante, ya que viajan al oeste para enfrentarse a los Rams. Los Ángeles ha tenido un buen comienzo, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque. Lo que Jones ha hecho hasta ahora es una historia increíble, pero creo que los Colts tendrán dificultades aquí.

Pick: Rams a ganar y cubrir.

Baltimore Ravens (1-2) @ Kansas City Chiefs (1-2) – Ravens -3

Semana 4 y es difícil creer que uno de estos equipos tenga un récord de 1-3. El talento de Baltimore probablemente sea el mejor de la AFC. Por otro lado, están los Chiefs, que han estado en un lento declive, pero han mostrado diferentes maneras de ganar partidos y tener éxito. Es realmente notable la dinastía de Kansas City y Patrick Mohomes. ¿Será que el tiempo finalmente ha alcanzado a este equipo? No creo que sea prudente descartar a los Chiefs, pero creo que unos Ravens enfadados que vienen de una derrota son peligrosos.

Pick: Baltimore gana y cubre el margen.

Chicago Bears (1-2) @ Las Vegas Raiders (1-2) – Raiders -1

Los Bears esperan aprovechar su primera victoria de la temporada cuando viajen a Las Vegas para enfrentarse a los Raiders. Chicago es un equipo joven e inexperto que espera dar el siguiente paso en la construcción de un equipo de playoffs. Los Raiders, han mejorado con su QB Gino Smith. Si este partido se jugara en Chicago, apostaría por los Bears, pero como visitantes no creo que este equipo esté listo para ganar.

Pick: Vegas gana y cubre la pequeña diferencia.

Green Bay Packers (2-1) @ Dallas Cowboys (1-2) – Packers -6.5

Ambos equipos vienen de una mala actuación en la semana 3: los Packers perdieron en Cleveland y los Cowboys quedaron en ridículo en Chicago. Para colmo, Dallas no contará con CeeDee Lamb por lesión. Ah, y un monstruo viene a Dallas para jugar contra su antiguo equipo, ya que Micah Parsons estará lleno de energía y se lanzará contra su antiguo compañero Dak Prescott. Cierren los ojos, aficionados de los Cowboys, porque este partido podría ser muy malo para su equipo.

Pick: Los Packers ganan y cubren.

Partidos del lunes 29 septiembre por la noche. MNF

New York Jets (0-3) @ Miami Dolphins (0-3) – Dolphins -3

Este podría ser uno de los peores partidos de la semana, ya que se enfrentan los dos equipos sin victorias de la división más débil de la AFC Este. Los Jets llegaron a esta temporada con la reputación de tener una buena defensa, mientras que Miami se ha caracterizado por tener un ataque creativo y explosivo, pero ninguna de estas tendencias se ha mantenido en lo que va de temporada.

Pick: Los Dolphins, conseguirán su primera victoria y cubrirán la pequeña diferencia de puntos.

Cincinnati Bengals (2-1) @ Denver Broncos (1-2) – Broncos -7.5

Los Bengals, sin Joe Burrow, viajaron por segunda semana consecutiva para enfrentarse a los Broncos en Denver. La semana pasada, Cincinnati tuvo dificultades en Minnesota. Los Broncos no han tenido un buen rendimiento en lo que va de temporada, ya que su ataque ha tenido problemas y su otrora dominante defensa ha mostrado algunas fallas. Este es un partido importante para Denver, ya que necesitan esta victoria para volver a la senda del triunfo y luchar por el título de la división.

Pick: Broncos ganarán este partido, Bengals cubrirán el margen.