En medio de la polarización global sobre el conflicto en Gaza, la industria del entretenimiento se encuentra dividida. Mientras un sector prominente llama al boicot cultural contra instituciones israelíes, una coalición de figuras de alto perfil ha adoptado una postura firme de Anti-Boicot, rechazando categóricamente la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en el ámbito cinematográfico. El eje central de su mensaje, articulado en una carta abierta que reunió más de 1,200 firmas, es que el diálogo y el arte son puentes, no armas, y que la exclusión del arte es contraproducente para la paz.

Esta iniciativa fue impulsada por la organización Creative Community for Peace (CCFP), un grupo fundado en 2011 por ejecutivos de la industria de Los Ángeles como David Renzer (ex director ejecutivo de Universal Music Publishing) y Steve Schnur, precisamente como una respuesta directa y organizada al creciente movimiento BDS que buscaba presionar a artistas para que cancelaran sus apariciones en Israel. El objetivo principal de CCFP es contrarrestar el boicot cultural y promover la idea de que el arte es un puente hacia la paz, defendiendo el derecho de los artistas israelíes a operar sin ser objeto de boicots basados en la política del Estado.

La industria del entretenimiento israelí es un vibrante centro de colaboración entre artistas y creadores judíos y palestinos, que trabajan juntos a diario para contar historias complejas que entretienen e informan a ambas comunidades y al mundo. Las instituciones cinematográficas israelíes no son entidades gubernamentales. A menudo son las más enérgicas críticas de las políticas gubernamentales.

La lista de figuras que apoyaron esta postura de no exclusión es notable, superando en número a los firmantes a favor del boicot. Entre los nombres más conocidos que firmaron la carta de la CCFP destacan el actor Liev Schreiber (de Ray Donovan), el músico Gene Simmons (de Kiss) y la actriz Mayim Bialik (de The Big Bang Theory). También se sumaron figuras como la actriz Debra Messing, la personalidad de televisión Sharon Osbourne y ejecutivos clave como el productor Greg Berlanti.

Sus razones para rechazar el boicot se articulan en varios puntos. En primer lugar, los firmantes acusan al BDS de ser una forma de prejuicio, tachando la campaña de «discriminatoria y antisemita». Sin embargo, su argumento más poderoso se centra en la defensa de las voces disonantes: sostienen que la industria en Israel es un «centro vibrante de colaboración entre artistas y creativos judíos y palestinos» y que, al boicotear sus instituciones, se estaría castigando a las voces de paz que a menudo son las más críticas con la política del gobierno israelí.

Si quieres la paz, exige la liberación inmediata de los rehenes restantes. Apoya a los cineastas que fomentan el diálogo entre comunidades. Opónte a Hamás.



De hecho, argumentan que el arte israelí frecuentemente desafía la narrativa oficial, como en el caso de la película ‘The Sea’. Esta cinta, que ganó el Premio Ophir a Mejor Película en Israel, narra la historia de un niño palestino que sueña con ver el mar en Tel Aviv por primera vez, retratando los obstáculos y la frustración que enfrenta bajo la ocupación. Su triunfo la convirtió automáticamente en la candidata de Israel para los Oscar, a pesar de la furia y las amenazas del propio ministro de Cultura, quien la consideró «una bofetada» a los ciudadanos.

Esta tensión interna subraya que, para los firmantes del Anti-Boicot, aislar a estos artistas solo fortalece a los elementos más extremistas dentro del gobierno. La carta concluye que la exclusión cultural es un obstáculo que solo «añade otro obstáculo en el camino hacia la paz», e insta a fomentar más «compromiso y comunicación, no menos» en la industria global.