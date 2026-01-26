Semana del Arte 2026: La verdadera guía de supervivencia y disfrute

La Semana del Arte 2026 llega a la Ciudad de México del 4 al 8 de febrero con una reconfiguración profunda en sus sedes y propuestas curatoriales.

Este evento, que aglutina a las ferias de arte contemporáneo más importantes de América Latina, presenta este año una descentralización sin precedentes.

El cambio más significativo en la Semana del Arte 2026 es el de Feria Material, que para su edición número 12, abandona los recintos del centro para instalarse en Maravilla Studios, un complejo industrial en la colonia Atlampa.

Este movimiento no es menor; representa la búsqueda de nuevos territorios espaciales en una ciudad donde el suelo de las zonas tradicionales se ha saturado.

El motor comercial del mercado contemporáneo

Por su parte, ZⓈONAMACO celebra su edición en el Centro Citibanamex consolidando su nueva sección: Forma. Esta apuesta técnica busca borrar la frontera entre el arte objeto y el diseño conceptual, respondiendo a una tendencia global donde el coleccionismo busca piezas funcionales de alto valor estético.

Bajo la dirección artística de esta edición, la feria ha incrementado la participación de galerías del hemisferio sur, buscando un equilibrio frente a la hegemonía de los mercados europeos y estadounidenses, reafirmando a la CDMX como el nodo logístico del arte en la región.

Salón ACME: Récord de aplicaciones y radar de artistas emergentes

En el corazón de la colonia Juárez, Salón ACME alcanza su decimotercera edición en las instalaciones de General Prim 30. Este año, la convocatoria abierta —que es el ADN del proyecto— recibió una cifra récord de aplicaciones, centrando su sección de «Estado Invitado» en una investigación sobre la producción contemporánea fuera de los centros urbanos.

ACME se mantiene como el termómetro generacional, donde la curaduría este año prioriza obras que exploran la sostenibilidad de los materiales y la identidad territorial, alejándose de las tendencias digitales para volver a la instalación física y el soporte textil.

BADA y el modelo de venta directa: Apertura a nuevos coleccionistas

Otro punto de interés técnico es la feria BADA, que regresa a Campo Marte bajo el modelo de «venta directa». Este formato, que elimina las comisiones de intermediarios, ha reportado un crecimiento del 20% en su padrón de artistas independientes para 2026.

La relevancia de BADA radica en su capacidad para abrir el mercado a nuevos compradores, rompiendo la barrera de entrada al coleccionismo de arte original.

En paralelo, el Museo Jumex y el MUAC han coordinado sus calendarios para inaugurar retrospectivas que dialogan con los temas de las ferias, creando un corredor institucional que abarca desde Polanco hasta Ciudad Universitaria.

Finalmente, la logística de la Semana del Arte 2026 se apoya en una red de transporte inter-sedes que busca mitigar el impacto del tráfico en las zonas de mayor afluencia como la Roma y la Condesa. Esta edición destaca por una integración más robusta con la escena gastronómica y de diseño local, donde los estudios abiertos y las aperturas de galerías independientes fuera de los recintos feriales complementan la oferta.

La ciudad se convierte así en una infraestructura de exhibición total que, más allá de los números de ventas, pone a prueba su capacidad para albergar una de las concentraciones culturales más densas del continente.