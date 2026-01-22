ZONAMACO 2026 en CDMX: fechas, boletos y qué ver (guía completa)

ZONA MACO 2026 se llevará a cabo del 4 al 8 de febrero de 2026 en el Centro Citibanamex, dentro de la Semana del Arte de la Ciudad de México. Los horarios por día quedan así: miércoles 4, 17:00–20:00; jueves 5 y viernes 6, 13:00–20:00; sábado 7, 12:00–20:00; domingo 8, 11:00–18:00. En mi experiencia, te conviene planear tu visita con tiempo porque la feria es grande y se disfruta mejor con una agenda flexible: yo suelo reservar al menos medio día para ver con calma los stands que más me interesan y dejar espacio para descubrir piezas y charlas que no tenía en el radar. Si vas con tiempo puedes, incluso tomarte un café, un helado o simplemente pasarte por el área de las revistas para salir con unas cuentas.

Boletos y accesos: tipos, precios y consejos para comprarlos sin sufrir

Para evitar filas, lo más práctico es comprar en el sitio oficial de la feria, aunque si no te da tiempo o decides ir de un momento a otro, también puedes adquirir tus pases en taquilla aunque tendrás que desembolsar unos pesos más. Yo compro con antelación y guardo el QR en el celular (y en la cartera digital) para no depender del correo en el acceso. Si vas más de un día, revisa si te conviene el pase múltiple; en notas de servicio se detallan tipos de accesos y días de visita, y en mi caso me ha funcionado combinar un día “intenso” con otro ligero para rematar secciones que dejé pendientes.

¿Qué costo tienen los boletos?

Acceso por día (Miércoles 4):

En línea: 570 pesos.

En taquilla: 730 pesos.

Acceso por día (Jueves 5 al domingo 8):

En línea: 470 pesos

En taquilla: 530 pesos.

Acceso 5 días:

En línea: 2 mil pesos.

En taquilla: 2 mil 200 pesos.

Acceso por día Estudiantes e INAPAM:

En línea: 370 pesos.

En taquilla: 420 pesos.

¿Qué es ZONAMACO? Secciones, curadurías y la novedad “Forma”

La feria articula varias secciones: Arte Contemporáneo, Sur, Arte Moderno, Ejes, Diseño, Diseño Emergente, Salón del Anticuario y Foto. Las guías públicas explican qué significa cada sección y cómo se reparten en el recinto, y este año destaca “Forma” como iniciativa que cruza arte, diseño y objetos coleccionables. Lo que más me gusta es la mezcla de espacios como este: donde puedes pasar de una propuesta emergente a una galería internacional consolidada en pocos pasos, lo que convierte el recorrido en una especie de mapa vivo del mercado, con conversaciones y hallazgos que se dan casi de manera espontánea mientras caminas.

Sección general: Presenta 200 galerías de 27 países de América, Asia y Europa. La selección estuvo a cargo de un Comité Internacional, integrado por: Teófilo Cohen (Proyectos Monclova, CDMX), Karen Huber (Galería Karen Huber), Lauren Kelly (Sean Kelly Gallery), Ben Loveless (Galerie Nordenhake), Guilherme Simões de Assis (Simões de Assis).

Zona Maco Sur: Curada por Manuela Moscoso (Ecuador), reúne prácticas artísticas que cuestionan narrativas dominantes y dan lugar a formas diversas de habitar el mundo, manteniendo un enfoque en el Sur Global, pero acogiendo identidades, historias y experiencias personales desde perspectivas interseccionales, en diálogo con contextos globales amplios.

Zona Maco Arte Moderno: Curada por Esteban King Álvarez (México), presenta obras históricas vinculadas principalmente a los movimientos artísticos del siglo XX. La sección incluye tanto a referentes del arte moderno latinoamericano como a artistas de otras regiones que jugaron un papel clave en el desarrollo del arte del siglo pasado.

Zona Maco Ejes: Incorpora una nueva curaduría a cargo de Aimé Iglesias Lukin (Argentina), directora y curadora en jefe de Americas Society (Nueva York). La sección se articula en torno a la idea de intercambio como un proceso activo en un contexto marcado por migraciones, restricciones de movilidad y tensiones geopolíticas, reuniendo galerías consolidadas, proyectos independientes y espacios híbridos, y reforzando el carácter crítico de la feria dentro del mercado internacional.

Zona Maco Diseño: Dirigida por Cecilia León de la Barra (México), presenta una curaduría compuesta por muebles, joyería, textiles, objetos de uso cotidiano y decorativo, así como ediciones limitadas y piezas históricas.

Salón del Anticuario: Co-curada por Alfonso Miranda Márquez (México) y Mario Uvence (México), esta edición pone énfasis en ilustrar la riqueza de las grandes colecciones privadas de antigüedades en México, revelando su importancia cultural y su papel activo en la configuración del gusto y la memoria colectiva.

Zona Maco Foto: Curada por Luis Graham Castillo (República Dominicana), presenta proyectos que trabajen con la memoria, los archivos reactivados y las narrativas desde los márgenes, que abracen la complejidad de estos tiempos con miradas que detonen conversación, pensamiento y transformación.

Rutas de visita según tu interés (2h, 4h, día completo)

Si tienes 2 horas, yo haría una ruta concentrada: piso principal y una sola línea temática (por ejemplo, contemporáneo + una vuelta rápida por diseño), iría al baño antes de salir de casa y llevaría mi café o agua en termo por si lo necesito en el recorrido. Con 4 horas, sumaría una pausa para comer y una ronda por fotografía. Para recorrer sin prisas, si puedo dedicarle el día completo, alternaría tramos de observación intensa con descansos breves para ir al baño, comer, algo o pasar el rato; me funciona empezar por lo que me parece más importante o llamativo y dejar espacios “sorpresa” para stands con artistas que no conocía. Como es una feria grande y social, verás mucha gente que la toma como punto de encuentro o plan de fin de semana; a mí me encanta ese ambiente porque entre pasillos te encuentras amistades, te tomas algo y el tiempo vuela.

Cómo llegar al Centro Citibanamex (y cómo evitar el tráfico)

Mi consejo número uno si no toleras las aglomeraciones o el caos: llegar temprano e ir entre semana. En mi experiencia, la zona se complica y el tráfico hacia el Centro Citibanamex puede ser pesado. Te recomiendo optar por moverte a través de apps de viaje (Uber, Didi, etc.) y, si vas en auto, calcula un margen extra para estacionamiento. Si te toca un horario central, considera bajar a unos metros del acceso y caminar el tramo final: es más rápido que intentar “meterte” hasta la puerta. El tip práctico es llegar con agua, tenis cómodos y batería externa para el celular.

Dónde comer, hacer pausas y no perderte lo bueno

ZONAMACO es un punto de encuentro: yo lo vivo como plan completo para ver arte, saludar gente y comer algo entre pasillos. Para no saturarte, alterna galerías “estrella” con zonas más tranquilas; en mi caso, después de un bloque intenso de stands me tomo 10–15 minutos para revisar notas y fotos, así llego a la segunda mitad con la cabeza fresca. Identifica un par de espacios con sombra/asientos y define un “punto de encuentro” con tu grupo para reagruparse si se separan.

Semana del Arte: museos y espacios aliados que vale la pena encadenar

Aprovecha la Semana del Arte en CDMX para enlazar ferias y museos: MUAC, Jumex, Tamayo, MAM, Bellas Artes y proyectos independientes arman un ecosistema que se siente en toda la ciudad. Yo suelo planear un museo fuerte para la mañana siguiente (o la tarde anterior) y reservar la feria para cuando tenga más energía social. Si vienes de fuera, arma una mini-ruta por colonias con oferta artística y buena gastronomía (San Miguel Chapultepec–Escandón-Santa María la Rivera–Anáhuac te dejan cerca del recinto), y guarda un espacio para caminar sin prisa: muchas veces las mejores recomendaciones salen de charlas improvisadas en fila o en las mesas de café.

Consejos de primera mano: qué llevar, a qué hora ir y cómo moverte mejor

En mi caso, lo que siempre me funciona es: llegar temprano, llevar botella reutilizable, bloqueador y tenis; tener un plan A/B de movilidad y definir “mis tres imperdibles” antes de entrar. Como es una feria social, no te sorprendas si te quedas más tiempo del esperado: entre saludos, pausas y fotos, el reloj se va; si te interesa el vínculo entre arte y música/fiesta, cada edición suele activar eventos paralelos y programación extendida (yo he visto desde presentaciones performáticas hasta apariciones de artistas mediáticos; por ejemplo, el año pasado estuvo Mon Laferte mostrando su obra plástica, un buen recordatorio de cómo el encuentro atrae perfiles de fuera del circuito purista del arte). Y si te enganchas con una pieza, pregunta: los galeristas están para conversar y orientar, incluso si apenas empiezas a coleccionar.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo y dónde? La feria celebrará su vigésima segunda edición del 4 al 8 de febrero de 2026 en el Centro Banamex, ubicado en Avenida Conscripto 311, colonia Lomas de Sotelo.

La feria celebrará su vigésima segunda edición del 4 al 8 de febrero de 2026 en el Centro Banamex, ubicado en Avenida Conscripto 311, colonia Lomas de Sotelo. ¿Qué secciones habrá? Arte Contemporáneo, Sur, Arte Moderno, Ejes, Diseño, Diseño Emergente, Salón del Anticuario y Foto ; este año destaca “Forma” .

; este año destaca . ¿Dónde comprar boletos? En el sitio oficial; los medios incluyen llamados a comprarlos en línea y resúmenes de tipos/visitas por día .

En el sitio oficial; los medios incluyen llamados a y resúmenes . ¿Cómo evitar filas y tráfico? Llegar temprano, usar apps de transporte y planear pausas; la sede y los días fuertes suelen concentrar mucha gente.

Conclusión

ZONAMACO 2026 es la parada obligada del calendario cultural en la CDMX: una feria grande, social y diversa que combina arte contemporáneo, diseño, foto y antigüedades. Con fechas y horarios claros 4–8 de febrero en Centro Citibanamex, y la novedad curatorial “Forma”, mi recomendación es verla con estrategia: define tus intereses, llega temprano, optimiza los traslados y deja espacio para el azar. La experiencia no es solo “ver stands”; es encontrarte con gente, conversar con galeristas, descubrir piezas y salir con ganas de seguir la Semana del Arte por la ciudad.