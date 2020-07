5 CUENTOS DE LEONORA CARRINGTON QUE DEBES LEER

Te presentamos un top 5 con cuentos de Leonora Carrington que no debes perderte. La artista tiene una serie de obras literarias increíbles, que te harán deslizarte en el surrealismo mágico que poseía.

Como bien sabemos, Carrington era originaria de Lancashire, Inglaterra, más tarde nacionalizada mexicana. Y se convirtió en una de las artistas más prominentes del movimiento surrealista; produjo pintura, escultura, grabado, textil, joyería. También escribió dramaturgia, novela, y cuento. Por lo que sus obras en cualquier área, están pobladas por seres fantásticos, a menudo animales intermediarios que nos refieren a la mitología celta, el hermetismo, la cábala y la literatura fantástica.

«Y cuando fui a despedirme porque me iba a vivir a París, [Leonora Carrington] me regaló un libro de cuentos escritos e ilustrados por ella, con los que había entretenido a sus hijos, Gaby y Pablo. Empasté esa reliquia; la encuaderné con tapas de cuero negro, agregándole las cartas que la Maga me había enviado.»

Alejandro Jodorowsky, en Leche del sueño.