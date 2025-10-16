31 minutos en concierto: boletos y fechas del tributo

La nostalgia, el humor ácido y la sátira musical chilena viven un nuevo pico de popularidad global. Tras la histórica y viral presentación de 31 Minutos en el Tiny Desk de NPR, el noticiero de títeres ha consolidado su estatus como un ícono cultural, atrayendo millones de vistas y reavivando una fiebre transgeneracional.

Es en medio de este furor que la Ciudad de México se prepara para recibir un evento que busca capitalizar esa euforia: el Tributo a 31 Minutos a cargo del colectivo 31Fans. Esta iniciativa promete ser un reflejo del éxito desbordante de la banda y su conexión profunda con el público mexicano.

El universo de canciones pegadizas y reportajes absurdos se materializará en la capital con el show Radio Guaripolo, una puesta en escena que es, en esencia, un Tributo a 31 Minutos. Este espectáculo busca recrear el espíritu del noticiero, mezclando rock con sátira a través de una reintrepretación de las melodías que definieron la infancia de muchos.

El show de Radio Guaripolo es una extensión natural del fenómeno, ofreciendo una experiencia en vivo que celebra el legado que demostró ser más vigente que nunca en su reciente actuación viral. El setlist de este Tributo a 31 Minutos es un recorrido por la discografía esencial del programa, incluyendo himnos infaltables como «Yo nunca vi televisión«, la melancólica «Mi castillo de blanca arena» y la contagiosa «Ratoncitos«.

Los seguidores del programa podrán revivir la energía del show que se ha vuelto viral, pero con el toque cercano y apasionado que solo un Tributo a 31 Minutos puede ofrecer a sus fans más leales en un escenario local.

La cita para este fenómeno de la cultura pop ya está marcada en el calendario. El espectáculo que honra la música de los títeres chilenos, el Tributo a 31 Minutos, se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre a las 12:00 horas. El recinto elegido para albergar esta celebración musical y cultural es La Maraka, ubicado en Mitla 410, en la colonia Narvarte Poniente. Los boletos para asistir a este Tributo a 31 Minutos, que promete ser un viaje de nostalgia y risas, están disponibles a través de la plataforma AREMA.mx y en las taquillas del lugar.

Los precios van desde los $350 en zona General, pasando por Preferente a $450, hasta la experiencia VIP por $600. La expectativa es que los fans agoten rápidamente las entradas para esta segunda oportunidad de revivir, en vivo y a todo volumen, el espíritu del noticiero chileno.