Filux 2025: Fechas, artistas y todos los detalles
Filux 2025: Fechas, artistas y todos los detalles

20
oct2025

La Ciudad de México se transforma en una galería nocturna de acceso libre. El Festival Internacional de las Luces (Filux 2025) ha regresado bajo el lema «Solo la Luz«, consolidándose como uno de los eventos culturales más esperados de la capital y el más impresionante despliegue lumínico del año.

Este festival, que convierte el espacio público en un lienzo de arte y tecnología, se ha convertido en una cita obligada para ciudadanos y turistas que buscan una experiencia cultural vibrante y, lo más importante, completamente gratuita. El arranque de Filux 2025 promete devolver el asombro y el diálogo artístico a una de las avenidas más icónicas de la CDMX.

El impacto de Filux 2025 no es solo estético, sino temporal. El espectáculo se extiende por casi dos semanas, transformando la rutina nocturna de la ciudad. A lo largo del recorrido se distribuyen un total de 14 instalaciones lumínicas, esculturas y proyecciones.

El festival reúne talentos multidisciplinarios tanto de México como de países invitados, como Francia, reforzando la vocación internacional de Filux 2025 y su compromiso con el arte de vanguardia.

Open House CDMX Mini, Día de Muertos y Arquitectura: La guía imperdible
Filux 2025

Entre las obras más aclamadas de Filux 2025 se encuentran piezas que abordan temas de identidad y ecología. Destaca la obra «Guardianes de las Chinampas» del mexicano Amauri Sanabria, que presenta esculturas monumentales de ajolotes gigantes iluminados, rindiendo homenaje a la criatura endémica de Xochimilco y subrayando un mensaje ambiental clave.

Por otra parte, la instalación «Diva«, de los franceses Thomas Voillaume y Jérémy Oury, utiliza tecnología avanzada y videomapping para ofrecer una pieza futurista que dialoga directamente con la arquitectura urbana de la ciudad, confirmando la calidad tecnológica de Filux 2025.

Además de los ajolotes gigantes, el público podrá sumergirse en la celebración de la naturaleza con obras como «Floralia«, de Miguel Bolívar, una instalación que usa patrones florales para inundar el asfalto de luz. También se presenta «Constelación Trenzada«, del Colectivo Artsumex, que fusiona lo artesanal con lo tecnológico en esculturas que exploran el tejido como lenguaje sagrado.

Para asegurar una experiencia fluida, los organizadores de Filux 2025 recomiendan enfáticamente realizar el recorrido a pie, usando ropa cómoda y respetando las áreas de tránsito para disfrutar plenamente de la fusión entre el arte, la tecnología y el espacio público de la Ciudad de México.

Sinergia: El festival de música electrónica nacional regresa al CENART y será totalmente gratis

Fecha y Lugar de Filux 2025

  • Fechas: El festival se celebra del 17 al 29 de octubre de 2025.
  • Horario: La exposición lumínica puede apreciarse de 19:00 a 23:00 horas.
  • Ubicación Principal: Paseo de la Reforma, cubriendo el tramo desde el Ángel de la Independencia hasta la entrada del Bosque de Chapultepec.
  • Costo: El acceso a todas las instalaciones es totalmente gratuito.

