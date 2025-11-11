Nuevo álbum de Death Grips: Fecha de lanzamiento y todos los detalles

Death Grips ha terminado, el grupo, que ha influenciado profundamente el panorama del hip-hop experimental, confirmó recientemente que está en proceso de creación de su próximo disco. La confirmación del nuevo álbum de Death Grips se realizó a través de sus redes sociales, un movimiento inusual para una banda que históricamente ha evitado las convenciones de la industria musical.

Publicaron fotografías desde el estudio de grabación, un mensaje claro para sus seguidores: «La escritura y grabación de nuestro próximo álbum está en marcha. Esperamos con ansias el nuevo disco de Death Grips.» Este proyecto sucederá a Year of the Snitch (2018), marcando el regreso discográfico más esperado en la carrera de la banda.

Los rumores antes del nuevo álbum

La noticia sobre el nuevo álbum de Death Grips es particularmente impactante dado el historial de misterio y ambigüedad de la banda. Han pasado siete años desde su última entrega y este extenso silencio alimentó una oleada de rumores a principios de 2025 sobre una posible separación definitiva.

Los fans, familiarizados con la disolución previa de la banda en 2014, temían que el vocalista Stefan «MC Ride» Burnett pudiera haber decidido retirarse permanentemente de la escena musical. La decisión de Death Grips de hacer un anuncio oficial a finales de 2025 disipa estos rumores de disolución y reafirma la continuidad de la banda.

Para sus seguidores, el simple hecho de saber que habrá un nuevo álbum de Death Grips es un evento editorial en sí mismo, dada la naturaleza impredecible de sus lanzamientos.

El equipo creativo detrás del nuevo álbum de Death Grips

El proyecto de un nuevo álbum de Death Grips garantiza que la visión sonora del dúo central se mantenga intacta. El sonido visceral, caótico y vanguardista de la banda se construye sobre la colaboración entre el letrista y vocalista MC Ride y el productor/baterista Zach Hill.

Aunque la participación exacta del tercer miembro, el productor Andy Morin, se mantiene en el misterio, el núcleo creativo responsable de su impacto cultural sigue siendo el motor de este próximo lanzamiento.

La influencia del grupo en la música moderna es innegable, y la expectativa es alta sobre la dirección que tomará el nuevo álbum de Death Grips después de haber explorado previamente territorios que van del industrial al noise-rap. Los detalles sobre la fecha de lanzamiento y las giras promocionales permanecen en el hermetismo característico de la banda, pero el anuncio del regreso creativo ya ha redefinido el panorama musical de finales de 2025.