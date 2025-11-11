Ciclo de Cine Chicano CDMX: Detalles y programación

La Ciudad de México se posiciona como un punto clave para la cultura de la frontera con la realización de un ciclo de cine chicano CDMX 2025 que abarca una programación de títulos esenciales. La iniciativa es el resultado de la colaboración entre Kanton 17, el colectivo Chicanxs sin Fronteras y Cinema Tepito, uniendo la academia con los espacios de gestión comunitaria para llevar estas narrativas a un amplio público.

El ciclo de cine chicano CDMX 2025 no solo ofrece entretenimiento, sino que se establece como un espacio de reflexión crítica sobre la identidad, la migración y la compleja relación entre México y Estados Unidos. La programación seleccionada es un testimonio de la creatividad y las luchas sociales de la comunidad méxico-estadounidense.

Sedes confirmadas del Ciclo de Cine Chicano CDMX 2025

El ciclo de cine chicano CDMX 2025 se extiende durante el mes de noviembre, abarcando una curaduría de películas que han definido el género. A continuación, la programación con fechas y sedes exactas:

César Chávez (Dir. Diego Luna ): Martes 11 de noviembre, 19:00 h. Sede: Kanton 17 ( Eje central 17, Exhipódromo Peralvillo, CDMX ).

(Dir. ): Martes 11 de noviembre, 19:00 h. Sede: ( ). La Raza (Dir. Colectivo Dignicraft ): Jueves 13 de noviembre, 13:00 h. Sede: UAM Azcapotzalco ( Av. San Pablo 420, Col. Nueva El Rosario, Azcapotzalco, CDMX ).

(Dir. ): Jueves 13 de noviembre, 13:00 h. Sede: ( ). Carnalismo (Dir. José Luis Cano ): Sábado 15 de noviembre, 19:30 h. Sede: Cinema Tepito ( Unidad Habitacional Ex Cine Bahía, Jesús Carranza 42, Col. Morelos, Tepito, CDMX ).

(Dir. ): Sábado 15 de noviembre, 19:30 h. Sede: ( ). Selena ( Dir. Gregory Nava ): Martes 18 de noviembre, 19:00 h. Sede: Kanton 17 ( Eje central 17, Exhipódromo Peralvillo, CDMX ).

( ): Martes 18 de noviembre, 19:00 h. Sede: ( ). Mi Vida Loca (Dir. Allison Anders): Martes 25 de noviembre, 19:00 h. Sede: Kanton 17 (Eje central 17, Exhipódromo Peralvallo, CDMX).

Es importante destacar que el clásico de culto Sangre Por Sangre (Dir. Taylor Hackford) también forma parte del ciclo de cine chicano CDMX 2025, aunque su fecha y sede de proyección serán anunciadas posteriormente por los organizadores.

La selección de sedes para el ciclo de cine chicano CDMX 2025 es un testimonio de su vocación de difusión amplia. El uso de la UAM Azcapotzalco permite un diálogo crítico en el ámbito académico, mientras que Cinema Tepito y Kantón 17 aseguran que estas narrativas de resistencia y pertenencia resuenen en comunidades urbanas y barrios con una profunda identidad.

La realización de este ciclo de cine chicano CDMX 2025 subraya la vitalidad de la promoción cultural independiente en la capital y la necesidad de mantener activo el debate sobre la cultura chicana, un patrimonio compartido. Es muy importante destacar que la entrada es totalmente gratuita.