Proyección de dos documentales de salsa con concierto gratuito en Tepito

Cinema Tepito surgió tras la edición «Barrio Bravo» del Festival de Cine de Barrio (FECIBA) en 2023, cuando las funciones de cine en vecindades y espacios independientes demostraron el apetito cultural del barrio.

Fundado por el actor y comerciante local Pedro Joaquín (Huachicolero, Chicuarotes), Cinema Tepito es un proyecto independiente que busca formar públicos en Tepito, ofreciendo una plataforma para que sus vecinos narren sus propias historias y compartan su mirada única sobre la urbe.

Esta iniciativa de exhibición de cine mexicano está dedicada a deselitizar el acceso al séptimo arte.

Celebración del baile y la memoria popular

En colaboración con el Cineclub Comuna Warrior, Cinema Tepito presenta el ciclo de cine «Pa’ raspar la chancla», una celebración de la música, el baile y la memoria popular. Este ciclo invita a mover el cuerpo y el corazón con historias que giran en torno a ritmos que han marcado generaciones, reflejando el espíritu vibrante de Tepito.

La función estelar de este ciclo destaca por traer a la Ciudad de México por primera vez dos obras que exploran el poder de la salsa, un género esencial para la identidad del barrio.

Salsa, identidad y temática LGBT+

La velada, programada para el sábado 13 de diciembre a las 19:30 h, será una función doble con el foco en el género que define al barrio: la salsa.

Se exhibirá el documental colombiano La salsa vive (Dir. Juan Carvajal, 90 min., 2025), un recorrido cinematográfico por las raíces y la fuerza colectiva de la salsa con la participación de leyendas como Rubén Blades y Grupo Niche.

Además, Cinema Tepito proyectará el cortometraje de ficción con temática LGBT+ ¡Salsa! (Dir. Antonina Kerguelén, 14 min., 2024), donde la historia sigue a Margarita, quien busca liberarse de un lugar que juzga a quienes están fuera de la norma.

El sentimiento y la resistencia con Cinema Tepito

El cierre de la jornada será un vibrante concierto de salsa en vivo a cargo de Jorge Carmona, “La voz del barrio”, consolidando el carácter comunitario de Cinema Tepito.

Carmona es una de las voces más representativas de la salsa popular en la Ciudad de México, un intérprete que ha construido su trayectoria desde los escenarios del barrio hasta foros culturales, manteniendo viva la tradición salsera. Su estilo combina técnica, sentimiento y calle, honrando a las orquestas clásicas del Caribe y a la vez conectando con las experiencias urbanas de la CDMX.

Los Palomares como sede de Cinema Tepito

La sede del evento subraya el compromiso de Cinema Tepito con la activación del patrimonio local: la Unidad Habitacional Los Palomares (Calle de la Constancia 105 A, Colonia Morelos).

Este espacio, desde su construcción a mediados del siglo XX, se ha consolidado como un referente urbano y un punto de encuentro para iniciativas sociales y culturales.

Los Palomares alberga murales de Daniel Manrique, fundador de Tepito Arte Acá, cuya obra convirtió las paredes de la unidad en un manifiesto visual de identidad. Al elegir este espacio, Cinema Tepito reafirma su conexión con la historia de resistencia y la creatividad del barrio.

Las proyecciones de Cinema Tepito incluyen la presencia de realizadores, actores y actrices, generando diálogos abiertos y fortaleciendo lazos con la comunidad.

La entrada es libre, reafirmando el compromiso del proyecto con la deselitización de la cultura en el corazón de la Ciudad de México. Cinema Tepito se consolida así como un punto de encuentro esencial donde el cine, la música y la memoria colectiva se mantienen vivas y en transformación constante.