Maravillosas, monstruosas: La expo de Imcine redefine el terror femenino

El cine de terror en México ha sido, históricamente, el terreno donde las ansiedades sociales y los tabúes de género han tomado forma física. Sin embargo, la nueva apuesta del Centro de la Imagen, en colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), busca invertir la mirada tradicional. La exposición “Maravillosas, monstruosas. Cuatro décadas de terror en el cine” no solo rescata la memoria visual de nuestras pesadillas fílmicas, sino que cuestiona el papel de la mujer dentro de esa oscuridad: de ser el objeto del miedo a convertirse en el sujeto del poder.

Cuatro décadas de terror femenino: El peso del acervo de Imcine

El valor fundamental de esta exhibición reside en la naturaleza de sus piezas. No se trata de simples reproducciones digitales, sino de una selección curada del acervo iconográfico de Imcine, un repositorio que resguarda la memoria física del cine nacional. A través de fotogramas, fotos fijas y materiales de producción, la muestra recorre cuarenta años de evolución estética, desde el horror gótico que heredó las formas del cine de oro hasta las propuestas transgresoras del cine de culto de finales del siglo XX.

Al sacar estas imágenes de las bodegas institucionales y colocarlas en las paredes de un recinto dedicado a la fotografía, la gestión cultural de esta muestra democratiza el acceso al patrimonio fílmico. La exposición permite observar el detalle técnico detrás de la creación de lo «monstruoso»: el maquillaje, la iluminación expresionista y la composición de cuadro que transformaron a actrices icónicas en entes de pesadilla. Es, en esencia, una disección de la manufactura del miedo en México.

De la víctima a la transgresora: Una relectura necesaria

La tesis que atraviesa la exposición “Maravillosas, monstruosas” sugiere que la categoría de «monstruo» aplicada a lo femenino fue, durante décadas, una respuesta de la industria ante mujeres que desafiaban el orden establecido. Al revisar las imágenes de vampiras, brujas y entes sobrenaturales, la exposición propone que estas figuras no eran degradaciones de la mujer, sino espacios de libertad creativa y transgresión que los roles melodramáticos tradicionales no permitían.

En el cine de terror mexicano, la «monstrua» es a menudo una figura de autonomía absoluta. Ya sea a través de la seducción letal de la vampira o la sabiduría prohibida de la bruja, estas representaciones —documentadas con rigor en esta muestra— revelan una complejidad que el análisis cinematográfico convencional suele ignorar. La exposición invita al espectador a encontrar la «maravilla» dentro de lo monstruoso, reconociendo en estas imágenes una forma de resistencia visual frente a los estereotipos de la época.

Guía de visita: Utilidad y acceso a la cultura visual

Para el público interesado en la cinematografía y la fotografía de archivo, la visita al Centro de la Imagen es una de las citas obligadas de la temporada de primavera 2026. La ubicación del recinto, en el corazón de la Ciudadela, facilita un recorrido que conecta con otros nodos culturales del centro de la capital.

¿Dónde? Centro de la Imagen . Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico , CDMX .

. 2, , . ¿Cuándo? Del 12 de marzo al 26 de abril de 2026.

Del 12 de marzo al 26 de abril de 2026. Horarios: Martes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas.

Martes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas. Costo: Entrada libre y gratuita.

Conclusión: El terror como espejo del presente

Revisitar el terror mexicano a través de sus mujeres no es solo un ejercicio de nostalgia cinéfila; es una forma de entender cómo hemos construido nuestra identidad visual. Al finalizar el recorrido, queda claro que las «monstruas» de nuestro cine siguen vivas, no como una amenaza, sino como un recordatorio de la potencia de lo abyecto. “Maravillosas, monstruosas” es una lección de cómo la gestión de archivos puede iluminar las zonas más oscuras de nuestra historia cultural para devolverles su brillo original.