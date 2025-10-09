Top 8 de las mejores películas de terror dirigidas por mujeres

El género de terror ha encontrado una nueva y poderosa voz en las directoras. Lejos de los clichés y la mirada masculina, estas cineastas están redefiniendo lo que significa el miedo, utilizando el horror para explorar temas profundos como la supervivencia, la locura, el rol de la mujer en la sociedad y la violencia. Si buscas historias que realmente te inquieten y desafíen, no puedes perderte estas películas de terror dirigidas por mujeres.

Hemos seleccionado ocho títulos esenciales que van del slasher satírico al terror psicológico más intenso, demostrando por qué esta perspectiva es crucial para la evolución del género.

Near Dark (Los Viajeros de la Noche) – Kathryn Bigelow (1987)

Considerada una de las películas de terror dirigidas por mujeres más influyentes en el subgénero de vampiros. Antes de ganar el Óscar, Kathryn Bigelow nos regaló esta joya de culto que fusiona el western con el terror. Sigue a un joven que es reclutado por un clan de vampiros nómadas, ofreciendo una visión sucia, cruda y violenta del mito sin recurrir a los clichés góticos tradicionales.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

The Babadook – Jennifer Kent (2014)

Esta obra maestra australiana es una de las películas de terror dirigidas por mujeres más aclamadas del siglo XXI. Utiliza un monstruo de un libro infantil para adentrarse en el terror psicológico más profundo. Explora de manera magistral e inquietante el duelo y las complejas luchas de la maternidad a través de una atmósfera opresiva y claustrofóbica.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

American Psycho – Mary Harron (2000)

Dirigida por Mary Harron, esta cinta es una pieza fundamental de la cultura pop y una de las películas de terror dirigidas por mujeres más comentadas. Su visión fría y ácida satiriza la masculinidad tóxica, el consumismo y el vacío existencial de los años 80, ofreciendo una mirada singular a la psicopatía de Patrick Bateman.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Una chica vuelve a casa sola de noche (A Girl Walks Home Alone at Night) – Ana Lily Amirpour (2014)

Estilizada y única, esta es una de las películas de terror dirigidas por mujeres que mezcla el western, el cine noir y el vampirismo. Filmada en blanco y negro y hablada en farsi, sigue a una joven vampira que deambula por las calles de una ciudad iraní, castigando a hombres que abusan de las mujeres. Su terror es atmosférico, poético y con una fuerte carga social.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

La Invitación (The Invitation) – Karyn Kusama (2015)

Karyn Kusama demuestra su maestría en el slow-burn con esta intensa película de terror dirigida por mujeres. La trama se desarrolla casi enteramente durante una tensa cena, donde un hombre cree que su exesposa y su nueva pareja tienen planes siniestros para los invitados. Es una joya del terror psicológico y la paranoia que culmina en un final explosivo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Saint Maud – Rose Glass (2019)

Otra de las películas de terror dirigidas por mujeres que se adentra en la mente. Rose Glass nos ofrece una visión escalofriante de la fe extrema y la locura. La protagonista, una enfermera de cuidados paliativos, se obsesiona con salvar el alma de su paciente, llevándola a un descenso perturbador y muy físico hacia el fanatismo.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

The Slumber Party Massacre – Amy Holden Jones (1982)

Una de las películas de terror dirigidas por mujeres pioneras en el género slasher. Amy Holden Jones le dio un giro subversivo al subgénero que, si bien tiene todas las características clásicas, es notable por su sátira sutil sobre el voyeurismo y los clichés de género, ofreciendo una perspectiva femenina fresca en medio de la fórmula ochentera.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Revenge – Coralie Fargeat (2017)

Coralie Fargeat nos entrega una de las películas de terror dirigidas por mujeres más visualmente impactantes y violentas de los últimos años. Este thriller de terror rape and revenge es implacable y estilizado. Es una obra sumamente gráfica que transforma una brutal experiencia de supervivencia en una fantasía de venganza con tintes de horror corporal.