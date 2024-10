Las mejores películas de terror de culto según Taschen

Ha llegado la época del año en que las recopilaciones o tops sobre películas de terror se vuelven una constante. Pero quizá ya hayas revisado bastantes con las mismas cintas de todos los años. ¿Qué te parecería una lista con películas donde los efectos especiales se realizaron artesanalmente? Esta es una selección de 10 mejores películas de terror según Taschen, basadas en el top 50 de su libro «Horror Cinema. The best scary movies of all time«

Un top en el que las películas más que un susto pueda arrancarte la admiración por la creación de tremendas joyas del cine con pocos recursos tecnológicos. La editorial alemana Taschen es famosa por las ediciones impecables de libros temáticos de música, cultura y cine. Por ello, te dejamos esta lista de 10 de las mejores películas de terror según Taschen para iniciar el mes de los sustos como se debe.

El Golem (1920)

Paul Wegener y Carl Boese desarrollaron una historia donde el rabino Loew crea un hombre de arcilla de poderosa complexión, al que dota de vida para que defienda a los judíos contra su opresión. El gueto judío de Praga, bajo el reinado autoritario de Rodolfo II de Habsburgo, es la locación perfecta para esta joya del cine mudo que ha trascendido por generaciones. Esta pieza, cabe destacar, sentó las bases en el séptimo arte silencioso de adoptar figuras humanoides creadas por humanos a partir de las propias ambiciones.

Fausto (1926)

En la Edad Media, Fausto se dedica a la alquimia y a hallar la fórmula del elixir de la vida eterna. Un célebre y autentico pensador que después de buscar sin descanso la esencia del conocimiento y la verdad oculta de las cosas, es tentado por el diablo y vende su alma, sacrificando así su humanidad. Esta pieza fue dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau y como dato curioso, fue la producción más costosa de la UFA, el estudio cinematográfico más importante de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, costando dos millones de marcos hasta que Metrópolis la superó al año siguiente.

Cat people (1942)

Una película de terror estadounidense de 1942 dirigida por Jacques Tourneur que en 1993, fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.​ Un filme de culto que aborda una terrible maldición que recae sobre una mujer enamorada.

El enigma de otro mundo (1951)

Un grupo de la fuerza aérea estadounidense es enviada cerca del Polo Norte para encontrarse con unos exploradores varados allí. Al llegar al lugar, ellos y los exploradores quedan aislados y descubren una nave alienígena que más tarde, develará un secreto aterrador que se encarga de exterminar a seres humanos y alimentarse de su sangre.

Los ojos sin rostro (1960)

Georges Franju crea esta obra de terror donde la culpa de un trágico incidente, lleva a un brillante y desquiciado cirujano parisino a raptar y asesinar mujeres. Esto, con el fin de emplear su piel para reconstruir el rostro de su hija y devolverle la belleza perdida.

Repulsión (1965)

Roman Polanski estrenó esta pieza en el Festival de Cannes de 1965 antes de ser presentada en cines a nivel internacional. Se trató de su segunda película y una de las más aclamadas por la crítica al grado de que, actualmente, se la considera como una de las mejores películas de Polanski. Es la primera película de la llamada «Trilogía del apartamento«. Las otras dos son El bebé de Rosemary y Le Locataire, películas de terror en las que la acción también se desarrolla principalmente en interiores.

Cuando cae la oscuridad (1987)

Pese a que esta película tuvo una pobre respuesta en taquilla durante su estreno, las críticas fueron en general positivas. Con el paso de los años, la película se ha convertido en una película de culto cuya trama sigue a un joven en un pequeño pueblo de Oklahoma que se involucra con una familia de vampiros nómadas estadounidenses.

El hombre de mimbre (1973)

Dirigida por Robin Hardy, esta historia versa sobre el descubrimiento de una carta que hace sospechar que una joven desaparecida ha sido asesinada llevando así al sargento Howie de Scotland Yard hasta Summerisle, una isla en la costa de Inglaterra. Allí el inspector se entera de que hay una especie de culto pagano, y conoce a Lord Summerisle, el líder religioso de esa isla. El guión, escrito por Anthony Shaffer, está basado en la novela Ritual de David Pinner.

¿Qué fue de Baby Jane? (1962)

Esta pieza fílmica, sigue la historia de dos hermanas cegada por el hambre de fama y las necesidades emocionales de cada una. El alcoholismo, un accidente, la envidia y el olvido son ingredientes claves en esta cinta que está basada en la novela homónima de 1960, escrita por Henry Farrell.

Yo dormí con un fantasma (1943)

El cine enfocado al vudú, la resurrección, la magia negra y los zombies no es nada novedoso. Prueba de ello es esta película dirigida por Jacques Tourneur y producida por Val Lewton. El director se apropia del vudú haitiano, que se ve reducido a unas extrañas prácticas mediante las cuales los brujos serían capaces de matar un individuo y luego reanimarlo hasta un estado de muerto viviente. ​Una fórmula que si bien hoy en día podría catalogarse políticamente incorrecta, no le resta calidad a la película.