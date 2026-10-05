Cómo poner un altar de muertos: elementos, niveles y significado de la ofrenda

Publicado originalmente el 2 de octubre de 2024. Actualizado el 5 de octubre de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Poner un altar de muertos puede ser tan sencillo como preparar una mesa con una fotografía, agua, veladoras, flores y los alimentos preferidos de una persona fallecida. También puede ser tan elaborado como levantar una ofrenda de varios niveles. Las costumbres cambian entre regiones, comunidades y familias de México. Además, varían las fechas, los alimentos y la manera de acomodar cada elemento.

Una ofrenda de Día de Muertos reúne objetos destinados a recibir simbólicamente a los difuntos: luz para señalar el camino, agua y comida para su llegada, flores y aromas, fotografías, recuerdos y, en muchos hogares, imágenes religiosas. Para montar una en casa, conviene comenzar por decidir el espacio y el número de niveles. Después, se debe preparar una base firme y distribuir sus componentes según las costumbres de cada familia.

¿Qué es una ofrenda de Día de Muertos?

El altar doméstico forma parte de las celebraciones dedicadas a los muertos que se realizan en numerosos lugares de México entre finales de octubre y los primeros días de noviembre. Las familias colocan alimentos, flores, velas y objetos relacionados con las personas fallecidas. En diversas comunidades también se llevan ofrendas a los cementerios y se trazan caminos de pétalos entre las tumbas y las casas. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos fueron inscritas en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y comprenden prácticas distintas según cada comunidad.

La celebración mexicana actual se fue conformando durante varios siglos. En Mesoamérica existían ritos funerarios, ofrendas y concepciones propias sobre la muerte. Por otro lado, durante el periodo novohispano se establecieron las festividades católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. A esas fechas se incorporaron prácticas indígenas que continuaron realizándose después de la Conquista. Por esta razón, el Día de Muertos contemporáneo reúne componentes desarrollados en momentos históricos distintos.

Por esa razón, el Mictlán pertenece a un contexto específico y no funciona como explicación general de todas las ofrendas actuales. Entre los antiguos nahuas, el destino de los muertos dependía de la forma en que habían fallecido: el Ichan Tonatiuh Ilhuícatl estaba destinado, entre otros, a guerreros muertos en combate y mujeres fallecidas durante su primer parto. Al Tlalocan llegaban quienes habían muerto por causas relacionadas con el agua. Además, los infantes fallecidos durante la lactancia iban al Chichihualcuauhco. Finalmente, la mayoría de los muertos tenía como destino el Mictlán.

De acuerdo con esa misma concepción nahua, luego de morir debían pasar cuatro años para que el teyolía pudiera salir en su viaje hacia el inframundo. El Mictlán estaba integrado por nueve niveles en los que los muertos debían superar distintos obstáculos hasta alcanzar el Chiucnauhmictlan, gobernado por Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl. Estas creencias pertenecen a la cosmovisión nahua prehispánica. Sin embargo, no deben confundirse con la idea contemporánea de que las ánimas regresan cada Día de Muertos a visitar las ofrendas familiares.

¿Cuándo se pone el altar de muertos?

Para un altar doméstico, una opción práctica es comenzar a montarlo durante los últimos días de octubre y dejarlo preparado para el 1 y 2 de noviembre. Esas fechas corresponden a Todos los Santos y los Fieles Difuntos dentro del calendario católico. Sin embargo, las celebraciones mexicanas pueden comenzar antes o seguir calendarios propios de cada comunidad. La incorporación de ambas jornadas a Nueva España ocurrió en un contexto distinto de las antiguas ceremonias mesoamericanas dedicadas a los muertos.

En muchas localidades, el 1 de noviembre se relaciona con los niños fallecidos o “angelitos” y el 2 con los adultos. En otras existen fechas destinadas a personas fallecidas por determinadas causas, edades u otras circunstancias. La división del calendario, los horarios para recibir a las ánimas y la duración de la celebración dependen de las prácticas comunitarias y familiares.

Así que, si buscas una respuesta concreta sobre cuándo poner el altar de muertos en casa, puedes comenzar durante los últimos días de octubre y tenerlo preparado para las jornadas centrales del 1 y 2 de noviembre. Cuando una familia conserva un calendario propio, esa costumbre determina las fechas de su ofrenda.

¿Cuántos niveles debe tener un altar de muertos?

Hay ofrendas colocadas sobre una sola mesa y otras construidas con dos, tres o siete niveles. Los escalones permiten organizar fotografías, comida, flores, veladoras y demás objetos, pero también reciben interpretaciones simbólicas que cambian de acuerdo con la tradición seguida.

Altar de dos niveles

Una interpretación documentada relaciona los dos niveles con el cielo y la tierra. Es una estructura sencilla para una ofrenda doméstica porque puede construirse con una mesa y una segunda superficie elevada mediante una caja resistente, un banco o alguna base estable.

La fotografía puede ocupar la zona superior para darle visibilidad, mientras que alimentos, agua, pan, frutas y otros objetos pueden repartirse en el resto del espacio.

Altar de tres niveles

Una interpretación frecuente relaciona sus niveles con cielo, tierra e inframundo; otra lectura los identifica con la Santísima Trinidad. En la práctica, tres escalones ofrecen suficiente espacio para separar fotografías o imágenes religiosas, flores y veladoras de los alimentos y bebidas colocados en las superficies de mayor tamaño.

Altar de siete niveles

Los altares de siete niveles se vinculan con siete lugares que el alma debe atravesar hasta alcanzar su descanso. Esta interpretación no corresponde a la asociación automática de los escalones con los siete pecados capitales.

La colocación de objetos cambia de una tradición a otra. En una ofrenda doméstica pueden aprovecharse los niveles superiores para fotografías, cruces o imágenes religiosas cuando la familia las utiliza, mientras flores, veladoras, alimentos, bebidas, pan y objetos personales ocupan el resto de la estructura.

Para construir cualquier altar de varios pisos, los escalones deben ser firmes. Pueden hacerse con cajas resistentes, huacales, bancos o estructuras de madera. Una tela, mantel, petate o papel puede cubrir la base de acuerdo con los materiales disponibles y la costumbre familiar.

Cómo poner un altar de muertos paso a paso

Antes de reunir los elementos de la ofrenda, elige un lugar donde pueda permanecer varios días sin bloquear el paso y donde las veladoras puedan utilizarse con seguridad. Una mesa contra una pared facilita colocar fotografías, flores y papel picado, además de permitir levantar distintos niveles hacia arriba.

Después decide cuántos escalones tendrá. Para una ofrenda doméstica pequeña basta una mesa o una estructura de dos niveles; si cuentas con más espacio puedes levantar tres o siete. Usa cajas o bases firmes y evita estructuras que puedan vencerse con el peso de platos, floreros o recipientes con agua. Cubre la superficie con un mantel, petate, papel o tela.

Coloca después el retrato de la persona a quien está dedicada la ofrenda. Alrededor pueden acomodarse flores y objetos personales. Las veladoras necesitan superficies firmes y suficiente distancia de papel picado, telas y pétalos secos; si hay niños o animales en casa, pueden emplearse luces eléctricas para reducir el riesgo de incendio.

El agua y la sal suelen ponerse en recipientes pequeños. Después pueden añadirse flores, copal o incienso, pan de muerto, frutas, dulces, guisos y las bebidas elegidas para la persona fallecida.

Al final se incorporan papel picado, calaveritas, juguetes cuando la ofrenda está dedicada a un niño, imágenes religiosas en las familias que acostumbran utilizarlas y recuerdos asociados con la vida del difunto. También pueden colocarse pétalos de cempasúchil formando un camino hacia el altar, una práctica documentada en distintas comunidades mexicanas.

¿Qué lleva un altar de muertos y qué significa cada elemento?

Los componentes cambian de una ofrenda a otra, aunque agua, sal, veladoras, flores, alimentos, pan, retratos y objetos personales aparecen con frecuencia. Su presencia combina funciones prácticas dentro del altar con significados religiosos y comunitarios desarrollados en épocas y lugares diferentes.

Agua

El agua suele ofrecerse para mitigar la sed de las ánimas después de su recorrido y en algunas tradiciones adquiere también un sentido de pureza. Puede colocarse en un vaso, jarro u otro recipiente sobre cualquiera de las superficies del altar.

Sal

La sal aparece asociada con la purificación y con la conservación del cuerpo durante el viaje simbólico del ánima. Suele presentarse en un plato o recipiente pequeño y algunas familias forman con ella cruces u otras figuras.

Veladoras

La flama funciona como luz y guía para las ánimas. En algunas comunidades cada vela representa a una persona fallecida; también existe la costumbre de colocar cuatro velas en forma de cruz para representar los puntos cardinales y señalar el camino hacia la casa.

Además de su significado dentro de la ofrenda, hay una consideración práctica: conviene mantener las llamas alejadas de papel, tela, flores secas y otros materiales inflamables.

Flores de cempasúchil

El cempasúchil está estrechamente asociado con las celebraciones de muertos en México. Las flores pueden distribuirse sobre el altar, colocarse en floreros o utilizar sus pétalos para formar caminos que conectan la entrada de la vivienda con la ofrenda.

Su presencia en ceremonias mexicanas tiene antecedentes indígenas, pero las ofrendas actuales también incluyen otras flores según la región. Nube, alhelí, terciopelo y distintas variedades locales pueden acompañar o sustituir al cempasúchil.

Copal e incienso

El humo aromático ocupa un lugar frecuente en las ofrendas. El copal ya era empleado por pueblos indígenas como ofrenda ritual antes de la llegada de los españoles, mientras que el incienso se incorporó posteriormente. En las explicaciones tradicionales de la ofrenda, ambos se relacionan con la limpieza ritual del espacio y con los aromas destinados a recibir a las ánimas.

En casa pueden utilizarse de manera ocasional y sobre recipientes resistentes al calor. No es necesario mantenerlos encendidos durante todo el tiempo que permanezca instalada la ofrenda.

Pan de muerto

El pan de muerto pertenece a una larga historia de intercambios culinarios. En Mesoamérica existían preparaciones rituales elaboradas con maíz o amaranto, pero el trigo llegó con los españoles y durante el periodo virreinal comenzaron a desarrollarse panes que con el tiempo se incorporaron a las celebraciones de difuntos.

Actualmente existen numerosas versiones. El pan redondo cubierto de azúcar y decorado con tiras de masa en forma de huesos es común en el centro del país, mientras que otras regiones preparan panes de yema, figuras humanas, animales y variedades con recetas propias.

Comida y bebidas

La comida establece una relación directa entre la ofrenda y la persona a quien está dedicada. Las familias acostumbran preparar platillos que el difunto disfrutaba en vida: mole, tamales, frutas, tortillas, dulces, café, chocolate u otras recetas ligadas a sus gustos y a la cocina local.

Las bebidas siguen la misma lógica. Agua, café, chocolate, refrescos y otras opciones pueden acompañar los platos; en ofrendas para adultos algunas familias añaden bebidas alcohólicas que la persona acostumbraba consumir.

Retrato

La fotografía identifica a quien está dedicada la ofrenda y suele ocupar una parte visible del altar. Cuando se recuerda a varias personas pueden colocarse distintos retratos acompañados de objetos, flores o alimentos relacionados con cada una.

Su presencia también deja ver cómo las ofrendas han cambiado con el tiempo: la fotografía es un elemento relativamente reciente frente a otros componentes de mayor antigüedad y actualmente ocupa un lugar central en numerosos altares familiares.

Papel picado

El papel picado aporta color y movimiento y suele relacionarse simbólicamente con el aire. Puede colocarse en la pared, alrededor de los escalones o suspendido sobre la ofrenda. Debido a que se trata de papel delgado, conviene dejar suficiente distancia respecto a veladoras, copaleros e incienso encendido.

Cruz e imágenes religiosas

Cruces, santos, vírgenes y otras imágenes católicas forman parte de muchas ofrendas mexicanas y corresponden a componentes religiosos incorporados durante y después del periodo colonial. Algunas familias colocan crucifijos e imágenes devocionales; otras forman cruces con flores, sal o ceniza.

Entre las interpretaciones documentadas aparece la cruz grande de ceniza, a la que se atribuye la función simbólica de que el ánima pueda expiar culpas pendientes. Se trata de una práctica específica dentro de un repertorio más amplio de elementos religiosos.

Objetos personales

Los objetos personales adaptan la ofrenda a la historia de quien murió. Pueden incluir libros, herramientas, juguetes, instrumentos, prendas, fotografías, discos, recuerdos de viajes o cualquier pieza asociada con sus actividades y gustos.

Una cámara puede remitir a quien hacía fotografía; un instrumento, a alguien que tocaba música; un juguete puede formar parte de la ofrenda dedicada a un niño. Estos objetos permiten que un altar familiar hable de una persona concreta y no únicamente de los símbolos compartidos de la celebración.

Foto: Mauricio Marat, INAH.

Otros elementos que pueden aparecer en una ofrenda

Calaveritas de azúcar, chocolate o amaranto, frutas de temporada, petates, arcos de flores, figuras de perros, dulces, juguetes y objetos de barro aparecen en distintos altares mexicanos. Algunos tienen usos regionales definidos y otros se encuentran en ofrendas de buena parte del país.

El arco puede marcar simbólicamente el acceso al espacio de la ofrenda y el petate funciona en determinadas tradiciones como lugar donde se colocan alimentos o donde descansa simbólicamente el ánima. Las figuras de perros remiten, en algunos contextos, a concepciones mesoamericanas sobre estos animales como acompañantes de los muertos.

Cómo acomodar una ofrenda

Si buscas una referencia sencilla, coloca la fotografía en una zona visible y distribuye las veladoras dejando suficiente espacio de seguridad. El agua y la sal pueden quedar en recipientes sobre una superficie estable; las flores se reparten alrededor del retrato, entre los niveles o formando un camino de pétalos. Los platos, bebidas, pan y frutas suelen ocupar las superficies más amplias para evitar derrames y facilitar su colocación.

Después incorpora los objetos particulares de la persona y los componentes propios de la costumbre familiar o regional. Una ofrenda pequeña puede reunir retrato, agua, luz, flores, alimentos y algún recuerdo personal; un altar más amplio puede sumar diferentes niveles, papel picado, imágenes religiosas, copal, calaveritas, panes regionales y una mayor variedad de alimentos.

El Día de Muertos reúne prácticas muy distintas dentro de México. El tamaño del altar, sus niveles, las fechas y los objetos elegidos pueden cambiar de una comunidad a otra, mientras la ofrenda conserva su función doméstica y ritual: preparar un espacio para recibir simbólicamente a los difuntos mediante alimentos, flores, luz, aromas y objetos relacionados con quienes son recordados.