Top 8 animes para Halloween: terror que perturba más allá de los sentidos

La noche de Halloween es la oportunidad perfecta para sumergirse en el lado más oscuro y espeluznante del entretenimiento. Mientras que las películas de terror occidentales son un clásico, el anime japonés ofrece una dimensión de horror completamente diferente, fusionando la mitología oriental con el thriller psicológico y el gore explícito. Por ello, aquí te presentamos los mejores animes para Halloween que cumplen con las más altas exigencias de terror.

Si buscas historias que realmente te persigan después de apagar las luces, es momento de explorar el género que no teme lo grotesco ni lo existencial. Hemos curado una lista con los animes para Halloween más perturbadores y aterradores para asegurar que tu maratón sea inolvidable. Prepárate para fantasmas vengativos, demonios brutales y misterios que te harán cuestionar tu propia cordura.

El secreto del terror japonés radica en su capacidad para inyectar paranoia y horror corporal en la vida cotidiana. Los siguientes títulos no solo sobresalen en la representación de criaturas sobrenaturales como súcubos, vampiros y espíritus vengativos, sino que también exploran las profundidades de la maldad humana y el colapso mental. Así que checa esta lista definitiva de animes para Halloween y prepárate para no dormir.

Desde antologías que adaptan al maestro Junji Ito, hasta sagas épicas de batallas demoníacas y thrillers que te obligan a dudar de todo, esta selección está diseñada para los más valientes. Para ayudarte a elegir el género de susto que más disfrutas, hemos catalogado meticulosamente las series más efectivas y perturbadoras del medio.

Devilman Crybaby – Masaaki Yuasa – 2018

Esta adaptación moderna del manga clásico de Go Nagai es una obra de violencia extrema, sexualidad explícita y nihilismo puro. La historia sigue a Akira Fudo, quien se fusiona con un poderoso demonio, Amon, para convertirse en Devilman. Su misión es luchar contra una inminente invasión demoníaca, pero el verdadero horror reside en la forma en que la humanidad se desgarra a sí misma por la paranoia y el miedo. Es una serie brutal que aborda la desesperación existencial y la naturaleza retorcida del ser humano.

Higurashi: When They Cry – Chiaki Kon – 2006

Ambientada en el pequeño y aparentemente tranquilo pueblo de Hinamizawa en 1983. El protagonista, Keiichi Maebara, se une a un grupo de amigas de la escuela, pero pronto se ve envuelto en el misterio de una serie de asesinatos y desapariciones que ocurren cada año durante el festival local. El terror es de naturaleza psicológica, utilizando la paranoia y los bucles temporales para mostrar a personajes adorables cayendo en la locura y la violencia más sanguinaria, obligándote a dudar de quién es el verdadero monstruo.

Mononoke – Kenji Nakamura – 2007

Visualmente deslumbrante y profundamente inquietante. La trama sigue al misterioso «Boticario» mientras viaja por el Japón feudal cazando espíritus vengativos (Mononoke). Para poder purificar a un espíritu, el Boticario debe descubrir tres elementos: su Forma (la apariencia del espíritu), su Verdad (las circunstancias detrás de su aparición) y su Razón (el motivo de su apego al mundo). Cada arco es una historia de fantasmas única que revela un horror humano subyacente y perturbador.

Another – Tsutomu Mizushima – 2012

Koichi Sakakibara se transfiere a la clase 3-3 de la escuela secundaria Yomiyama, la cual está marcada por una antigua y terrible maldición. Desde su llegada, los estudiantes comienzan a morir de forma espantosa y grotesca. El misterio se centra en descubrir a la «persona extra» que causa que la maldición se active anualmente. La serie destaca por su tensa atmósfera de fatalidad inminente y por sus impactantes y memorables escenas de gore que llegan sin previo aviso.

Hellsing Ultimate – Varios (incl. Tomokazu Tokoro) – 2006-2012 (OVA)

Si buscas acción vampírica sin restricciones y gore desenfrenado, esta serie de OVAs es tu mejor opción. Sigue a la Real Orden de Caballeros Protestantes, Hellsing, una organización británica dedicada a exterminar amenazas sobrenaturales. Su arma principal es Alucard, el vampiro original, quien desata un espectáculo de violencia épica y oscura contra vampiros, ghouls y una siniestra organización nazi no-muerta.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre – Shinobu Tagashira – 2023

Esta antología de Netflix es una puerta de entrada al universo del maestro del manga de terror, Junji Ito. La serie adapta varias de sus historias más icónicas, explorando el horror corporal, las obsesiones enfermizas y los fenómenos grotescos que desafían toda lógica. Cada episodio ofrece una nueva dosis de incomodidad visual y psicológica, desde el pánico a los agujeros hasta criaturas marinas deformes y casas poseídas.

Shiki – Tetsurō Animi – Año: 2010

Ambientada en el verano de 1990, en el remoto y boscoso pueblo de Sotoba. La calma se rompe con una serie de muertes que los médicos locales atribuyen inicialmente a una epidemia. Sin embargo, el médico de la clínica y un joven residente sospechan rápidamente que las muertes están relacionadas con la llegada de una misteriosa familia a una mansión abandonada en la colina. El terror reside en la lenta y desesperada caída del pueblo ante una plaga vampírica y en la subsiguiente brutalidad de la supervivencia humana.

Corpse Party: Tortured Souls – Akira Iwanaga – 2013

Una serie de solo cuatro episodios que es pura adrenalina y sangre. Un grupo de estudiantes realiza un ritual de amistad que los transporta a una dimensión paralela: la desolada y maldita Escuela Primaria Heavenly Host. Allí son perseguidos por los espíritus vengativos de los niños que fueron torturados y asesinados en el lugar. La serie es famosa por su alto nivel de gore explícito, siendo una de las más gráficas y brutales del género de fantasmas y survival horror.