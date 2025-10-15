Países que han declarado la guerra a las redes sociales y su contenido adictivo

La Ciudad de Nueva York ha pasado de la preocupación a la acción legal, posicionándose como la primera gran urbe de Estados Unidos en declarar el diseño de las redes sociales como una amenaza directa a la salud pública. En una acción judicial masiva, la Ciudad de Nueva York presentó este 15 de octubre una denuncia federal de 327 páginas ante el tribunal de Manhattan. El documento apunta directamente a los principales conglomerados: Meta (Facebook, Instagram), Alphabet (Google, YouTube), Snap (Snapchat) y ByteDance (TikTok).

La base legal de la demanda es la figura de la Alteración del Orden Público, acusando a las empresas de diseñar intencionalmente funciones adictivas —como el scroll infinito y los algoritmos hiper-personalizados— para explotar las vulnerabilidades psicológicas de los adolescentes.

La ciudad sostiene que esta negligencia tiene un costo financiero directo, alegando que destina más de 100 millones de dólares anuales a servicios de salud mental para la juventud. Al afirmar que «los niños están alimentando las redes sociales con un suministro interminable de atención, tiempo y datos,» la demanda busca que los gigantes tecnológicos asuman la responsabilidad por la ansiedad, depresión y baja autoestima que generan, forzándolos a cambiar su modelo de diseño a través de la presión judicial.

Mientras Nueva York recurre a los tribunales, otros países han optado por la intervención política o la restricción directa, creando un mapa global de resistencia contra el poder de las redes sociales.

Dinamarca: La prohibición preventiva

El enfoque danés es el de la intervención estatal para proteger la niñez. Su primera ministra ha propuesto prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años, buscando elevar el umbral de la Unión Europea y frenar la exposición temprana de los niños a contenidos dañinos y adictivos.

Australia: Límite de edad y multas

Australia se ha movido para establecer una edad de consentimiento digital de 16 años. Sus leyes buscan imponer multas sustanciales a las plataformas que no logren verificar la edad de sus usuarios y que, por lo tanto, permitan el acceso a menores.

Francia y Países Bajos: Restricción gubernamental

Tanto Francia como Países Bajos han implementado o propuesto medidas que restringen el uso de redes sociales en dispositivos gubernamentales por seguridad y han aconsejado a los padres restringir su uso a menores (Francia apoyando la prohibición para menores de 15 años).

India: Prohibición por soberanía

La acción más drástica a gran escala fue tomada por la India en 2020, que prohibió TikTok (junto con docenas de otras aplicaciones chinas). Esta medida se basó en preocupaciones de seguridad nacional y soberanía, limitando el flujo de datos fuera del país.

Canadá y Reino Unido: Restricciones de uso oficial

Gobiernos como Canadá y el Reino Unido han prohibido el uso de TikTok en los dispositivos de trabajo de sus empleados federales. Aunque no es una prohibición generalizada, subraya una desconfianza institucional hacia la gestión de datos de las plataformas chinas.