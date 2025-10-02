Qué videntes y curanderos han asesorado a los políticos mexicanos

En México, la relación entre la política y el esoterismo es un tema que reaparece con fuerza cada cierto tiempo. Desde presidentes con creencias espiritistas hasta candidatos que viajan a Catemaco en busca de limpias. Los vínculos entre el poder, los videntes y curanderos forman parte de una tradición tan comentada como secreta.

Pachita, la chamana que llegó a las esferas presidenciales

El caso más emblemático es el de Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, una curandera que marcó época en la década de 1970. A diferencia de las videntes tradicionales, Pachita se presentaba como “cirujana psíquica” y aseguraba canalizar al espíritu del tlatoani Cuauhtémoc. Su consultorio en la llamada Casa de las Brujas de la Colonia Roma se convirtió en punto de encuentro para políticos de alto nivel.

Entre los nombres más mencionados está el de Margarita López Portillo, hermana del presidente José López Portillo, además de integrantes de la familia de Luis Echeverría. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, diversos testimonios periodísticos sostienen que Pachita ejerció influencia en círculos cercanos al poder.

Catemaco: la meca de los rituales políticos en México

Si hay un lugar que simboliza la unión entre política y brujería, es Catemaco, Veracruz. Reconocido por sus chamanes y brujos, cada inicio de campaña electoral recibe a políticos que buscan limpias, protección o rituales para asegurar su éxito.

La figura más mediática es la del Brujo Mayor, que año tras año ofrece predicciones sobre candidatos y presidentes. Aunque muchos lo ven como espectáculo folklórico, en la práctica se ha vuelto parte del ritual no escrito de la política mexicana.

Madero, el presidente espiritista

Pero la relación entre lo oculto y la política no comenzó en el siglo XX. Uno de los casos más documentados es el de Francisco I. Madero, presidente de México y ferviente practicante del espiritismo. Madero asistía a sesiones de médiums y escribía sobre contacto con los muertos. Sus adversarios usaron esa faceta para atacarlo, aunque él la defendía como parte de su formación personal y moral.

Rumores y leyendas: de Atlacomulco a Salinas

Más allá de los casos documentados, abundan los rumores en torno a la política mexicana. Se habla de la existencia de “la bruja de Atlacomulco”, consejera esotérica de figuras del famoso grupo priista. También se ha mencionado que Carlos Salinas de Gortari habría recurrido a prácticas de vudú haitiano, aunque nunca se ha podido comprobar.

En otros tiempos, esposas y familiares de políticos —como Margarita López Portillo, Elba Esther Gordillo o Marta Sahagún— también han sido vinculadas a consultas con videntes o brujos, aunque siempre en el terreno de la especulación.

¿Por qué los políticos buscan guía en videntes y curanderos ?

El poder en México no solo se disputa en las urnas o en los pasillos institucionales, también en el terreno simbólico. La creencia en rituales, limpias y predicciones responde a una tradición cultural arraigada, donde lo espiritual y lo político se cruzan constantemente.

Desde Pachita hasta Catemaco, pasando por Madero y los rumores de Atlacomulco, el mensaje parece claro: en la política mexicana, lo oculto nunca está del todo ausente.