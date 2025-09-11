Generic selectors
CULTURA

Brujería y hechicería en México: los secretos y su historia en el nuevo catálogo de la UNAM

10
sep2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha lanzado una publicación que arroja luz sobre un periodo oscuro y fascinante de la historia de México. El de la brujería y la hechicería durante el Virreinato. El Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO), adscrito a la máxima casa de estudios, ha publicado el «Catálogo Razonado de Expedientes Virreinales». Una obra que compila y analiza documentos históricos que narran los procesos inquisitoriales y las creencias populares de la época.

Acerca del catálogo es el resultado de dos exhaustivas investigaciones coordinadas por la académica Cecilia López Ridaura. El primer estudio, titulado «Brujería y hechicería. Revisión y edición crítica de los expedientes inquisitoriales», se sumergió en los archivos de la Santa Inquisición para desentrañar los juicios y persecuciones que sufrieron las personas acusadas de prácticas «ofensivas». Estos procesos, que a menudo culminaban en la violencia y el linchamiento. Son un reflejo de la intolerancia y el miedo que caracterizaban a la sociedad novohispana.

Objetos malditos que resguardan oscuros secretos

brujería y hechicería

El segundo proyecto, «Hechicería indígena en el siglo XVIII en Michoacán. Edición de relatos populares», exploró las tradiciones y creencias de las comunidades originarias. Esta investigación revela cómo las prácticas precolombinas se adaptaron y transformaron con la llegada de los españoles. Creando un sincretismo cultural único que ha perdurado hasta nuestros días.

El papel de la mujer y la persecución de género

Uno de los hallazgos más relevantes del catálogo es la documentación de la persecución de género en los procesos inquisitoriales. Los documentos, recuperados en parte del Archivo Histórico Casa Morelos, están organizados numéricamente con fichas individuales que detallan los casos. Estos expedientes muestran el papel central que la mujer, a menudo estigmatizada como la principal practicante de la hechicería, desempeñó en estos procesos. El catálogo evidencia cómo la brujería se convirtió en un pretexto para reprimir y castigar a las mujeres. Sobretodo a las que desafiaban las normas sociales de la época.

La mujer que persiguió a Nosferatu y le dio vida al arte gótico

brujería y hechicería

La UNAM, a través de sus diversas facultades y centros de investigación. Ha abordado en múltiples ocasiones el fenómeno de la brujería y la hechicería desde una perspectiva académica. Sin tomar una postura a favor o en contra de estas prácticas. El objetivo es meramente histórico y cultural, buscando comprender las creencias populares y el contexto social que las hizo florecer. Con este nuevo catálogo, la UNAM no solo enriquece el acervo histórico de la nación. Cabe señalar que también invita a la reflexión sobre cómo el miedo, la intolerancia y la represión han moldeado la historia de México. Un pasado que sigue resonando en el presente.

