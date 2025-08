¿Cómo inició Radiohead?: Los secretos de una de las bandas más influyentes de la historia

En la escena musical de la época de 1990, pocas bandas lograron un ascenso tan meteórico y una influencia tan duradera como Radiohead. Lo que comenzó como un grupo de adolescentes con ambiciones musicales en la campiña de Oxfordshire, se transformó en una de las bandas más aclamadas y vanguardistas de todos los tiempos. La historia del inicio de Radiohead además de éxito; es un testimonio de la evolución artística y de una búsqueda implacable de la innovación.

Todo se remonta a la Abingdon School, un colegio privado para chicos donde sus futuros integrantes se conocieron en la década de 1980. Thomas «Thom» Yorke, el vocalista y compositor, era un estudiante solitario y observador que encontraba refugio en la música. Antes de que Radiohead fuera siquiera un concepto, Yorke tocaba en una banda de punk-rock llamada «On a Friday». Con sus compañeros de escuela: Colin Greenwood (bajista), Ed O’Brien (guitarrista) y Philip Selway (baterista). El hermano menor de Colin, Jonny Greenwood, se uniría más tarde, tocando la guitarra solista y el teclado, aportando un genio musical que se convertiría en un sello característico de la banda.

La historia detrás de Radiohead

La banda, aún bajo el nombre de «On a Friday», se mantuvo unida a pesar de que sus miembros asistían a diferentes universidades. Grababan maquetas de forma intermitente y tocaban en pequeños pubs de Oxford. La verdadera transformación llegó en 1991, cuando firmaron un contrato con EMI Records. Fue entonces cuando, a sugerencia de la discográfica, adoptaron un nuevo nombre inspirado en la canción «Radio Head» de los Talking Heads. Así fue como oficialmente nació Radiohead.

Su debut, el EP Drill, no causó un gran revuelo, pero todo cambió con el lanzamiento de su primer álbum, Pablo Honey, en 1993. Aunque el disco recibió críticas mixtas, una canción en particular, «Creep», capturó la atención del público. Con su estribillo de guitarras distorsionadas y su letra sobre la inseguridad y el anhelo de pertenencia, este tema se convirtió en un himno generacional. Fue un éxito masivo en todo el mundo, catapultando a Radiohead al estrellato internacional. La banda, sin embargo, se sentía incómoda con su etiqueta de «maravilla de un solo éxito» y con la presión de tener que replicar ese sonido.

Este descontento los impulsó a evolucionar. Su siguiente álbum, The Bends (1995), demostró que Radiohead era mucho más que «Creep». Con temas como «High and Dry» y «Fake Plastic Trees», la banda mostró una madurez lírica y musical impresionante, explorando temas de alienación y desilusión con una instrumentación más compleja y emotiva. The Bends fue aclamado por la crítica y solidificó su reputación como una de las bandas más importantes del panorama musical británico.

Sin embargo, su verdadera obra maestra, el disco que los haría pasar de estrellas del rock a leyendas, fue OK Computer (1997). Una obra conceptual que exploraba la paranoia y la deshumanización de la era tecnológica, OK Computer fue un éxito crítico y comercial sin precedentes. Con canciones como «Paranoid Android» y «Karma Police», el álbum definió el rock alternativo de la década. Desde entonces, Radiohead ha continuado su trayectoria de innovación, desafiando constantemente las expectativas y experimentando con géneros que van desde la electrónica hasta el jazz.

La vida de Thom Yorke antes de Radiohead

Antes de que Radiohead alcanzara la fama, Thom Yorke tuvo una vida bastante diversa. Estudió Bellas Artes y Literatura Inglesa en la Universidad de Exeter. Durante ese tiempo, también tuvo algunos trabajos para mantenerse. Se sabe que trabajó como vendedor de trajes y fue asistente en un hospital psiquiátrico. Además de estos trabajos, la música siempre fue una parte central de su vida. Por lo que tocaba en la banda «On a Friday» y «Headless Chickens».