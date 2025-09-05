Boicot a Radiohead: Las razones detrás de la presión para cancelar su gira 2025

La esperada gira de 2025 de Radiohead, la primera en siete años, ha desatado una nueva oleada de protestas. Y un llamado al boicot por parte del movimiento pro-palestino BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones). Tras el anuncio de sus próximas fechas en Europa, activistas han exhortado a los fans a abstenerse de asistir a los conciertos. Señalando lo que describen como el «silencio cómplice» de la banda ante la guerra en Gaza y las acciones de su guitarrista, Jonny Greenwood.

El epicentro de la controversia se centra en las actuaciones de Greenwood en Tel Aviv, Israel, junto al artista israelí Dudu Tassa. Estos conciertos, realizados en un contexto de conflicto, han sido interpretados por el BDS como un «blanqueamiento cultural» que normaliza y legitima la política israelí. En un comunicado, el movimiento BDS argumentó que Radiohead ha «cruzado repetidamente nuestra línea de piquete pacífica» y ha optado por un «silencio cómplice». Mientras uno de sus miembros «actúa a poca distancia de un genocidio transmitido en vivo». Este no es el primer conflicto de la banda con el movimiento; en 2017 ya enfrentaron una fuerte presión para cancelar un concierto en Tel Aviv. A pesar de lo cual decidieron seguir adelante con su presentación.

La situación ha llevado a una respuesta pública por parte de los miembros de la banda. Thom Yorke, vocalista de Radiohead, ha expresado su angustia y ha calificado las acciones de boicot como «profundamente angustiantes». Argumentando que es una falta de respeto asumir que la banda no está lo suficientemente informada para tomar sus propias decisiones. Jonny Greenwood, por su parte, se ha defendido de las acusaciones de «censura» e «intimidación», aludiendo al arte como un espacio que trasciende la política.

Los activistas, sin embargo, han reafirmado su postura, sosteniendo que la música y el arte no pueden ser ajenos al contexto político. Y que las decisiones de los artistas tienen un impacto tangible. La presión ejercida por el movimiento ya ha logrado que algunos conciertos del proyecto paralelo de Greenwood y Tassa en el Reino Unido fueran cancelados. Debido a «amenazas creíbles», lo que evidencia el impacto de la campaña.

Mientras la banda se prepara para su regreso a los escenarios, la controversia sigue creciendo. Poniendo en el centro del debate el papel de los artistas en los conflictos globales. El movimiento BDS insiste en que la única forma de detener el boicot es que Radiohead se «distancie de manera convincente» de las acciones de su guitarrista y se posicione de forma clara. La división entre el público y los propios fans es cada vez más fuerte. Acciones que reflejan el dilema entre el arte, la música y la conciencia política en un mundo cada vez más conectado.

El regreso de Radiohead y su gira 2025

Tras una espera de siete años, Radiohead ha confirmado su regreso a los escenarios con una gira europea que tendrá lugar entre noviembre y diciembre. Los rumores sobre su regreso se intensificaron en marzo, cuando la banda cambió su imagen comercial, un claro indicio de nueva actividad. A esto le siguió el lanzamiento de Hail to the Thief (Live Recordings 2003-2009) en julio y la aparición de folletos misteriosos en varias ciudades, lo que elevó la expectativa hasta la confirmación oficial.