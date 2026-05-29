David Lerma “El Guadaña”: la voz de Banda Bostik que marcó al rock urbano mexicano

Publicado originalmente el 26 de marzo de 2026. Actualizado el 28 de mayo de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

David Lerma, conocido como “El Guadaña”, fue vocalista y líder de Banda Bostik, una de las agrupaciones más reconocidas del rock urbano mexicano. Murió el 18 de mayo de 2025, a los 61 años; la noticia fue confirmada por la agrupación. Además, la información fue retomada por medios nacionales como La Jornada. Este medio también informó que sus restos serían velados en la Arena López Mateos, en Tlalnepantla.

Lerma nació el 1 de febrero de 1964 en Tlalnepantla, Estado de México, municipio que también fue clave para la historia de Banda Bostik. Su apodo surgió desde la infancia, cuando confundió la palabra “araña” con “guadaña”; con el tiempo, ese nombre quedó ligado a su carrera musical.

Banda Bostik y el rock desde Tlalnepantla

Banda Bostik se formó en 1983 en Tlalnepantla. Davis Lerma fue el fundador y voz principal de la agrupación. Desde sus primeros años quedó relacionada con el rock urbano, una corriente que habló de barrio, trabajo, violencia, cárcel, migración, desamor y vida cotidiana en zonas populares del Valle de México.

En sus canciones, Banda Bostik construyó un repertorio cercano a su público. Temas como “Viajero”, “Tlatelolco”, “Dolor de madre”, “Ladrón de barrio”, “Pandillero” y “Abran esa puerta” se volvieron parte del cancionero del rock urbano. Esto se debe a que hablaban de experiencias reconocibles para muchos escuchas: dejar el barrio, enfrentar abusos, vivir al margen de la radio comercial o cargar con historias familiares difíciles.

La Banda Bostik en sus primeros años, precursores del rock urbano mexicano.

Los primeros discos de Banda Bostik

La discografía inicial de Banda Bostik ayuda a entender su crecimiento dentro del rock urbano. Abran esa puerta apareció en 1987 y Rock de la banda para la banda en 1988. En esos años el grupo empezó a consolidar un público fuera de los canales más visibles de la industria musical. Discogs registra esos lanzamientos dentro de la discografía de la agrupación.

En esos años, muchas bandas de rock urbano dependían de conciertos, copias en casete, puestos, tianguis, grabaciones independientes y recomendaciones entre seguidores. Por eso, los catálogos discográficos sirven para ubicar ediciones formales, pero no siempre cuentan toda la historia de cómo una canción o un concierto empezaron a circular entre el público.

“Capturados”: el concierto de Barrientos y la fecha que conviene precisar

Uno de los discos más recordados de Banda Bostik es Capturados, grabación en vivo realizada en el Reclusorio de Barrientos, en Tlalnepantla. Para seguidores cercanos al rock urbano, existe una precisión importante: la presentación en Barrientos suele ubicarse en 1987 dentro de la memoria de la escena. Además se menciona este año en relatos sobre su circulación temprana en casetes independientes. Sin embargo, los catálogos discográficos consultados registran la edición formal de Capturados como álbum de 1989. Se publicó por Discos y Cintas Denver en formato de doble vinilo.

La diferencia importa porque el rock urbano mexicano no siempre se movió primero por lanzamientos oficiales. Muchas grabaciones circularon antes en casetes, copias, tianguis y redes de intercambio. En el caso de Capturados, lo más preciso es distinguir entre la fecha recordada por seguidores para la grabación y circulación temprana, y la fecha registrada por catálogos de la industria musical: 1989. En plataformas digitales también muestra que el álbum fue lanzado en 1989 bajo Discos Denver.

La importancia de Capturados no está solo en la fecha, sino en el lugar. Banda Bostik tocó frente a personas privadas de la libertad y llevó al escenario canciones sobre encierro, redadas, barrio y vida callejera. Temas como “Pandillero”, “Redada” y “Prófugo” conectaron con una audiencia que pocas veces aparecía en la radio o la televisión.

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El Chopo y la circulación del rock urbano

La historia de David Lerma y Banda Bostik también se entiende a través de los espacios donde circuló el rock mexicano fuera de la radio comercial. Uno de los más importantes fue el Tianguis Cultural del Chopo, donde durante décadas se vendieron e intercambiaron discos, casetes, fanzines, playeras, carteles, libros y publicaciones relacionadas con rock, punk, metal, ska y otras escenas musicales.

Un artículo publicado en la Revista Mexicana de Sociología estudia al Tianguis Cultural del Chopo como un espacio urbano formado por distintos grupos sociales y culturales. Tiene una relación especial con la música rock. Ese tipo de lugares ayudó a que bandas como Bostik encontraran público por vías distintas a los medios tradicionales.

Los últimos años de David Lerma

Durante sus últimos años, David Lerma enfrentó problemas de salud que lo alejaron de algunas presentaciones. Aun así, no todas las fuentes consultadas confirman una causa oficial de muerte, por lo que no conviene afirmar un diagnóstico médico como hecho cerrado. A la fecha no se han revelado detalles sobre la causa del fallecimiento, aunque sí señaló que era conocido que el vocalista había tenido complicaciones de salud.

Tras su muerte, seguidores y músicos despidieron a Lerma como una de las voces más reconocidas del rock urbano. La Arena López Mateos, en Tlalnepantla, fue habilitada para que el público pudiera darle el último adiós.

David Lerma «El Guadaña»: El Guerrero de la Calle que le dio voz a la periferia.

Por qué importa David Lerma “El Guadaña”

David Lerma importa porque su voz quedó ligada a una forma de contar la vida urbana desde el rock. Con Banda Bostik cantó sobre calles, cárcel, trabajo, violencia, pérdida, barrio y afectos familiares sin convertir esos temas en postal turística ni en frase vacía.

Su historia también ayuda a entender cómo creció el rock urbano mexicano: conciertos en espacios populares, discos vendidos por circuitos independientes, casetes que pasaban de mano en mano y públicos que encontraron en esas canciones una manera directa de hablar de su propia vida.

La muerte de “El Guadaña” no fue solo una noticia musical. Fue la despedida de una voz que acompañó a varias generaciones de escuchas en el Estado de México, la Ciudad de México y otros puntos del país donde el rock urbano se mantuvo vivo fuera de los reflectores principales.