Las mejores películas de la voz del terror, Vincent Price
Cine

Las mejores películas de la voz del terror, Vincent Price

13
ene2026

Hay voces que no solo se escuchan, sino que se sienten como un susurro helado en la nuca. Antes de convertirse en la presencia espectral y la risa cavernosa que inmortalizó el «Thriller» de Michael Jackson en 1982, Vincent Price ya era el soberano absoluto del cine de terror gótico. De tal modo que un top de las mejores películas de Vincent Price, es imprescindible.

Con una elegancia aristocrática y una ironía mordaz, Price transformó el género, alejándolo del monstruo tosco para llevarlo al terreno del horror psicológico y estético. En Yaconic, celebramos al hombre que hizo del miedo una de las bellas artes a través de este top de las mejores películas de Vincent Price.

mejores películas de Vincent Price

House of Wax (1953)

Esta película no solo fue un hito técnico por ser una de las primeras en 3D, sino que definió el arquetipo de Price: el genio herido y obsesivo. Su interpretación del escultor que utiliza cadáveres reales para sus figuras de cera es una cátedra de cómo transitar entre la víctima y el victimario. Es el origen de su estatus como icono del terror visual.

House on Haunted Hill (1959)

El cineasta William Castle encontró en Price al anfitrión perfecto para este juego de suspenso. Interpretando a un millonario excéntrico que ofrece dinero a quien sobreviva una noche en una mansión embrujada, Price despliega ese carisma cínico que tanto lo caracterizó. Es la película que cimentó su imagen como el maestro de ceremonias de lo macabro.

The Masque of the Red Death (1964)

Parte del legendario ciclo de adaptaciones de Edgar Allan Poe dirigidas por Roger Corman. Aquí, Price interpreta al Príncipe Próspero con una crueldad satánica y una sofisticación visual deslumbrante. La cinematografía saturada de colores y el fatalismo de la trama la convierten en una obra de arte del terror psicodélico y gótico.

The Abominable Dr. Phibes (1971)

Si buscas el origen de la estética camp y el horror estilizado, esta es la parada obligatoria. Price interpreta a un teólogo y músico que busca venganza de forma creativa y sangrienta siguiendo las plagas de Egipto. Es una película visualmente exuberante que demuestra que Price podía ser aterrador y trágicamente cómico al mismo tiempo.

Theatre of Blood (1973)

Posiblemente la obra favorita del propio Price. Interpreta a un actor shakesperiano que decide asesinar a los críticos que lo despreciaron, utilizando escenas de las obras del bardo. Es una oda al teatro, al ego y a la muerte, ejecutada con una maestría que solo un actor de su calibre podía sostener.

CINEcine de terrorcine góticomejores películas de Vincent PriceVincent Prince

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

