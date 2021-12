«XX»: 4 HISTORIAS DE TERROR PROTAGONIZADAS POR MUJERES

XX: Pasión por el Horror, es una antología que reúne cuatro cortometrajes de terror. Los cuales, giran en torno a una caja misteriosa, una muerte en una fiesta de cumpleaños, un campamento que termina mal y un niño del infierno; todos ellos dirigidos por mujeres. Así mismo, los filmes abordan temas que en diversas ocasiones son enfrentados por las mujeres como las culpas de la maternidad y la ansiedad.

Las directoras de cada corto son: Jovanka Vuckovic (La caja) , Annie Clark (Fiesta de cumpleaños), Roxanne Benjamin (No caigas), Karyn Kusama (Su único hijo vivo) y Sofia Carrillo. Quien realizó la secuencia de créditos y los segmentos entre cada uno de los 4 relatos que conforman XX con la técnica de stop motion. El filme fue estrenado en 2017, con un guion escrito por Jack Ketchum, Jennifer Chambers Lynch y Jovanka Vuckovic.

Antologías de terror

En los últimos años se puso de moda la recopilación de filmes realizados por varios directores para conformar un proyecto final. El género de terror y fantástico son los que más han proliferado con esta práctica. XX: Pasión por el horror es uno de esos casos que comenzó a gestarse en 2014.

Vuckovic filma The Box (o La Caja en español), que trata sobre un niño quien tras mirar al interior de una caja de regalos portada por un misterioso hombre pierde completamente el apetito. Sin importar los esfuerzos de sus padres por prepararle su comida favorita. Por su parte Clark (St. Vincent) realiza The Birthday Party; que es acerca de la madre de una menor a punto de celebrar su cumpleaños, la cual se esfuerza por ocultar el hecho del súbito fallecimiento del padre para no arruinar el festejo. Cabe mencionar que este filme fue el debut de la cantante como directora.

Roxanne Benjamin graba Don’t Fall en locaciones naturales, en donde un grupo de excursionistas se topan con una entidad que posee a uno de ellos, transformándole en una bestia incontrolable y sedienta de sangre. Y por último Kusama dirige Her Only Living Son, en el cual se le ven fuertes influencias de películas clásicas como El bebé de Rosemary (Polanski, 1968) o La profecía II (Taylor y Hodges, 1978).