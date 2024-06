Las 5 Películas más Emblemáticas de Sofia Coppola

Sofia Coppola, es una de las cineastas más destacadas de los últimos años y es la tercera mujer en la historia en ser nominada a mejor director por los premios Óscar.

Tal y como su apellido lo denota, es hija del afamado director de cine Francis Ford Coppola. No obstante, la también productora se ha abierto camino en la industria del séptimo arte con méritos propios. Más de treinta años de carrera y experiencia la respaldan.

De las películas más aclamadas de la trayectoria de Sofia Coppola son las siguientes. Las vírgenes suicidas (1999), Lost In Translation (2003), María Antonieta (2006), Somewhere (2010), y On The Rocks (2020).

Sobre la vida y educación de la cineasta, se sabe que Coppola realizó sus estudios en el Instituto de Artes de California. No obstante, terminó abandonando la escuela y logró crear una línea de ropa llamada Milkfed, la cual solamente se vende en Japón. Actualmente está casada con el vocalista de la banda francesa Phoenix, Thomas Mars. Con quien tiene dos hijas, Romy y Cosima.

Cabe señalar que Sofia Coppola también tiene trayectoria en la actuación, pues desde que era una bebé apareció en la película El padrino, justamente durante un bautismo interpretando a Michael Francis Rizzi. Asimismo, encarnó el papel de un niño inmigrante en el filme, El Padrino II.

Sofia Coppola Carmina: su faceta de actriz y directora

De igual manera, su padre, Francis Coppola la incluyó en otras siete películas de su autoría. No obstante una de las más recordadas fue el de Mary Corleone en El padrino III lanzada en 1990. Para dicho proyecto la actriz elegida había sido Winona Ryder, pero enfermó y entró en su lugar, Sofia. Probablemente otra de sus actuaciones que muy pocos recuerdan, fue cuando dio vida a «Anne Chambers» en Frankenweenie, un cortometraje dirigido por Tim Burton (1984). Posteriormente vino Inside Monkey Zetterland (1992) y Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999).

Tras su trabajo como actriz, Sofia muy pronto incursionó como directora, debutando con el corto Lick the star (1998). Un año después estrenaría internacionalmente Las vírgenes suicidas, y la cinta que la posicionó bajo la mirada de la Academia fue en 2003 con Lost in Translation.

Coppola ganó un Óscar al mejor guion original, y fue nominada otras 3 veces, entre ellas la de mejor película, y fue galardonada con tres premios Globos de Oro, entre ellos el de mejor película en la categoría de comedia o musical. ​

Las Vírgenes Suicidas (1993)

Cinta basada en basada en la novela homónima de Jeffrey Eugenides, la cual fue publicada en 1993. Narra la historia de las hermanas Lisbon, cinco adolescentes cuya belleza y misterio cautivan a los chicos de su pequeña ciudad en Michigan, durante la década de 1970.

La cinta explora los eventos que conducen al suicidio de cada una de las hermanas, comenzando por la menor, Cecilia, quien intenta quitarse la vida cortándose las muñecas. El elenco está integrado por: James Woods, Kathleen Turner, Kirsten Dunst, A. J. Cook y Josh Hartnett.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Lost In Translation (2003)

El filme y la narrativa gira en torno a dos estadounidenses perdidos en Tokio. Bob Harris y Charlotte son interpretados por Bill Murray y Scarlett Johansson. Ambos se sienten perdidos en la imponente pero desconocida ciudad. Aislados y con un matrimonio fragmentado, encuentran consuelo el uno con el otro, además de que descubren tener una gran conexión. La película explora la soledad, la incomunicación y la búsqueda de sentido en la vida adulta.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Marie Antoinette (2006)

María Antonieta, aborda la historia de vida de la joven y famosa archiduquesa austríaca María Antonia, quien es interpretada por Kirsten Dunst. En este filme, Sofia Coppola muestra el matrimonio de la joven con el rey de Francia, Luis XVI (Jason Schwartzman), a los 14 años. Hasta su trágica ejecución durante la Revolución Francesa.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Somewhere (2010)

Somewhere (2010), escrita y dirigida por Sofia Coppola, es un drama que cuenta la historia de Johnny Marco (Stephen Dorff). Quien se trata de un actor de Hollywood famoso pero desilusionado que se encuentra en un momento complicado de su vida personal. Además de que el argumento toma otro rumbo cuando llega inesperadamente su hija, Cleo (Elle Fanning).

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

On The Rocks (2020)

En esta película Sofia se decanta por un género distinto a lo que presentó en un inicio. Es una comedia dramática en la que su protagonista, Laura (Rashida Jones), una escritora. Sospecha de la infidelidad de su esposo Dean (Marlon Wayans), un empresario ocupado y distante.