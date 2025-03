Jim Morrison: ¿Sigue Vivo? Documental examina teorías y pruebas

Jim Morrison, el aclamado «Rey Lagarto» falleció el 3 de julio de 1971 en París. Sin embargo la muerte del legendario vocalista de The Doors, siempre estuvo rodeada de misterio y teorías conspirativas. Ahora, cinco décadas después, un nuevo documental ha reavivado la especulación de que el músico podría seguir vivo.

La película titulada «Antes del final: en busca de Jim Morrison» (Before the End: Searching for Jim Morrison”). Presenta una serie de pruebas y testimonios que sugieren que la muerte de Morrison fue fingida. Fue escrita y dirigida por Jeff Finn, quien confesó ser fan de The Doors. Aunque está disponible en Apple TV+ desde enero, el documental apenas está ganando terreno a través de medios como Syracuse.com.

«En busca de Jim Morrison»: las teorías que sustentan el documental

La investigación está basada en ciertos argumentos inquietantes. Tales como: la ausencia de una autopsia oficial, inconsistencias en los relatos de testigos. Y la falta de fotografías del cuerpo en el momento del fallecimiento.

Además, el documental explora la teoría de que Jim Morrison, cansado de la fama y la presión mediática, habría planeado su propia desaparición para comenzar una nueva vida lejos de los reflectores. Incluso se menciona la posibilidad de que supuestamente adoptó una nueva identidad y vive en el anonimato. En Syracuse como un trabajador de mantenimiento llamado «Frank».

Por si eso fuera poco, la cinta también presenta entrevistas de personas que afirman haber visto al «Rey Lagarto» después de su supuesta muerte. Algunos lo ubican en diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Estas declaraciones, aunque carecen de pruebas contundentes, siguen alimentando la incertidumbre y mantienen viva la leyenda.

A pesar de que la teoría de que Morrison sigue vivo carece de evidencia sólida, el documental ha generado un gran revuelo entre los fanáticos y ha reabierto el debate sobre la misteriosa muerte del icónico músico.

La misteriosa muerte del «Rey Lagarto»

Jim Morrison falleció a la edad de 27 años y las circunstancias exactas de su muerte siguen generando controversia. La versión oficial es que murió de un paro cardíaco. Fue su pareja, Pamela Courson, quien encontró el cuerpo de Jim en la bañera de su apartamento parisino tras una noche de cine.

No obstante, el hecho de que no se realizó una autopsia, alimentaó muchas teorías y especulaciones. Una sugiere que murió de una sobredosis accidental de heroína. Y las otras señalan que su muerte fue fingida o el resultado de un suicidio.