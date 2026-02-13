Dónde ver la película prohibida, La Viuda Negra de Arturo Ripstein

En la historia del cine mexicano, hay latas que guardan algo más que celuloide: guardan secretos e incomodidades políticas. Una de las preguntas más frecuentes entre los cinéfilos que buscan rescatar estas joyas es dónde ver La viuda negra, la cinta de 1977 dirigida por el maestro Arturo Ripstein que puso a temblar a las instituciones.

Basada en la obra teatral Debiera haber obispas de Rafael Solana, esta película no es solo un drama rural, sino una disección ácida de la hipocresía eclesiástica y la doble moral de un pueblo que se alimenta de la difamación y el morbo.

La trama nos presenta a Matea (Isela Vega), una mujer huérfana que asiste al Padre Feliciano, interpretado por el icónico Mario Almada. La historia estalla cuando el médico del pueblo, tras fracasar en su intento de seducir a Matea, esparce el rumor de que ella y el cura mantienen un romance prohibido.

Lo que sigue es una espiral de violencia psicológica donde la calumnia se convierte en una profecía autocumplida: Matea y el cura terminan encerrándose en la casa parroquial, transformando su refugio en un claustro de pasión ante una comunidad que los observa con un morbo casi religioso.

La censura de Margarita López Portillo

El verdadero drama ocurrió fuera de la pantalla. La película fue terminada en 1977, pero permaneció «enlatada» durante seis largos años por orden de Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente. Para la familia presidencial, la imagen de Mario Almada rompiendo los votos celestiales era una provocación intolerable.

Si te preguntas hoy dónde ver La viuda negra, es importante entender que su distribución fue saboteada para evitar que el público viera a Isela Vega como la gran transgresora que siempre fue. La cinta no vio la luz hasta 1983, consolidándose como una pieza clave del cine de ruptura.

¿Dónde ver La viuda negra hoy mismo?

Afortunadamente, los archivos digitales han permitido que estas obras salgan de la «congeladora» institucional. Si quieres saber dónde ver La viuda negra para juzgar por ti mismo esta obra que intentaron borrar de nuestra memoria fílmica, hemos encontrado una alternativa segura y legal para disfrutarla en línea.

Prepara las palomitas para sumergirte en este infierno terrenal de pasiones prohibidas. Al ser una obra que cuestiona la autoría y la moral, verla es, en sí mismo, un pequeño acto de rebeldía cultural. [DALE CLICK AQUÍ PARA VER «LA VIUDA NEGRA» GRATIS]