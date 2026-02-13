Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Dónde ver la película prohibida, La Viuda Negra de Arturo Ripstein
Cine

Dónde ver la película prohibida, La Viuda Negra de Arturo Ripstein

13
feb2026

En la historia del cine mexicano, hay latas que guardan algo más que celuloide: guardan secretos e incomodidades políticas. Una de las preguntas más frecuentes entre los cinéfilos que buscan rescatar estas joyas es dónde ver La viuda negra, la cinta de 1977 dirigida por el maestro Arturo Ripstein que puso a temblar a las instituciones.

Basada en la obra teatral Debiera haber obispas de Rafael Solana, esta película no es solo un drama rural, sino una disección ácida de la hipocresía eclesiástica y la doble moral de un pueblo que se alimenta de la difamación y el morbo.

La trama nos presenta a Matea (Isela Vega), una mujer huérfana que asiste al Padre Feliciano, interpretado por el icónico Mario Almada. La historia estalla cuando el médico del pueblo, tras fracasar en su intento de seducir a Matea, esparce el rumor de que ella y el cura mantienen un romance prohibido.

Lo que sigue es una espiral de violencia psicológica donde la calumnia se convierte en una profecía autocumplida: Matea y el cura terminan encerrándose en la casa parroquial, transformando su refugio en un claustro de pasión ante una comunidad que los observa con un morbo casi religioso.

Donde ver El Gran Calavera, la gran película de Buñuel, gratis
dónde ver La viuda negra

La censura de Margarita López Portillo

El verdadero drama ocurrió fuera de la pantalla. La película fue terminada en 1977, pero permaneció «enlatada» durante seis largos años por orden de Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente. Para la familia presidencial, la imagen de Mario Almada rompiendo los votos celestiales era una provocación intolerable.

Si te preguntas hoy dónde ver La viuda negra, es importante entender que su distribución fue saboteada para evitar que el público viera a Isela Vega como la gran transgresora que siempre fue. La cinta no vio la luz hasta 1983, consolidándose como una pieza clave del cine de ruptura.

Arturo Ripstein: Sus Mejores Películas y Su Impacto en el Cine
dónde ver La viuda negra

¿Dónde ver La viuda negra hoy mismo?

Afortunadamente, los archivos digitales han permitido que estas obras salgan de la «congeladora» institucional. Si quieres saber dónde ver La viuda negra para juzgar por ti mismo esta obra que intentaron borrar de nuestra memoria fílmica, hemos encontrado una alternativa segura y legal para disfrutarla en línea.

Prepara las palomitas para sumergirte en este infierno terrenal de pasiones prohibidas. Al ser una obra que cuestiona la autoría y la moral, verla es, en sí mismo, un pequeño acto de rebeldía cultural. [DALE CLICK AQUÍ PARA VER «LA VIUDA NEGRA» GRATIS]

Relacionados

Etiquetas
Arturo RipsteinCINEcine mexicanoLa viuda negrapelículas mexicanas

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

Guía para entender el arte digital: Artistas clave y su diálogo con la IA
Anterior
Guía para entender el arte digital: Artistas clave y su diálogo con la IA
Siguiente
La Shenka: la artista malportada del disparo y los sonidos
La Shenka: la artista malportada del disparo y los sonidos

MÁS CONTENIDO

Mejores películas de terror francés que desafían los sentidos

Mejores películas de terror francés que desafían los sentidos
Donde ver El Gran Calavera, la gran película de Buñuel, gratis

Donde ver El Gran Calavera, la gran película de Buñuel, gratis
Maila Nurmi: El nombre detrás de la imagen de Vampira

Maila Nurmi: El nombre detrás de la imagen de Vampira
Las mejores películas de Winona Ryder y sus datos curiosos

Las mejores películas de Winona Ryder y sus datos curiosos
Películas de La Risa en Vacaciones: El espejo cínico del México noventero

Películas de La Risa en Vacaciones: El espejo cínico del México noventero
Sue Lyon y el mito de Lolita: La construcción de Kubrick que la acabó

Sue Lyon y el mito de Lolita: La construcción de Kubrick que la acabó
María Félix y el cine de ruptura: el caballo de Troya de la vanguardia

María Félix y el cine de ruptura: el caballo de Troya de la vanguardia
¿Quiénes fueron las primeras documentalistas de México?

¿Quiénes fueron las primeras documentalistas de México?
Las mejores películas de la voz del terror, Vincent Price

Las mejores películas de la voz del terror, Vincent Price
Los mejores documentales de Frank Zappa para conocerlo

Los mejores documentales de Frank Zappa para conocerlo