La influencia de Carlos Castaneda en Star Wars

La década de los 70 fue un laboratorio de misticismo pop donde la frontera entre la antropología y la ficción se volvió borrosa. Mientras George Lucas delineaba los bocetos de su ópera espacial, los estantes de las librerías estaban saturados por la obra de Carlos Castaneda. Hoy, al analizar el origen de la Fuerza, es imposible ignorar cómo la sabiduría yaqui en Star Wars se filtró desde los desiertos de Sonora hasta las pantallas de cine, transformando un conocimiento ancestral en un producto de consumo masivo para el público occidental.

El Eco de Don Juan en el Entrenamiento Jedi

La relación entre un maestro esquivo y un aprendiz incrédulo es el núcleo de la saga. Si observamos con detenimiento, las enseñanzas de Yoda a Luke Skywalker no provienen únicamente de la caballería medieval, sino de una interpretación psicodélica de la sabiduría yaqui en Star Wars. Conceptos como «detener el mundo» o la «impecabilidad del guerrero» que Castaneda atribuyó a Don Juan Matus, resuenan en cada diálogo de Dagobah. Esta conexión estructural sugiere que el camino del Jedi es, en esencia, una versión simplificada del camino del guerrero tolteca/yaqui, adaptada para la narrativa del «viaje del héroe» que Joseph Campbell popularizó años más tarde.

Evidencias en el Guion: ¿Inspiración o Calca?

Existen puntos de contacto que superan la mera coincidencia y entran en el terreno del préstamo literal. La famosa frase de Yoda, «Seres luminosos somos, no esta materia bruta», es un eco directo de los textos de Castaneda en Relatos de Poder, quien describía a los seres humanos como «perceptores luminosos». Esta integración de la sabiduría yaqui en Star Wars no fue acreditada oficialmente en los créditos de 1977, lo que nos lleva a cuestionar la ética detrás del «pastiche» cultural de Lucas. Investigaciones en medios de alta autoridad como Slate Magazine han documentado cómo Lucas mezcló géneros, pero rara vez se profundiza en el costo de despojar a los pueblos originarios de su autoría intelectual.

El Impacto Social de la Apropiación Cultural

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el uso de la sabiduría yaqui en Star Wars plantea un dilema de visibilidad y poder. Mientras el mundo celebraba la «espiritualidad universal» de la Fuerza, el Pueblo Yaqui real continuaba enfrentando procesos históricos de marginación y lucha por el agua y el territorio en el noroeste de México. La apropiación de su cosmogonía para alimentar una fantasía de ciencia ficción despojó al conocimiento de su carga política y de resistencia, convirtiendo un saber sagrado en un elemento estético para la nostalgia pop, alejándolo de su raíz sociopolítica. Aún cuando el propio George Lucas no ha admitido o negado esta relación que se le ha atribuido.