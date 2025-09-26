Dónde ver «No nos moverán»: la película mexicana sobre Tlatelolco que busca los Oscar y Goya 2025

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció que la película No nos moverán, dirigida por Pierre Saint-Martín, representará a México en los Premios Oscar 2025 y en los Premios Goya en España. La cinta aborda un episodio fundamental en la memoria nacional: la Masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. La película se distancia de un tono meramente histórico y propone una mirada íntima sobre lo que vivieron los estudiantes aquel día.

Saint-Martín, el director, apuesta por centrarse en los rostros, los diálogos y los sueños truncados de una generación que exigía cambios y terminó enfrentándose a la represión. La decisión de la AMACC coloca a No nos moverán en el centro de la conversación internacional. En un año en que el cine mexicano busca visibilidad en festivales y certámenes. La elección de una cinta con un trasfondo político y social tan fuerte muestra la intención de proyectar una identidad cinematográfica que combina memoria y resistencia.

La Masacre de Tlatelolco y un oscuro 2 de octubre en la historia

La Masacre de Tlatelolco ha sido abordada en pocas ocasiones en la gran pantalla. Títulos como Rojo amanecer (1989) marcaron un precedente al retratar los hechos. Pero la propuesta de Saint-Martín busca renovar la narrativa para conectar con nuevas generaciones. Su enfoque invita a reflexionar sobre el papel del cine en la construcción de la memoria histórica. Actualmente, la película circula en festivales internacionales pero ya está confirmada una proyección en el ciclo de cine «2 de octubre de 1968», en la Cineteca Nacional Chapultepec.

De igual manera, se encuentra disponible en Cine Tonalá en CDMX. Aunque aún no se confirma en qué plataformas estará disponible, es probable que llegue primero a salas selectas en la Ciudad de México y Guadalajara. Para después alcanzar la distribución digital en servicios de streaming. Más allá de la expectativa por los premios, No nos moverán abre un debate cultural: ¿es el cine suficiente para mantener viva la memoria de hechos como Tlatelolco? Para algunos críticos, el cine tiene la fuerza de acercar la historia a quienes nunca la estudiaron en los libros. Otros sostienen que, aunque poderoso, no basta por sí mismo para garantizar justicia y memoria.

Lo cierto es que la película ya ha logrado algo significativo: colocar la historia de México en el mapa mundial del cine. Su presencia en los Oscar y los Goya representa no solo un logro artístico, sino también una declaración política y cultural: la memoria no se mueve, permanece.

¿De qué trata ‘No nos moverán’?

La película «No nos moverán» es una fábula sobre la venganza con tintes de comedia negra y ópera prima de Pierre Saint-Martin Castellanos. Quien también coescribió el guion con Iker Compeán Leroux. La historia se centra en Socorro (Luisa Huertas en su primer papel protagónico en décadas). Una abogada testaruda y obsesionada con encontrar al soldado responsable de la muerte de su hermano durante la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968. Tras recibir una pista, Socorro arma un absurdo plan que pone en riesgo su patrimonio y su relación con su familia. Cuenta con una fotografía a cargo de César Gutiérrez Miranda y música original de Alejandro Otaola.