Gran Premio de México 2025: los favoritos de la afición mexicana

Panorama de la temporada

El Gran Premio de México se celebrará el 26 de octubre en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez. Tras una larga ausencia, la Fórmula 1 regresó a suelo mexicano en 2015, y la edición de este año marcará un hito histórico: será la décima carrera en la era moderna del automovilismo en México.

El evento forma parte de la llamada “gira americana”, que arranca a mediados de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. México será la segunda parada, seguida por São Paulo y Las Vegas. El año pasado, fue precisamente en Nevada donde Max Verstappen aseguró su cuarto título mundial consecutivo. Sin embargo, esta temporada promete ser distinta: todo apunta a que la definición del campeonato llegará hasta la última carrera en Abu Dabi, en diciembre. En un escenario así, cada punto cuenta, y los fanáticos pueden esperar un final de temporada simplemente electrizante.



Desde el inicio de la temporada, la dupla de McLaren, formada por Oscar Piastri y Lando Norris, tomó la delantera con actuaciones brillantes. Sin embargo, la presión empezó a pasar factura: los errores poco habituales aparecieron, y Max Verstappen, con la potencia de Red Bull, aprovechó la oportunidad con victorias consecutivas en Italia y Azerbaiyán. La batalla por el título aún se está definiendo, pero el renacer de Verstappen, sumado a los tropiezos de McLaren, podría inclinar la balanza de manera decisiva en las próximas fechas.

Favoritos del Gran Premio de México 2025

El gran favorito entre los aficionados mexicanos de la F1 es, sin duda, Sergio “Checo” Pérez. Sin embargo, este año el ídolo tapatío solo estará presente en su carrera de casa como invitado de honor, mientras se prepara para su regreso oficial en 2026 con el nuevo equipo Cadillac.

Entre los pilotos actuales, Max Verstappen sigue siendo la gran figura a vencer. Su estilo agresivo e implacable le ha ganado admiración en todo el mundo, y en México, los apostadores no dudan en volver a confiar en él. Las estadísticas lo respaldan: de las últimas nueve carreras disputadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen ha salido victorioso en cinco, consolidándose como el rey indiscutible del circuito mexicano.

También hay que tener muy en cuenta a Oscar Piastri y Lando Norris, quienes llegan como serios contendientes al triunfo. Aunque McLaren nunca ha ganado en México, hoy cuenta con uno de los monoplazas más potentes de la parrilla. Con ambos pilotos situados en la parte alta del campeonato, el equipo Papaya está prácticamente obligado a pelear por la victoria.



George Russell, de Mercedes, y Charles Leclerc, de Ferrari, también se suman a la lista de favoritos, completando el top 5 del campeonato de pilotos. Ambos cuentan con el talento, la experiencia y el auto necesarios para luchar por la victoria.

El ganador del Gran Premio de México del año pasado, Carlos Sainz Jr., lo tendrá difícil para repetir la hazaña. Su paso de Ferrari a Williams prácticamente puso fin a sus aspiraciones al título: el monoplaza carece de la velocidad y consistencia necesarias para competir por la victoria. Aun así, Sainz dejó buenas sensaciones a principios de temporada con una salida en primera fila y un podio en Azerbaiyán, lo que lo convierte en un “caballo negro” interesante para los apostadores.

