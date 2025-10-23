Muere Dave Ball, fundador de Soft Cell a los 66 Años

El mundo de la música electrónica lamenta el fallecimiento de Dave Ball de Soft Cell, el brillante músico y productor británico que cofundó el influyente dúo de synth-pop. Ball murió el 22 de octubre de 2025 a la edad de 66 años, según confirmaron sus representantes y su compañero Marc Almond.

El artista, conocido por fusionar la melancolía del Northern Soul con texturas electrónicas innovadoras, falleció mientras dormía en su casa de Londres, dejando un legado imborrable en la cultura pop. David James Ball (Blackpool, 1959) fue el cerebro detrás de los arreglos sintetizados y la producción musical de Soft Cell, la banda que formó junto al vocalista Marc Almond.

Su deceso se produjo apenas unos días después de haber completado la grabación del nuevo álbum de Soft Cell, un conmovedor testimonio de su dedicación inquebrantable a su arte hasta el final.

La noticia fue comunicada a través de un emotivo comunicado en el sitio web oficial de Soft Cell y mediante un tributo de su compañero de banda. El anuncio pide respeto a la privacidad de la familia, pero asegura a los seguidores que la música de Dave Ball de Soft Cell vivirá eternamente.

El impacto de “Tainted Love” y la definición de una generación

El mayor logro de Dave Ball de Soft Cell llegó con su versión de «Tainted Love» en 1981, una cover radical de la canción de Gloria Jones que se convirtió en un éxito global. Ball transformó la pieza de Northern Soul en un himno de synth-pop oscuro y pegadizo que dominó las listas internacionales.

Este single no solo catapultó a Soft Cell al estrellato, sino que también estableció a Ball como uno de los pioneros en llevar la música electrónica vanguardista al mainstream. Su habilidad para combinar la crudeza lírica de Almond con paisajes sonoros minimalistas y cargados de atmósfera definió la estética del new wave de principios de los 80.

El legado musical de Dave Ball más allá de Soft Cell

Si bien Soft Cell fue su proyecto más célebre, el legado de Dave Ball como músico y productor se extiende mucho más allá. En la década de 1990, formó el exitoso proyecto de dance y house The Grid junto a Richard Norris, con quien logró hits significativos como «Swamp Thing».

Además, Ball fue un solicitado productor y colaborador, trabajando con artistas de la talla de David Bowie, Pet Shop Boys y Erasure, demostrando su versatilidad y su profundo conocimiento de la música electrónica. Su visión no solo se limitó al éxito comercial, sino que también colaboró con actos alternativos como Psychic TV, cimentando su reputación como un genio musical y un innovador.

El emotivo homenaje de Marc Almond

Marc Almond, la otra mitad del influyente dúo, expresó su dolor y gratitud, validando la importancia de Dave Ball de Soft Cell en su vida y carrera.

Marc Almond rindió un sentido homenaje, destacando: «Fue un genio musical maravillosamente brillante. […] Siempre será amado por los fans de Soft Cell que aman su música, y su música y memoria vivirán por siempre. En cualquier momento, alguien en algún lugar del mundo estará disfrutando de una canción de Soft Cell. Gracias Dave por ser una parte inmensa de mi vida y por la música que me diste. Yo no estaría donde estoy sin ti.»

Este tributo subraya la estrecha y profunda colaboración que definió a Soft Cell durante décadas. La partida de Dave Ball de Soft Cell a los 66 años marca el final de una era, pero su influencia en el synth-pop perdurará. La habilidad de Ball para crear melodías pegadizas y oscuras lo convierte en una figura clave.

Su trabajo, que va desde los éxitos de Soft Cell hasta las innovaciones de The Grid, asegura que su nombre y su música continuarán siendo una fuente de consulta autorizada sobre la historia de la música electrónica de vanguardia.