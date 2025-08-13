¿Quién fue Henri Donnadieu? Fundador del bar “El 9” y pionero que forjó la cultura LGBTQ+ en México

El mundo cultural y la comunidad LGBTQ+ de México se visten de luto tras el fallecimiento de Henri Donnadieu, activista, empresario y visionario. Quien murió el pasado 12 de agosto de 2025 en Cuernavaca, Morelos, a la edad de 82 años. La noticia, confirmada por diversas fuentes y colectivos, marca el final de una era y el adiós a una de las figuras más importantes en la lucha por los derechos de la diversidad sexual en el país.

Donnadieu fue el fundador del legendario bar “El Nueve”. Un espacio que, más que un simple lugar de entretenimiento nocturno. Se erigió como un bastión de la contracultura y un santuario de libertad para la comunidad LGBTQ+ en una época de intensa represión y censura. Ubicado en la famosa Zona Rosa de la Ciudad de México, el bar abrió sus puertas el 23 de enero de 1977, convirtiéndose rápidamente en un refugio para artistas, políticos, intelectuales y miembros de la comunidad gay. Que buscaban un espacio seguro donde la autoexpresión no solo fuera aceptada, sino celebrada.

Nacido en la Costa Azul, Francia, en 1943, Donnadieu estudió Ciencias Políticas en la prestigiosa Universidad de La Sorbona. Tras vivir en Australia y Nueva Caledonia, donde fundó el Partido Unión Antirracial. Llegó a México en 1976 como refugiado político. En la capital mexicana, junto a su pareja, Manolo Fernández, transformó un restaurante en el que se convertiría en un símbolo de la vida gay y un pilar del underground cultural del país.

Bar «El Nueve»: un símbolo de la contracultura

“El Nueve” se distinguió por su audaz y variada propuesta cultural. Fue un escenario crucial para el performance y la vanguardia. Albergando actos de artistas como Marcos Kurtycz y El Sindicato del Terror. La compañía de teatro de travestis, Kitsch Company, fundada por el propio Henri Donnadieu e inspirada en el grupo neoyorquino Ridiculous Company. Se convirtió en la gran estrella del lugar, ofreciendo shows que desafiaban las normas sociales.

Su legado va más allá de la vida nocturna. Durante la crisis del VIH/SIDA en los años 80, “El Nueve” se transformó en un vital centro de información y apoyo para la comunidad. Demostrando el compromiso social de Donnadieu. El bar también fue un punto de encuentro para figuras icónicas de la cultura mexicana como María Félix, Silvia Pinal, Carlos Monsiváis, y para bandas que definirían el rock nacional como la Maldita Vecindad, Café Tacvba, Caifanes y Rockdrigo González.

A pesar de su importancia, el camino de “El Nueve” estuvo lleno de obstáculos. Sufrió múltiples redadas y clausuras, reflejo de la homofobia y discriminación imperantes en la época. Finalmente, en 1989, el bar cerró sus puertas. No obstante, Henri Donnadieu continuó y abrió en 2018 nuevamente un sitio en la Zona Rosa inspirado en El Nueve original, El Nueve de Amberes.

El legado de Henri Donnadieu

También dejó una huella como escritor. Su vida fue una inspiración para el libro «Tengo que morir todas las noches» de Guillermo Osorno. Y él mismo narró sus experiencias en la autobiografía «La noche soy yo». La partida de Henri Donnadieu deja un inmenso legado en la memoria colectiva, recordándolo como un pionero que, a través de la cultura y la resistencia, forjó un camino de libertad y visibilidad para la comunidad LGBTQ+ en México.

En 2024 se estrenó la serie streaming Tengo que morir todas las noches, basada en el libro de Guillermo Osorno. Se encuentra disponible a través de la plataforma Prime Video.