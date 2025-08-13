Metro de Estocolmo: guía para visitar la galería de arte subterránea más larga del mundo

Estocolmo, la capital de Suecia, es una ciudad conocida por su impresionante arquitectura, sus hermosos paisajes naturales y su escena cultural. Sin embargo, hay un tesoro escondido bajo sus calles que a menudo pasa desapercibido para los turistas: su sistema de metro. Más que un simple medio de transporte, el metro de Estocolmo es una obra de arte en sí misma. Una galería de arte subterránea que se extiende por más de 110 kilómetros y alberga obras de más de 150 artistas.

La historia de esta galería de arte subterránea comenzó en la década de 1950, cuando se inauguraron las primeras estaciones. En ese momento, se decidió que en lugar de dejar las estaciones con su aspecto original de roca. Se les daría un toque artístico para embellecer el espacio y hacerlo más atractivo para los pasajeros. La idea era simple pero revolucionaria: el arte debe ser accesible para todos, incluso para aquellos que viajan en metro. A lo largo de los años, el proyecto se expandió y hoy en día, alrededor del 90% de las 100 estaciones de metro de Estocolmo tienen algún tipo de decoración artística.

Cómo son las estaciones imperdibles del metro de Estocolmo

Las obras de arte en las estaciones son tan diversas como los propios artistas que las crearon. Algunas estaciones están decoradas con mosaicos y esculturas. Mientras que otras están pintadas con murales y grafitis. Hay estaciones que parecen cuevas de roca, con las paredes de piedra expuestas y pintadas con colores vibrantes, mientras que otras son minimalistas y modernas, con diseños geométricos y luces de neón. Cada estación tiene su propia personalidad y su propia historia que contar, y un simple viaje en metro se convierte en una experiencia cultural y artística única.

Estaciones principales de la Línea Azul:

El corazón del metro de Estocolmo. La parte de la línea azul es la más famosa, con sus muros de roca pintados de azul y blanco. Kungsträdgården: Diseñada como un jardín subterráneo con elementos de las ruinas de un palacio. Tiene colores vibrantes y esculturas que la hacen única.

Evoca la sensación de una cueva de roca natural, pintada de un profundo color rojizo ocre. Solna Centrum: Una de las más fotografiadas. Sus paredes pintadas de rojo intenso representan el cielo del atardecer con murales que muestran la deforestación y la despoblación rural en Suecia.

Otras estaciones destacadas:

Conocida por su arcoíris brillante sobre una cueva de roca azul celeste. Tekniska Högskolan (Línea Roja): Una estación que rinde homenaje a la ciencia y la tecnología con elementos futuristas y figuras geométricas.

Recorrer el metro de Estocolmo es como viajar a través de un túnel del tiempo y el espacio, donde cada estación te transporta a un mundo diferente. Es un recordatorio de que el arte no solo se encuentra en museos y galerías, sino también en los lugares más inesperados de la vida cotidiana. Por esta razón, el metro de Estocolmo se ha ganado el apodo de «la galería de arte más larga del mundo», un reconocimiento merecido a una iniciativa que ha convertido un simple viaje en una experiencia inolvidable. Es una visita obligada para cualquier amante del arte y la cultura que visite la ciudad, un verdadero tesoro subterráneo que merece ser explorado.

Cuánto cuesta un ticket de metro en Estocolmo

Ticket sencillo: Un boleto de viaje único tiene una validez de 75 minutos y un costo de aproximadamente 42 SEK (coronas suecas) para adultos. Si utilizas la aplicación móvil o la tarjeta SL, el precio puede ser un poco más bajo, alrededor de 32 SEK.

Abonos por tiempo: Si planeas usar el transporte público con frecuencia, es más conveniente comprar un abono temporal. Los precios son los siguientes: