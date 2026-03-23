Sol, glamour y arena: Los Beach Clubs más top de Punta del Este que debes conocer

Punta del Este no es solo un destino; es un estado mental. Cada verano, la península uruguaya se transforma en el epicentro del lujo y la sofisticación en el Cono Sur, atrayendo a celebridades, modelos y viajeros sibaritas de todo el mundo.

Aquí, la arena dorada se mezcla con el diseño de vanguardia y la alta gastronomía, creando una atmósfera vibrante que solo se encuentra en los mejores paradores de la región. Si buscas vivir la verdadera esencia del este, conocer sus exclusivos espacios frente al mar es una parada obligatoria.

1. El epicentro del lujo: OVO Beach

Ubicado estratégicamente en la Parada 4 de la Playa Mansa, OVO Beach se ha consolidado como el punto de encuentro más sofisticado para quienes buscan una mezcla perfecta entre relax y entretenimiento de clase mundial.

Como parte del icónico Enjoy Punta del Este, este Beach Club ofrece una experiencia integral que comienza con almuerzos frente al mar y se extiende hasta que las estrellas cubren el Atlántico.

Lo que realmente distingue a este espacio es su capacidad de reinventar el concepto de «chill out». Durante el día, sus cómodos camastros y sombrillas son el refugio ideal para disfrutar de una coctelería de autor impecable y una propuesta gastronómica que fusiona sabores locales con técnicas internacionales.

Sin embargo, es al caer la tarde cuando la magia sucede: sus famosos «sunsets» son legendarios, con DJ sets en vivo que marcan el ritmo del verano. Es el lugar donde la moda y el lifestyle se encuentran bajo el sol esteño.

2. La Susana: Estética boho-chic en José Ignacio

Si nos alejamos un poco del centro hacia el este, llegamos a José Ignacio, donde el ritmo se vuelve más pausado, pero el glamour se intensifica. La Susana es, sin duda, el referente máximo del estilo «boho-chic».

Este parador ha logrado capturar la esencia rústica del antiguo pueblo de pescadores y elevarla a un nivel de exclusividad inigualable.

Aquí, la consigna es el lujo relajado. Mesas de madera sobre la arena, tejidos naturales y una cocina centrada en los productos locales, especialmente los frutos del mar y los vegetales orgánicos, definen la experiencia.

Es el destino favorito de quienes prefieren cambiar los tacones por pies descalzos, sin renunciar a un servicio de cinco estrellas.

3. Bagatelle: El «joie de vivre» francés en Uruguay

En la zona de La Barra, Bagatelle trae todo el espíritu de la Riviera Francesa directamente a las costas uruguayas. Este Beach Club es famoso mundialmente por su energía electrizante y sus fiestas que desafían las convenciones de un almuerzo tradicional.

En Bagatelle, la comida es excelente, pero la diversión es la protagonista absoluta.

El diseño del lugar evoca las costas de St. Tropez, con un predominio del azul y el blanco que resalta contra el azul profundo del mar. Es común ver cómo un almuerzo tranquilo se transforma en una celebración con champagne, música house y un ambiente donde la moda europea y el estilo sudamericano se fusionan a la perfección.

Para los amantes de la vida nocturna que no quieren esperar a que se ponga el sol, este es el sitio ideal para ver y ser visto durante la temporada alta.

4. Selenza Club de Mar Exclusividad y bienestar en Manantiales

Para aquellos que buscan un refugio más privado y centrado en el bienestar, Selenza Club de Mar en Manantiales ofrece una propuesta diferenciada. Alejado del bullicio más intenso, este espacio se enfoca en ofrecer una experiencia de serenidad y confort absoluto.

Sus instalaciones son un homenaje al diseño minimalista, integrándose armoniosamente con el paisaje de dunas circundante.

Es el lugar predilecto para quienes ven el verano como una oportunidad de desconexión y renovación. Sus servicios de spa frente al mar y sus áreas de descanso privadas permiten disfrutar del océano con una tranquilidad envidiable.

La propuesta culinaria aquí es ligera y saludable, ideal para mantener el equilibrio entre el disfrute y el cuidado personal, todo bajo un marco de elegancia discreta que caracteriza a los paradores más exclusivos de la zona.

5. I’marangatú: Historia y modernidad en la Playa Mansa

Cerrando nuestra lista, no podemos dejar de mencionar un clásico que ha sabido reinventarse con maestría: I’marangatú. Ubicado en la Parada 7 de la Playa Mansa, este es uno de los establecimientos con más historia en Punta del Este, pero su renovación lo ha posicionado nuevamente entre los más top del momento.

Su estructura moderna y abierta ofrece una vista panorámica inigualable de la bahía y de la Isla de Gorriti. Es el sitio perfecto para un «brunch» tardío o para disfrutar de una cena bajo la luz de la luna, con una carta que rinde homenaje a la pesca del día y a los cortes de carne uruguayos que son orgullo nacional.

No cabe duda, recorrer los mejores paradores de Punta del Este es sumergirse en una cultura de disfrute estético y sensorial. Cada rincón tiene su propia personalidad, pero todos comparten un hilo conductor: la celebración de la vida frente al mar.