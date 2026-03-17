Vogue Femme y su impacto: importancia de las mujeres en el ballroom

En la historiografía del Ballroom, la participación de las mujeres ha sido frecuentemente desplazada a las notas al pie. Se las trata como invitadas en una pista que ellas mismas ayudaron a diseñar. Sin embargo, el Vogue Femme no es un fenómeno espontáneo. Es el resultado de una codificación estética que comenzó en el Harlem de los años 70 y 80. Para entender el impacto actual de esta cultura, es imperativo reconocer que las mujeres no solo han sido practicantes. También han sido las arquitectas de una técnica que hoy es el estándar de la industria del performance global.

El linaje de la feminidad: De las Femme Queens al Women’s Performance

La genealogía del Vogue Femme no puede trazarse sin reconocer a las figuras de la comunidad trans que establecieron los cimientos del estilo. Durante la década de los 80, figuras como Angie Xtravaganza, madre fundadora de la House of Xtravaganza, y Octavia St. Laurent, se convirtieron en las referencias definitivas de la estética «Femme» en los circuitos de Nueva York. Ellas no solo bailaban. Además, estaban documentando un lenguaje visual de supervivencia y distinción que permitía a los cuerpos marginados reclamar un espacio de poder.

Angie Xtravaganza

Esta base estética permitió que, a finales de los 80 y principios de los 90, la categoría de Women’s Performance (específicamente para mujeres cisgénero) comenzara a ganar tracción técnica. Un hito decisivo en esta transición fue la creación del Latex Ball en 1990 por la Gay Men’s Health Crisis. Este evento no solo respondió a la crisis del VIH/SIDA. También se convirtió en el laboratorio donde mujeres como Meka Alpha Omega (fundadora de la House of Alpha Omega) comenzaron a romper la hegemonía masculina en la ejecución de la «agresividad técnica».

Meka Alpha Omega

La codificación del poder: Meka y Daesja

El prestigio de Meka Alpha Omega no reside en una idea abstracta de «iconoclastia». Se basa en su capacidad para introducir el concepto de Power & Control en la pista. Mientras el Vogue Femme tradicional se centraba en la fluidez, Meka integró una rigidez estructural en los Hands (Manos). Ella utilizó la geometría para crear marcos visuales que obligaban a los paneles de jueces a valorar la fuerza física por encima de la simple ornamentación. Su estilo sentó las bases de los criterios de evaluación que hoy rigen las competencias de élite.

Siguiendo este linaje, Daesja Laperla (referencia ineludible de la House of Laperla) refinó la narrativa del Soft & Cunt. Su aporte técnico fundamental fue la transición quirúrgica entre los cinco elementos del Vogue. En sus ejecuciones, el Floor Performance dejó de ser una serie de trucos aislados. Así, se convirtió en una coreografía continua donde el uso del suelo funciona como un lienzo narrativo. Daesja elevó el estándar de lo que hoy conocemos como fluidez técnica. Además, demostró que el control del centro de gravedad es la verdadera métrica de la excelencia atlética.

Daesja Laperla: Maestría en Soft & Cunt

Expansión y resistencia: El estándar global

La influencia de estas mujeres ha trascendido el contexto neoyorquino para establecer estándares de competitividad internacional. Koppi Mizrahi, figura central en la explosión del Ballroom en Japón, ha documentado cómo el voguing funciona como un sistema de disciplina y autoexpresión. Este sistema puede ser traducido a contextos culturales radicalmente distintos. Su labor ha sido vital para asegurar que la expansión del Ballroom en Asia mantenga el rigor técnico del Harlem original.

Por otro lado, la escena en México encuentra en Anya Ninja una referencia de vanguardia. Anya ha sido instrumental en la profesionalización de la escena Kiki. Ha integrado la precisión del Catwalk (Pasarela) y el Duckwalk (Caminata de pato) con una teatralidad que desafía los límites de la imagen en movimiento. Estas mujeres son las que hoy diseñan los códigos que la industria del lujo y el pop intentan replicar. Sin embargo, a menudo lo hacen sin reconocer que la innovación nace de un linaje de resistencia y dominio físico.

Corregir el canon y darle visibilidad a las mujeres en el voguing

Reconocer la maestría de estas figuras no es un acto de corrección política. Más bien, es una precisión necesaria en la historia del arte performático. Los Dips & Spins (caídas y giros) que hoy vemos en escenarios globales son la culminación de décadas de entrenamiento y codificación liderada por mujeres que entendieron el cuerpo como su principal herramienta de soberanía. En definitiva, la arquitectura del gesto en el Vogue Femme es la prueba de que el prestigio no se hereda. Se construye con técnica, sudor y una claridad absoluta sobre el propio espacio en la historia.