Historia del maquillaje: De la Corte de Versalles al Punk

En el siglo XVIII, la historia del maquillaje alcanzó una saturación ideológica sin precedentes en la corte francesa, donde el rostro no era un lienzo de belleza, sino un mapa de poder. El uso del blanc (polvo de cerusa o carbonato de plomo) era una declaración de estatus socioeconómico radical: un rostro pálido indicaba que el individuo pertenecía a una casta que no necesitaba exponerse al sol ni realizar trabajo físico.

Como se documenta en los archivos del Palacio de Versalles, la artificialidad era una política de Estado que separaba físicamente a la nobleza de la «naturaleza rústica» del pueblo. En este entorno, maquillarse era un ritual de lealtad al monarca; aparecer con la cara lavada era un acto de negligencia política o una confesión de pobreza.

Sin embargo, este capítulo de la historia del maquillaje fue también una crónica de toxicidad sistémica y sacrificio biológico. El uso de pigmentos con altas concentraciones de plomo, arsénico y mercurio causaba estragos en la salud de la aristocracia, provocando desde la corrosión de la piel y la caída de los dientes hasta la parálisis y la muerte por envenenamiento. La postura política de la época exigía que el cuerpo fuera inmolado en el altar de la apariencia.

Los lunares o mouches no eran simples adornos estéticos; según estudios del Metropolitan Museum of Art, estos accesorios de seda o terciopelo funcionaban como un lenguaje codificado de intenciones políticas y amorosas. Dependiendo de su ubicación (cerca del ojo, el labio o la mejilla), comunicaban desde una disposición al romance hasta una filiación específica con facciones de la corte, demostrando que en el Antiguo Régimen, el rostro era un tablero de ajedrez semiótico.

La era del puritanismo: El maquillaje como estigma y resistencia oculta

Tras la caída de la monarquía francesa, la historia del maquillaje sufrió un retroceso moralista impulsado por el auge de la burguesía y el puritanismo victoriano. En el siglo XIX, la cosmética visible fue proscrita de la vida pública «decente». El maquillaje se convirtió en un estigma social: solo las actrices y las trabajadoras sexuales —mujeres que operaban fuera de la norma familiar burguesa— tenían permiso para usar pigmentos. Esta postura política de la «cara limpia» intentaba imponer una transparencia moral sobre la mujer, equiparando la ausencia de maquillaje con la pureza espiritual y la domesticidad.

Durante este periodo, la insurgencia se trasladó a lo privado. Las mujeres que deseaban mantener su atractivo sin perder su estatus social desarrollaron técnicas de «cosmética invisible». En esta fase de la historia del maquillaje, el acto de pellizcarse las mejillas o morderse los labios para forzar el flujo sanguíneo sustituyó al colorete. El mercado negro de potingues caseros (productos cosméticos (cremas, pomadas) o mezclas de aspecto desagradable, frecuentemente remedios caseros o medicamento), hechos a base de remolacha o bayas, floreció en las sombras de los tocadores. Poseer un frasco de pintura facial era un riesgo político que podía destruir una reputación, lo que demuestra que el control estatal y religioso sobre el cuerpo siempre utiliza la estética como su primera herramienta de disciplina.

Sufragistas y el labial rojo: El color de la desobediencia civil

A principios del siglo XX, la historia del maquillaje se cruzó frontalmente con la lucha por los derechos fundamentales. En 1912, durante las marchas por el sufragio femenino en Nueva York, la empresaria Elizabeth Arden realizó un movimiento estratégico: suministró tubos de lápiz labial rojo intenso a las manifestantes. En una sociedad que aún veía el maquillaje como un signo de promiscuidad, usar rojo en las calles era un acto de desobediencia civil coordinada. El labial dejó de ser un producto de consumo para transformarse en un emblema de la insurgencia feminista, una narrativa de valor incalculable preservada en los archivos de la National Park Service / Women’s Rights National Historical Park.

Este uso de la historia del maquillaje como arma de resistencia alcanzó un nivel geopolítico durante la Segunda Guerra Mundial. Debido al conocido desprecio de Adolf Hitler por el maquillaje llamativo —al que consideraba un signo de decadencia judía o aliada—, el gobierno británico y el estadounidense promovieron el uso del rojo como un deber patriótico. El tono Victory Red se convirtió en la «cara de guerra» de las mujeres que trabajaban en las fábricas de municiones y de las espías en territorio ocupado. El maquillaje ya no comunicaba coquetería, sino resiliencia y rechazo frontal al fascismo. Pintarse los labios era una postura política visual que recordaba que la identidad individual no sería borrada por la uniformidad del totalitarismo.

El Punk y la estética del choque: La destrucción del canon de belleza

Con la explosión del movimiento Punk a mediados de los años 70, la historia del maquillaje experimentó su ruptura más violenta y radical. Influenciados por la crisis económica, el desempleo y el nihilismo de la posguerra, jóvenes en Londres y Nueva York utilizaron el rostro para escupirle al sistema. El maquillaje punk, caracterizado por delineadores negros corridos, sombras neón y el uso de aretes atravesando la piel, no buscaba la armonía, sino el choque visual. Esta estética era una respuesta de clase: si la sociedad no ofrecía futuro, el cuerpo debía reflejar esa descomposición y ese caos.

Esta etapa de la historia del maquillaje también fue pionera en la deconstrucción de las fronteras de género. Al ver a figuras como Siouxsie Sioux, Leigh Bowery o los New York Dolls, el pigmento se volvió insurgente al difuminar las líneas entre lo masculino y lo femenino. El maquillaje se convirtió en una armadura para quienes habitaban los márgenes. Al pintarse máscaras de «mapache» o rayas tribales asimétricas, el sujeto punk declaraba su independencia del engranaje productivo y comercial. Era una postura política contra la «belleza de revista» y el consumismo masivo, demostrando que el maquillaje podía ser una herramienta de alienación deliberada para proteger la psique de la homogeneización social.

La cosmética insurgente: Camuflaje contra la vigilancia algorítmica

En el año 2026, la historia del maquillaje ha llegado a su frontera tecnológica más crítica y urgente: la lucha contra la vigilancia biométrica masiva. El surgimiento del «maquillaje de camuflaje CV Dazzle», un proyecto iniciado por el artista y tecnólogo Adam Harvey, propone el uso de patrones geométricos asimétricos, extensiones de cabello y bloques de color contrastantes para confundir los algoritmos de reconocimiento facial. Como se explica detalladamente en la investigación del CV Dazzle Project, la cosmética es ahora la última trinchera de la privacidad individual en un espacio público hipervigilado por cámaras y bases de datos estatales.

Esta evolución contemporánea en la historia del maquillaje demuestra que el pigmento sigue siendo nuestra tecnología de resistencia más primaria y efectiva. Ya no luchamos solo contra la moral victoriana o la opresión fascista, sino contra la extracción algorítmica de nuestra identidad. El maquillaje insurgente del siglo XXI reclama la soberanía del rostro frente a la inteligencia artificial y la vigilancia corporativa. Al romper la simetría facial —el dato que la máquina necesita para identificarnos—, el acto de maquillarse se convierte en un hackeo biológico.

Desde los polvos de plomo que marcaban el privilegio en Versalles, pasando por el rojo de las sufragistas y el negro del punk, hasta los patrones anti-IA de hoy, la historia del maquillaje nos enseña que el acto de pintarse la cara nunca ha sido una frivolidad. Es, en esencia, la forma más directa, accesible y poderosa de declarar nuestra postura política ante el mundo, recordándonos que mientras tengamos control sobre nuestro propio rostro, tendremos una herramienta de insurgencia lista para ser usada.