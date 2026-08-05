Corpse paint: maquillaje en el metal y el black metal

Publicado originalmente el 24 de abril de 2021. Actualizado el 5 de agosto de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

El corpse paint es una forma de pintura facial utilizada principalmente por músicos de black metal para crear una apariencia cadavérica, espectral o deliberadamente ajena al rostro cotidiano. La expresión puede traducirse aproximadamente como “pintura de cadáver”.

La combinación más conocida utiliza una base blanca y trazos negros alrededor de los ojos, la boca, la nariz y los pómulos. Sin embargo, no existe un patrón obligatorio: algunos músicos incorporan rojo, gris, tonos terrosos, sangre simulada, máscaras o composiciones que cambian entre conciertos.

El blanco suele reducir el tono natural de la piel y producir una apariencia mortuoria. El negro marca las facciones y endurece la expresión. Esto no significa que ambos colores tengan un significado universal. Cada músico puede relacionarlos con las letras de la banda, un personaje escénico, temas religiosos, fantasía, muerte, anonimato o una decisión puramente visual.

Aunque hoy se reconoce como uno de los códigos más visibles del black metal, la pintura facial ya formaba parte del teatro, el rock y otros géneros antes de la escena noruega. En muchos de sus usos dentro del black metal, el corpse paint busca alterar o borrar parcialmente la apariencia cotidiana para construir una presencia cadavérica o inhumana.

¿Qué significa corpse paint?

La expresión está formada por las palabras inglesas corpse, cadáver, y paint, pintura.

No se refiere a pintar un cuerpo muerto. Describe el maquillaje con el que una persona intenta adquirir rasgos cadavéricos. El término quedó especialmente vinculado con Per Yngve Ohlin, conocido como Dead, vocalista de Mayhem entre 1988 y 1991.

Necrobutcher, bajista de Mayhem, ha atribuido a Dead la introducción del término dentro de la banda y la intención específica de parecer un cadáver. La declaración aparece recuperada en un repaso periodístico sobre los posibles orígenes del corpse paint, pero debe leerse como el testimonio de un integrante, no como una conclusión definitiva sobre un único inventor.

La propia historia del maquillaje muestra antecedentes y desarrollos paralelos. Una revisión en español sobre la historia del corpse paint identifica a Dead como una figura que popularizó su uso dentro de Mayhem, pero también reconoce influencias anteriores como Alice Cooper, Kiss y King Diamond.

Dead no fue el primer artista que se pintó la cara. Su importancia radica en haber llevado la idea de la muerte a una representación más directa: no buscaba verse glamuroso o simplemente teatral, sino dar la impresión de que el vocalista sobre el escenario era un cadáver.

Los antecedentes teatrales del corpse paint

Antes de que el maquillaje cadavérico se convirtiera en una imagen reconocible del black metal, distintos artistas utilizaron pintura facial para construir personajes, aumentar el efecto de sus conciertos o incorporar referencias al cine de terror.

Estos antecedentes son importantes, pero no todos deben clasificarse como corpse paint.

Arthur Brown y el shock rock

Arthur Brown apareció durante la segunda mitad de los años sesenta con pintura facial, vestuario teatral y un casco en llamas durante las interpretaciones de “Fire”.

En una entrevista en español con Arthur Brown, el músico explicó que su pintura blanca y negra buscaba acercarse a la imagen de la cabeza de una persona muerta y que su puesta en escena combinaba pintura corporal, pirotecnia, teatro y sátira.

Arthur Brown sí recurrió a una imagen asociada con la muerte, pero su maquillaje formaba parte de un personaje psicodélico y teatral más amplio. No pertenecía todavía al código visual que después se conocería como corpse paint dentro del black metal.

Alice Cooper y el personaje escénico

Alice Cooper convirtió el maquillaje negro alrededor de los ojos en parte de un personaje creado para el escenario. Sus conciertos incorporaron recursos del cine de terror, ejecuciones fingidas, criaturas y escenas macabras.

El propio músico ha explicado en su sitio oficial que Alice Cooper funciona como un personaje escénico distinto de su vida cotidiana. El maquillaje marca esa separación, pero pertenece a la tradición del shock rock y no al corpse paint en sentido estricto.

Una entrevista publicada por Rolling Stone en Español también repasa el papel de Cooper en la teatralidad del rock y la permanencia de su personaje.

Kiss y las identidades individuales

Los integrantes de Kiss desarrollaron rostros gráficos asociados con personajes específicos: The Demon, Starchild, Spaceman y Catman. El maquillaje funcionó como identidad de la banda y como elemento central de sus fotografías, conciertos y productos.

La combinación de blanco y negro influyó en la imagen posterior del rock y el metal. Sin embargo, Kiss no intentaba que todos sus integrantes parecieran cadáveres. Sus trazos representaban personajes reconocibles y diferenciados.

Misfits y Death SS

Misfits incorporó calaveras, cine de terror y referencias a monstruos dentro del horror punk. Death SS relacionó el heavy metal con personajes macabros, ocultismo y escenificaciones de terror.

Ambas bandas ampliaron el vocabulario visual del rock oscuro, pero sus recursos no deben confundirse automáticamente con la variante cadavérica que posteriormente se asoció con el black metal.

King Diamond y el maquillaje extremo en el metal

King Diamond fue uno de los antecedentes más cercanos para los músicos de metal extremo. Desde Mercyful Fate desarrolló una pintura facial blanca y negra con formas geométricas, líneas verticales y cruces que fueron cambiando a lo largo de su carrera.

Su presencia no se limitaba al rostro: los conciertos incluían relatos de horror, objetos rituales y personajes relacionados con las letras. Mercyful Fate también fue una influencia musical para varias bandas que participaron en el desarrollo del metal extremo durante los años ochenta.

El propio músico ha explicado que sus principales influencias visuales fueron Peter Gabriel y Alice Cooper, no Kiss. Esto no convierte a King Diamond en parte de la escena noruega, pero sí lo coloca como un puente entre el espectáculo de terror y la imagen que adoptaría el black metal.

Dead, Morbid y la intención de parecer un cadáver

Per Yngve Ohlin fue vocalista de la banda sueca Morbid antes de incorporarse a Mayhem.

Una entrevista directa con Dr. Schitz y Gehenna, integrantes de Morbid, publicada por Bardo Methodology en 2017 sitúa el uso del corpse paint de Dead durante la etapa en que la banda todavía permanecía activa. La reconstrucción también explica que posteriormente llevó esa presentación a Mayhem.

Existen fotografías promocionales y reconstrucciones biográficas que sitúan el uso de maquillaje cadavérico durante su etapa con Morbid. Cualquier imagen empleada para mostrar este periodo debe identificar su archivo, fecha aproximada y formación de la banda.

Por ello, resulta más preciso decir que Dead desarrolló esa apariencia desde su etapa con Morbid y después la convirtió en una parte central de sus actuaciones con Mayhem.

Su propuesta se diferenciaba de los personajes gráficos de Kiss y del maquillaje teatral de Alice Cooper. En Dead, la palidez, los contornos oscuros, el lenguaje corporal y la ropa deteriorada buscaban producir una apariencia cadavérica y deteriorada.

Distintas historias del black metal lo consideran una figura decisiva para el uso cadavérico del maquillaje dentro del género. Aun así, su aportación no debe confundirse con la invención de toda forma de pintura facial en el rock o el metal.

Tampoco es necesario describir los detalles de su muerte para explicar su importancia. Su aportación puede entenderse mediante su trabajo con Morbid y Mayhem, las fotografías acreditadas de ambas bandas y los testimonios de músicos que compartieron escenario con él.

Por qué el black metal noruego lo popularizó

La escena noruega de comienzos de la década de 1990 convirtió el corpse paint en uno de los códigos más reconocibles del black metal.

Bandas como Mayhem e Immortal utilizaron pintura facial en conciertos y fotografías promocionales. Para parte de la escena, esta imagen ayudó a marcar una distancia frente al glam metal, el rock comercial y ciertas formas de celebridad.

El contexto fue más amplio que el maquillaje. Los músicos buscaban sonidos ásperos, grabaciones poco pulidas, nombres artísticos e imágenes de bosques, invierno, ruinas, muerte y aislamiento. La pintura facial se integró a esa presentación, pero no tuvo el mismo significado para toda la escena.

Una revisión de Metal Hammer utiliza 1991 como punto de referencia para explicar la consolidación y circulación internacional de la escena noruega. Esto no convierte ese año en el único comienzo posible: la música, los contactos entre bandas y varios de sus recursos visuales se habían desarrollado con anterioridad.

Una revisión en español publicada por El País también explica la difusión internacional de la escena durante los primeros años de la década de 1990 y el papel que tuvieron el maquillaje cadavérico y las fotografías de sus integrantes.

Como complemento, la investigación académica mexicana Exotismo mediático. Notas sobre el heavy metal de circulación masiva, publicada por el INAH, estudia las imágenes corporales y las prácticas escénicas mediante las cuales distintas bandas de metal construyen identidades reconocibles ante públicos internacionales.

Durante el resto de los años noventa, las fotografías monocromáticas, el maquillaje cadavérico y los escenarios naturales ayudaron a fijar una identidad reconocible fuera de Noruega.

Reducir esa escena únicamente a crímenes, incendios o satanismo impide entender su música y su producción visual. El corpse paint fue una parte de un conjunto mayor de decisiones sonoras, fotográficas y escénicas.

Diferentes formas de utilizar corpse paint

Aunque suele partir del contraste blanco y negro, cada músico puede modificar los trazos y su función.

Dead

Buscaba una apariencia pálida, deteriorada y cercana a la imagen de un cadáver. Sus trazos no funcionaban como un logotipo estable y podían cambiar entre presentaciones.

Abbath e Immortal

Abbath convirtió las zonas negras amplias alrededor de los ojos y la boca en una imagen inmediatamente reconocible.

Immortal relacionó esa apariencia con paisajes helados, bosques y Blashyrkh, el reino ficticio que aparece en las letras y la imaginería de la banda.

En una entrevista con Demonaz publicada por Metal Hammer, el músico se refiere a Blashyrkh como un mundo propio de Immortal. Una investigación académica sobre las letras del grupo también analiza ese reino ficticio y su relación con paisajes nórdicos, oscuridad, guerra y fantasía.

El video oficial de “Blashyrkh (Mighty Ravendark)” muestra la relación entre maquillaje, paisaje y el mundo ficticio de la banda.

La pintura de Immortal no representa únicamente un cadáver. También forma parte de la presentación de ese universo fantástico.

King Diamond

Utiliza composiciones geométricas, cruces y líneas simétricas. Su pintura pertenece más directamente al heavy metal de horror, aunque influyó en artistas posteriores.

Attila Csihar

El vocalista de Mayhem y Tormentor ha utilizado maquillaje, máscaras, capuchas, vestuario teatral y materiales distintos.

En una entrevista en español con Attila Csihar, el músico relacionó su trabajo con una interpretación escénica de los aspectos negativos de la vida y con la manera de enfrentarlos.

Csihar también ha explicado que utilizaba maquillaje y máscaras desde su etapa con Tormentor. En una entrevista directa con Touch of Evil señaló que estos recursos se convirtieron en parte de su identidad y que el efecto teatral resulta esencial para sus presentaciones.

Sobre la repetición del diseño convencional, Csihar declaró en una entrevista con CVLT Nation que no le interesa subir al escenario con algo que el público ha visto demasiadas veces. En esa misma conversación señaló que comenzó a usar una base blanca con negro alrededor de los ojos y la boca en 1987, durante su etapa con Tormentor.

Su caso demuestra que incluso dentro de Mayhem el maquillaje no funciona como un uniforme fijo.

¿Todas las bandas de black metal usan corpse paint?

No. El corpse paint es una convención visual del género, no un requisito musical.

Existen bandas que nunca lo han utilizado, otras que lo abandonaron y algunas que recurren a él solamente para sesiones fotográficas o presentaciones concretas. Su ausencia tampoco determina si un grupo pertenece o no al black metal.

Algunos músicos han criticado su repetición automática. Cuando el maquillaje se copia sin una relación con la música, las letras o la presentación de la banda, puede convertirse en una fórmula sin una función concreta.

El black metal contiene escenas, sonidos y posturas muy diferentes. No todas las agrupaciones comparten posiciones religiosas, políticas o filosóficas.

Corpse paint, maquillaje gótico y Kiss: diferencias

Corpse paint

Busca una apariencia cadavérica, espectral o inhumana. Está relacionado principalmente con el black metal, aunque sus diseños y propósitos cambian entre músicos.

Maquillaje de shock rock

Construye personajes teatrales, provocadores o vinculados con el terror. Alice Cooper y Arthur Brown son antecedentes centrales.

Maquillaje de Kiss

Representa personajes gráficos individuales. Utiliza blanco y negro, pero no tiene como finalidad principal parecer un cadáver.

Maquillaje gótico

Puede utilizar palidez, delineado oscuro y labios marcados, pero se relaciona con expresiones musicales y culturales diferentes. No necesariamente intenta alterar el rostro para producir una apariencia mortuoria.

Horror punk

Retoma monstruos, calaveras, películas de serie B y recursos del terror. Misfits es su ejemplo más conocido, aunque su imagen no equivale automáticamente a corpse paint.

¿Qué significa para los músicos?

No existe una respuesta única.

Para algunos, funciona como una máscara que separa a la persona cotidiana del músico que aparece en el escenario. Para otros, refuerza las letras o el universo de la banda. También puede ocultar rasgos individuales y dar a los integrantes una presencia colectiva.

Algunas agrupaciones lo relacionan con temas anticristianos, misantrópicos, fantásticos o rituales. Estas posiciones deben atribuirse a cada grupo: el maquillaje, por sí solo, no demuestra una ideología determinada.

También hay músicos que lo utilizan porque produce un contraste eficaz bajo las luces del escenario o en fotografías.

Del underground a disfraces, memes y fotografía

La capacidad del corpse paint para transformar rápidamente un rostro facilitó que su imagen saliera de los círculos del metal.

Actualmente aparece en disfraces, maquillaje editorial, redes sociales, fotografías, parodias y contenidos humorísticos. Fuera de su contexto, los trazos negros alrededor de los ojos suelen compararse con la cara de un panda.

La comparación puede funcionar como broma, pero también simplifica una historia construida a partir del teatro, el shock rock, el horror punk, el heavy metal y la escena noruega.

Una recreación puede funcionar como homenaje cuando reconoce sus referencias. Se convierte en caricatura cuando reduce a músicos y seguidores a una apariencia sin considerar la música o el contexto cultural.

Línea del tiempo del maquillaje en el rock y el black metal

Década de 1960: Arthur Brown utiliza pintura facial, vestuario teatral y recursos de horror dentro del rock psicodélico.

1970: Alice Cooper y Kiss convierten el maquillaje en una parte central de sus personajes escénicos.Década de 1980: King Diamond desarrolla una pintura facial extrema dentro de Mercyful Fate; Death SS y otras bandas incorporan horror y ocultismo a su presentación.

Finales de la década de 1980: Dead utiliza una apariencia cadavérica durante su etapa con Morbid y posteriormente con Mayhem.

Comienzos de la década de 1990: la segunda ola noruega populariza internacionalmente el corpse paint mediante conciertos, portadas y fotografías promocionales.

Décadas posteriores: el maquillaje se extiende a nuevas escenas, festivales, redes sociales, fotografía editorial, disfraces y parodias.

Diferencias entre artistas y usos del maquillaje

Artista o banda Género o contexto Función principal del maquillaje Relación con el corpse paint Arthur Brown Rock psicodélico y shock rock Personaje psicodélico, teatral y macabro Antecedente escénico Alice Cooper Shock rock Separar al músico del personaje Antecedente teatral Kiss Hard rock Identidades gráficas individuales Influencia visual, no corpse paint estricto King Diamond Heavy metal Horror, símbolos y personajes narrativos Influencia directa sobre el metal extremo Dead y Mayhem Black metal Apariencia deliberadamente cadavérica Figura central de su uso dentro del género Immortal Black metal Personajes ligados a Blashyrkh Variante asociada con la escena noruega Attila Csihar Black metal y música experimental Máscaras, transformación y variación escénica Uso cambiante, no uniforme

Preguntas frecuentes

¿Quién inventó el corpse paint?

No existe un inventor aceptado de manera unánime. Arthur Brown, Alice Cooper, Kiss, Death SS y King Diamond utilizaron pintura facial antes de la escena noruega. Dead suele considerarse una figura decisiva porque buscó específicamente parecer un cadáver y ayudó a fijar ese uso dentro del black metal.

¿Dead fue el primero en usarlo?

No fue el primer músico que se pintó el rostro. Su aportación estuvo en la intención cadavérica y en la influencia que ejerció sobre el maquillaje asociado posteriormente con la escena noruega.

¿El negro y el blanco tienen significados obligatorios?

No. El blanco suele producir palidez y el negro acentúa las facciones, pero su interpretación depende de cada músico.

¿Kiss utilizaba corpse paint?

No en sentido estricto. Kiss utilizó maquillaje blanco y negro para crear personajes individuales. Su imagen fue un antecedente influyente, pero no estaba centrada en parecer un cadáver.

¿King Diamond pertenece al black metal?

King Diamond y Mercyful Fate suelen clasificarse dentro del heavy metal, aunque su música, temática y presentación influyeron en bandas posteriores de metal extremo.

¿El corpse paint está relacionado obligatoriamente con el satanismo?

No. Algunas bandas lo relacionan con temas anticristianos o satánicos, pero otras lo utilizan para representar muerte, fantasía, naturaleza, anonimato, personajes o mundos ficticios. La pintura facial no demuestra por sí sola una posición religiosa o política.

¿Se escribe corpse paint o corpsepaint?

Las dos formas aparecen en medios y comunidades musicales. Corpse paint, en dos palabras, conserva la construcción inglesa y es la variante utilizada en esta nota.

¿Se utiliza únicamente en la cara?

La cara es la zona principal, pero algunos músicos extienden la pintura al cuello, torso y brazos. También pueden incorporar máscaras, sangre simulada u otros materiales escénicos.

¿Puedo usar cualquier pintura en la piel?

No. Utiliza únicamente cosméticos formulados para el rostro o el cuerpo y revisa las instrucciones de la etiqueta.

La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor recomienda lavarse las manos antes de maquillarse, no compartir cosméticos y revisar cualquier cambio en su color, olor o consistencia. La normativa mexicana sobre etiquetado de productos cosméticos también exige información e instrucciones para su utilización segura.

También conviene:

Lavarse las manos antes de aplicar el producto.

Utilizar brochas y esponjas limpias.

No compartir maquillaje ni aplicadores.

Comprobar que el producto esté indicado para utilizarse alrededor de los ojos.

No aplicar pigmentos en la línea interna del párpado si la etiqueta no lo permite.

Evitar productos irritantes cerca de la boca y otras mucosas.

Suspender el uso si aparece irritación.

No utilizar cosméticos sobre piel inflamada o infectada.

Retirar el maquillaje antes de dormir.

No usar pinturas para manualidades, paredes u otros fines.

Verificar que cualquier sangre simulada sea un producto cosmético apto para la zona donde se aplicará.

La información en español de la FDA sobre el uso seguro de cosméticos señala que no deben utilizarse cerca de los ojos productos que no estén indicados para esa zona y recomienda leer la etiqueta, no compartir maquillaje y suspender su uso ante una reacción.

Si el maquillaje incluye lentes de contacto decorativos, no deben comprarse ni utilizarse como un accesorio sin control. La FDA recomienda que un oftalmólogo u optometrista mida los ojos y evalúe el ajuste de los lentes de contacto cosméticos. También deben adquirirse con un proveedor confiable y seguirse las instrucciones de limpieza y conservación.

El corpse paint no nació en un único concierto ni pertenece a una sola persona. Su historia conecta el teatro, el shock rock, el horror punk, el heavy metal y la escena noruega. Dead ayudó a convertirlo en una representación cadavérica dentro del black metal; otros músicos lo adaptaron a personajes, mundos ficticios y formas distintas de presentación.

Su permanencia no depende solamente del blanco y el negro, sino de la capacidad del maquillaje para modificar el rostro cotidiano y construir una presencia escénica reconocible.