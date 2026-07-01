Siete documentales sobre pop art que puedes ver gratis en línea

Publicado originalmente el 1 de abril de 2020. Actualizado el 1 de julio de 2026 con revisión editorial, nuevas fuentes y contexto histórico.

Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Yayoi Kusama y Yoshitomo Nara aparecen con frecuencia en las búsquedas sobre pop art. Sin embargo, no todos pertenecieron al mismo movimiento ni trabajaron durante la misma época.

Esta selección de documentales sobre pop art permite conocer a dos de sus principales representantes —Warhol y Lichtenstein— y seguir la influencia de la cultura popular en artistas de generaciones posteriores. También explica cómo los anuncios, los cómics, la televisión, las celebridades, la música y los productos comerciales entraron en museos y galerías.

Algunos documentales circulan completos en plataformas de video, archivos de televisión y canales culturales. Su disponibilidad puede cambiar según el país, los derechos de reproducción o las decisiones de cada plataforma, por lo que conviene revisar los enlaces antes de publicarlos.

¿Qué es el pop art?

El pop art comenzó a desarrollarse en Reino Unido durante la década de 1950 y alcanzó una mayor presencia en Estados Unidos a comienzos de los años sesenta. Sus artistas utilizaron imágenes que ya circulaban en anuncios, periódicos, historietas, películas, revistas y empaques comerciales.

No se trataba solamente de copiar objetos conocidos. Al trasladar una lata de sopa, una caja de jabón o una viñeta de cómic al espacio de una galería, estos autores cuestionaban la diferencia entre una obra artística y una mercancía producida para miles de consumidores.

En el estudio académico Arte y publicidad: del arte pop a la crítica institucional, Jaime Vindel analiza cómo la repetición de productos comerciales en la obra de Warhol mostraba la presencia de la publicidad dentro de la vida cotidiana y del propio mercado del arte.

Con este contexto, los documentales de la lista sirven para algo más que conocer datos biográficos: ayudan a entender por qué la reproducción, el consumo y los medios de comunicación se convirtieron en asuntos centrales del arte de la segunda mitad del siglo XX.

Knife Behind Back (2000), Yoshitomo Nara. Foto: Cortesía de Sotheby’s Hong Kong / Yoshitomo Nara Studio

1. Andy Warhol, un profeta americano

Andy Warhol, un profeta americano es un documental francés de 2015 dirigido por Tania Goldenberg. Tiene una duración aproximada de 55 minutos y fue transmitido en España por La noche temática.

La película recorre la infancia de Warhol en Pittsburgh, su relación con una familia de inmigrantes procedentes de Europa Central, su formación religiosa y su llegada a Nueva York. También muestra sus primeros trabajos como ilustrador comercial, una etapa necesaria para comprender su conocimiento de las revistas y la publicidad.

De acuerdo con la ficha publicada por RTVE, Warhol comprendió desde joven que debía trasladarse a Nueva York para vivir de su trabajo y, poco después de llegar, recibió un encargo de la revista Glamour.

El documental también presta atención a su relación con el catolicismo bizantino. Este aspecto suele quedar fuera de las versiones más breves de su vida, pero ayuda a entender su interés por los rostros frontales, los fondos dorados y la repetición de figuras.

La investigación Warhol Uncovered: From Byzantium to Pop, realizada por Kassandra Ibrahim, estudia cómo la formación religiosa de Warhol pudo influir en algunos recursos presentes en su obra. La autora relaciona la iconografía bizantina con los fondos dorados, las figuras frontales y las series de imágenes repetidas.

¿Por qué Andy Warhol pintó latas de sopa Campbell’s?

Warhol presentó en 1962 una serie formada por 32 lienzos de latas Campbell’s, uno por cada variedad de sopa que la empresa vendía en ese momento. Las piezas estaban pintadas por separado, pero se exhibían juntas, como si fueran productos ordenados en un supermercado.

Su importancia no depende únicamente de que la sopa fuera conocida. La serie relacionaba la pintura con la fabricación repetida de mercancías y con la forma en que una marca puede permanecer en la memoria de millones de personas.

Por eso Andy Warhol, un profeta americano funciona como una buena introducción: conecta su experiencia en la publicidad con las obras que más tarde lo convirtieron en una figura central del pop art.

2. Keith Haring: The Message

El documental Keith Haring: The Message, fue dirigido por la artista y fotógrafa Maripol con motivo de la retrospectiva de Haring presentada en 2013 en el Museo de Arte Moderno de París. La realizadora conoció de cerca la escena cultural de Nueva York de los años ochenta y fotografió a figuras como Haring, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Madonna y Debbie Harry.

A lo largo de aproximadamente 50 minutos, la película recupera entrevistas, fotografías y grabaciones para reconstruir la trayectoria del artista: sus dibujos en el metro de Nueva York, la relación con otros creadores de su generación, su paso por galerías y la difusión de sus figuras en murales, carteles y productos.

Haring comenzó a llamar la atención cuando dibujaba con tiza blanca sobre los paneles negros que cubrían espacios publicitarios vacíos del metro. Estos trabajos permanecían expuestos durante poco tiempo, pero le permitían mostrar sus imágenes a miles de pasajeros sin depender de una galería.

El documental también ayuda a entender su relación con el Nueva York de los años ochenta, marcado por el crecimiento del mercado del arte, la música de clubes, el grafiti y la crisis del sida. Haring utilizó sus figuras para hablar de racismo, apartheid, drogas, sexualidad y prevención del VIH.

En 1989 creó la Keith Haring Foundation para conservar su obra y apoyar programas infantiles y organizaciones relacionadas con el sida. Murió el 16 de febrero de 1990, a los 31 años, por complicaciones asociadas con esa enfermedad.

¿Keith Haring perteneció al pop art?

Keith Haring no formó parte de la primera generación del pop art estadounidense. Alcanzó reconocimiento durante la década de 1980, casi veinte años después de las primeras exposiciones de Andy Warhol y Roy Lichtenstein.

Su relación con el pop aparece en el uso de imágenes reconocibles, la repetición, el interés por los medios de comunicación y la circulación de su obra fuera de museos y galerías. También mantuvo una relación cercana con Warhol y compartió espacios con artistas, músicos y fotógrafos de la escena cultural neoyorquina.

Sin embargo, su trabajo respondió a problemas propios de su época. Haring llevó sus dibujos al metro y a los muros públicos, produjo campañas sobre el VIH y utilizó imágenes sencillas para comunicar asuntos políticos y sociales a públicos amplios.

Keith Haring: The Message resulta especialmente útil porque fue realizado por alguien que conoció ese entorno de primera mano. Más que presentar una cronología completa, muestra cómo el trabajo de Haring surgió de los vínculos entre arte, música, moda, vida nocturna y espacio público en el Nueva York de los años ochenta.

3. Basquiat: Rage to Riches

Basquiat: Rage to Riches es un documental dirigido por David Shulman y producido para la BBC. Reúne entrevistas con familiares, amistades, artistas, galeristas y personas que participaron en el mercado del arte de Nueva York durante la década de 1980.

La película incluye testimonios de Lisane y Jeanine Basquiat, hermanas del artista. La presentación de PBS para Basquiat: Rage to Riches destaca que ambas hablaron sobre su hermano y su obra para esta producción.

Basquiat comenzó a llamar la atención a finales de los años setenta por los textos que firmaba junto con Al Díaz bajo el nombre SAMO. Después llevó a sus pinturas palabras, diagramas anatómicos, coronas, referencias al jazz, nombres de deportistas y figuras de la historia afroamericana.

Uno de los aciertos del documental es que no reduce su trayectoria a la historia de un joven que pasó de la calle a las grandes subastas. Basquiat leía mientras trabajaba, escuchaba música y utilizaba información procedente de libros, discos, televisión, anatomía e historia.

¿Basquiat fue un artista del pop art?

Basquiat no perteneció al pop art histórico. Su trabajo suele relacionarse con la pintura neoexpresionista y con la escena neoyorquina de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta.

Su presencia en esta lista se explica por su relación con Warhol y por el uso de marcas, palabras, personajes comerciales y referencias tomadas de los medios. Ambos realizaron una serie de pinturas en colaboración entre 1984 y 1985.

Esto no significa que Basquiat fuera discípulo de Warhol. En las obras conjuntas, cada uno conservó sus temas: Warhol incorporaba logotipos y productos reconocibles, mientras Basquiat añadía palabras, figuras humanas, tachaduras y referencias históricas.

4. Andy Warhol: A Documentary Film

Dirigido por Ric Burns y estrenado en 2006 dentro de la serie American Masters, Andy Warhol: A Documentary Film es uno de los trabajos más extensos sobre el artista.

La producción está dividida en dos partes y dura cerca de cuatro horas. Recorre su infancia en Pittsburgh, su trabajo como ilustrador, la creación de The Factory, sus películas, la relación con The Velvet Underground, el atentado cometido por Valerie Solanas en 1968 y sus proyectos para televisión.

La ficha de PBS identifica a Ric Burns como director y sitúa el estreno de la película en septiembre de 2006.

Una de sus principales aportaciones es mostrar que Warhol no trabajó únicamente con pintura. También produjo cine, fotografías, revistas, grabaciones, música y programas televisivos.

La investigadora Reva Wolf cuestiona la idea de un Warhol completamente distante en Andy Warhol, Poetry, and Gossip in the 1960s. Su estudio examina las relaciones del artista con poetas, escritores y cineastas, además de materiales de archivo, entrevistas y grabaciones.

¿Por qué los documentales sobre Warhol utilizan tantos archivos?

Warhol grabó conversaciones, filmó a personas de su entorno, publicó revistas y permitió que fotógrafos documentaran The Factory. Como resultado, existen numerosos materiales para reconstruir su carrera.

Pero las imágenes de archivo no hablan por sí solas. Cada documental decide qué fragmentos incluir, en qué orden colocarlos y cómo relacionarlos con entrevistas realizadas muchos años después.

En el caso de Warhol, esta dificultad es todavía mayor porque el artista controlaba cuidadosamente su presencia pública. Con frecuencia respondía con frases breves, evitaba explicar sus intenciones o convertía las entrevistas en una representación más.

Un caso que muestra su interés por la sustitución de la identidad ocurrió en 1967, cuando envió al actor Alan Midgette a dar una conferencia en su lugar en la Universidad de Utah. La tesis The Artist Is Not Present analiza el episodio como una representación sobre la ausencia, la identidad pública y el autorretrato.

5. Modern Masters: Andy Warhol

El video que suele circular en internet con títulos como Andy Warhol: A Master of the Modern Era corresponde al episodio dedicado a Warhol de la serie británica Modern Masters, presentada por el crítico Alastair Sooke.

La serie incluye capítulos sobre Henri Matisse, Pablo Picasso, Salvador Dalí y Andy Warhol. Por lo tanto, no se trata de una producción de cuatro partes dedicada exclusivamente al artista estadounidense.

El episodio examina su éxito comercial, su experiencia como ilustrador y la permanencia de sus imágenes. También explica cómo productos cotidianos, fotografías periodísticas y retratos de celebridades se convirtieron en parte de su producción.

¿Warhol celebraba el consumo o lo criticaba?

No existe una respuesta definitiva. Sus obras pueden interpretarse como una fascinación por los productos, el dinero y la fama, pero también como una exposición de la forma en que las personas y los objetos se convierten en mercancías.

Warhol rara vez aclaraba sus intenciones. Esta falta de explicación permitió lecturas opuestas: algunos críticos consideran que aceptaba la cultura comercial sin cuestionarla; otros señalan que la repetición de imágenes muestra cómo la publicidad reduce las diferencias entre productos y personas.

Las cajas Brillo resumen parte del problema. Warhol llevó a una galería reproducciones de empaques comerciales que, a primera vista, podían confundirse con cajas de supermercado. El cambio de lugar obligaba a preguntar por qué un objeto podía adquirir otro valor dentro del mercado artístico.

6. The Story of Yayoi Kusama

El documental The Story of Yayoi Kusama, recorre la trayectoria de la artista japonesa desde sus primeros años en Matsumoto hasta su reconocimiento internacional. La producción pertenece a AWARE, una organización dedicada a investigar y difundir el trabajo de mujeres artistas de los siglos XX y XXI.

El video alterna fotografías, obras, testimonios y material de archivo para explicar cómo Kusama pasó de una formación artística tradicional en Japón a participar en la escena cultural de Nueva York durante las décadas de 1950 y 1960. También muestra que su producción no se limita a los lunares que la hicieron reconocible: incluye pintura, escultura, instalaciones, acciones públicas, literatura, moda y cine.

Según su biografía oficial, Kusama se trasladó a Nueva York en 1958, después de mantener correspondencia con la pintora Georgia O’Keeffe. En esa ciudad comenzó a exhibir sus pinturas de redes infinitas y produjo esculturas cubiertas por formas repetidas, instalaciones con espejos y acciones contra la guerra de Vietnam.

El documental también examina las dificultades que encontró como mujer japonesa dentro de un mercado dominado por artistas y galeristas hombres. Algunas de sus propuestas fueron presentadas años antes de que recursos semejantes aparecieran en obras de autores como Claes Oldenburg y Andy Warhol, quienes recibieron mayor atención de galerías y medios.

Tras regresar a Japón en 1973, Kusama continuó pintando, escribiendo y organizando exposiciones. En 1977 ingresó voluntariamente en una institución psiquiátrica de Tokio y estableció su lugar de trabajo en un edificio cercano. Este dato forma parte de su biografía, pero no explica por sí solo una carrera construida durante más de siete décadas.

¿Yayoi Kusama pertenece al pop art?

Yayoi Kusama coincidió con el desarrollo del pop art estadounidense y mantuvo contacto con figuras como Andy Warhol, Donald Judd y Claes Oldenburg. Su trabajo comparte con el pop el uso de objetos cotidianos, la repetición y el interés por las imágenes capaces de circular fuera de los museos.

Sin embargo, reducir toda su producción al pop art deja fuera una parte importante de su trayectoria. Sus pinturas de redes, esculturas acumulativas, acciones públicas y habitaciones con espejos también se relacionan con el minimalismo, el arte de acción y las instalaciones.

Por eso es más preciso considerarla una artista que participó en los debates del pop y del arte de posguerra, pero que desarrolló recursos y preocupaciones propias.

¿Qué significan los lunares en la obra de Yayoi Kusama?

Los lunares no funcionan solamente como un elemento decorativo. Kusama los utiliza para cubrir cuerpos, objetos y habitaciones hasta que sus límites parecen desaparecer.

Esta idea se relaciona con lo que la artista ha llamado “autoborramiento”: una experiencia en la que la figura individual parece integrarse en un espacio repetido y sin final. Sus habitaciones de espejos trasladan esta sensación al público mediante luces y reflejos que multiplican el cuerpo del visitante.

The Story of Yayoi Kusama funciona como una introducción accesible porque presenta estas ideas sin reducir su trabajo a una sola imagen ni convertir sus problemas de salud mental en el centro de su trayectoria.

7. La historia de Roy Lichtenstein: ídolo del pop (The Roy Lichtenstein Story: Pop Idol)

A lo largo de aproximadamente 49 minutos, el documental La historia de Roy Lichtenstein: ídolo del pop (The Roy Lichtenstein Story: Pop Idol) recorre la formación del artista, sus primeros intentos dentro de la pintura abstracta y el momento en que comenzó a utilizar imágenes procedentes de anuncios, historietas y medios impresos.

La película ayuda a entender que Lichtenstein no alcanzó reconocimiento inmediato. Antes de convertirse en una de las figuras centrales del pop art estadounidense, trabajó como profesor y desarrolló una producción cercana al cubismo y al expresionismo abstracto. Su cambio ocurrió a comienzos de la década de 1960, cuando empezó a pintar personajes, objetos y escenas tomadas de la cultura popular.

La Roy Lichtenstein Foundation señala que sus primeras pinturas plenamente identificadas con el pop art se basaron en imágenes de cómics y anuncios, realizadas con recursos que imitaban los procedimientos de impresión de los periódicos. Esta decisión lo convirtió en uno de los artistas más reconocibles de su generación.

Lichtenstein ampliaba viñetas hasta transformarlas en lienzos de gran formato. También imitaba los puntos Ben-Day, utilizados en la impresión comercial para producir colores y sombras mediante pequeñas marcas regulares. Aunque parecen realizados por una máquina, sus puntos eran pintados con cuidado mediante plantillas.

Entre sus obras más conocidas se encuentran Look Mickey —Mira, Mickey—, Drowning Girl —Chica ahogándose— y Whaam!. Muchas presentan escenas de romance, guerra o peligro acompañadas por globos de diálogo y palabras que representan sonidos.

El documental también muestra que su trabajo no se limitó a los cómics. Lichtenstein retomó paisajes, pinceladas, espejos, interiores, desnudos y obras de artistas como Pablo Picasso, Claude Monet y Henri Matisse. En cada caso transformó las imágenes mediante contornos negros, colores planos y puntos de impresión.

¿Roy Lichtenstein copiaba cómics?

Lichtenstein utilizó viñetas publicadas previamente como punto de partida. En muchos casos conservó la composición general y algunos detalles de los dibujos originales, aunque eliminó personajes, modificó textos, cambió colores y reorganizó los encuadres.

Durante años, los museos y libros de arte prestaron poca atención a los ilustradores que habían realizado las viñetas originales. Esta omisión provocó críticas de dibujantes, investigadores y lectores de cómics, quienes señalaron que artistas como Irv Novick, Russ Heath y Tony Abruzzo también debían recibir reconocimiento.

Por eso, la discusión no consiste únicamente en decidir si Lichtenstein copiaba. También plantea quién recibe crédito cuando una imagen pasa de una historieta de circulación masiva a una pintura vendida y exhibida en museos.

Sus obras modificaron la escala, la técnica y el lugar de las imágenes, pero conservaron una relación evidente con las fuentes. Esa tensión entre apropiación, transformación y reconocimiento sigue siendo una de las partes más discutidas de su trayectoria.

¿Qué significan los puntos en las obras de Roy Lichtenstein?

Los puntos imitan un procedimiento de impresión asociado con periódicos, anuncios e historietas baratos. Lichtenstein los amplió hasta convertirlos en una parte visible de la pintura.

Con este recurso conseguía que una obra realizada a mano pareciera producida por medios industriales. También ocultaba la pincelada personal, que había sido fundamental para los pintores del expresionismo abstracto.

Lichtenstein llevó esta idea más lejos en sus pinturas de pinceladas. En lugar de realizar un movimiento espontáneo con el pincel, representaba una pincelada mediante contornos definidos y puntos calculados. De esta manera convirtió el gesto individual del pintor en una imagen que parecía impresa.

La historia de Roy Lichtenstein: ídolo del pop funciona como una introducción accesible porque relaciona sus obras más conocidas con su proceso de trabajo, sus influencias y las discusiones sobre el uso de imágenes creadas por otros autores.

8. Viajando con Yoshimoto Nara (Traveling with Yoshitomo Nara)

Aunque el título original de la nota anunciaba siete documentales, Traveling with Yoshitomo Nara también forma parte de la selección y amplía la mirada hacia el arte japonés posterior al auge del pop.

Dirigido por Koji Sakabe, el documental acompaña a Yoshitomo Nara durante la preparación de exposiciones y su colaboración con el grupo graf en el proyecto A to Z.

La cámara registra viajes, reuniones, montajes y parte del trabajo colectivo necesario para levantar una exposición. No se limita a mostrar piezas terminadas: también presenta los procesos, decisiones y desplazamientos que suelen permanecer fuera de la vista del público.

La bibliografía oficial de Yoshitomo Nara acredita a Koji Sakabe como director y registra la participación de Nara, graf y el equipo de A to Z.

Nara estudió en la Universidad de las Artes de la prefectura de Aichi y después continuó su formación en Alemania. Durante los años noventa comenzó a obtener reconocimiento internacional por sus pinturas de niñas y niños de ojos grandes, algunas veces acompañados por cigarrillos, cuchillos o frases breves.

¿Yoshitomo Nara pertenece al pop art japonés?

Nara no forma parte del pop art histórico. Su trayectoria comenzó varias décadas después y mantiene relaciones con la ilustración, el manga, la música punk, las portadas de discos y los recuerdos de infancia.

La confusión se debe a que sus personajes circulan en museos, libros, carteles y productos, además de compartir algunos rasgos con personajes comerciales japoneses.

Sin embargo, sus figuras no son únicamente imágenes infantiles. Las miradas tensas, las frases y los objetos presentes en algunas obras pueden expresar enojo, aislamiento, aburrimiento o desconfianza.

Su inclusión permite observar qué ocurrió después del pop art: la cultura popular siguió siendo una fuente para los artistas, pero sus significados cambiaron según el país, la generación y la experiencia personal.

¿Cuál es el mejor documental para entender el pop art?

La elección depende de lo que busque cada espectador. Modern Masters: Andy Warhol funciona como una introducción breve a la relación entre arte, publicidad, productos y celebridades. Andy Warhol: A Documentary Film ofrece un recorrido biográfico mucho más amplio.

El documental sobre Roy Lichtenstein ayuda a comprender la relación del pop art con los cómics. Basquiat: Rage to Riches y The Universe of Keith Haring permiten conocer los cambios ocurridos en la escena de Nueva York durante los años ochenta.

Para estudiar la relación entre Warhol y el cine, conviene complementar estos documentales con sus propias películas.

¿Qué películas hizo Andy Warhol?

Warhol comenzó a trabajar con una cámara Bolex de 16 milímetros en 1963. Entre sus primeras películas se encuentran Sleep, Eat, Kiss y Blow Job.

Sleep muestra al poeta John Giorno dormido y dura alrededor de cinco horas y media. Empire registra el Empire State Building durante aproximadamente ocho horas. En ambos casos, la duración y la observación sustituyen a la narración tradicional.

Entre 1964 y 1966, Warhol produjo cerca de 500 retratos filmados conocidos como Screen Tests. Las personas permanecían frente a la cámara durante unos minutos y normalmente no hablaban.

El documento del MoMA sobre Andy Warhol: Motion Pictures explica que estos retratos fueron filmados a 24 fotogramas por segundo y proyectados a 16, lo que hacía que los movimientos parecieran más lentos. Entre los participantes estuvieron Edie Sedgwick, Nico, Lou Reed, Allen Ginsberg, Susan Sontag y Dennis Hopper.

¿Cómo influyó Andy Warhol en el cine contemporáneo?

La influencia cinematográfica de Warhol no depende solamente de los temas que filmó. También se encuentra en su manera de observar a una persona durante largos periodos, registrar acciones cotidianas y borrar la frontera entre un retrato, una prueba de cámara y un documento.

El trabajo académico Pop Art en el cine contemporáneo (o cómo entender el cine actual a partir de Warhol), de Miguel Herrero Herrero, estudia la presencia de Warhol en el cine posterior. La ficha de Dialnet indica que el capítulo fue publicado en 2018 dentro del libro Arte y cine: movimientos artísticos y cinematográficos tras 1945.

Sus películas anticiparon recursos presentes en el cine experimental, el videoarte y algunos documentales de observación. También influyeron en formatos audiovisuales donde una persona permanece frente a la cámara sin seguir un guion tradicional.

Del pop art a las imágenes que consumimos todos los días

Estos documentales muestran que el pop art no consistió únicamente en utilizar colores intensos o representar objetos conocidos. Sus artistas examinaron una vida cotidiana ocupada por anuncios, productos, historietas, fotografías de prensa, películas y celebridades.

Warhol convirtió una lata de sopa en pintura, pero también repitió rostros hasta hacerlos funcionar como productos. Lichtenstein llevó viñetas impresas a lienzos de gran tamaño. Haring utilizó el metro y las calles para comunicarse con públicos distintos. Basquiat incorporó historia afroamericana, música y violencia racial a una escena controlada en gran parte por galerías y coleccionistas.

Kusama y Nara pertenecen a otros contextos, pero permiten seguir la presencia de la repetición y la cultura popular después de los años sesenta.

Ver estos documentales en conjunto ayuda a comprender que el pop art fue también una discusión sobre quién produce las imágenes, cómo circulan, quién obtiene reconocimiento y qué ocurre cuando un objeto común entra en un museo.